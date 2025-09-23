Ca sĩ Đức Phúc hé lộ lời động viên của NSND Xuân Bắc tại cuộc thi ở Nga

Mới đây, ca sĩ Đức Phúc có bài đăng, chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga.

Đức Phúc chia sẻ hình ảnh bên chiếc cúp pha lê (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ cho biết, những ngày vừa qua là một giấc mơ, khi anh được Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch tin tưởng, cử làm nghệ sĩ đại diện Việt Nam tại một sân chơi thế giới.

Đoạt danh hiệu Quán quân Intervision 2025 đối với giọng ca 9X là điều may mắn, vinh dự. Anh hạnh phúc khi được mang niềm tự hào cho Việt Nam, xúc động vì những trải nghiệm quý giá. Với nam ca sĩ, được sống trong tình yêu thương của khán giả quê nhà, khán giả Nga và quốc tế là "những điều không tưởng".

Ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu thương, gửi lời chúc mừng cùng sự ghi nhận dành cho anh và ê-kíp. "Đây là nguồn động lực rất lớn để giúp con và toàn bộ anh em luôn vững tin cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà cũng như trong những công tác xã hội giúp ích cho đất nước", Đức Phúc chia sẻ.

Giọng ca Phù Đổng Thiên Vương cũng gửi lời cảm ơn đến ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

"Các anh luôn động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần dành cho chúng mình, trước và sau khi kết thúc cuộc thi. Đức Phúc luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm quý báu này", nam ca sĩ bộc bạch.

Khoảnh khắc đăng quang của Đức Phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đức Phúc cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng như những đơn vị, ban ngành.

Nam ca sĩ chia sẻ rằng, danh hiệu Quán quân Intervision 2025 sẽ là động lực để anh tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai, làm nhiều điều tươi đẹp có ích cho xã hội, cho đất nước.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của Đức Phúc cho biết, anh đang ở Nga và sẽ về Việt Nam vào ngày 26/9.