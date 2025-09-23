Ca sĩ Đức Phúc hé lộ lời động viên của NSND Xuân Bắc tại cuộc thi ở Nga
(Dân trí) - Đức Phúc bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự tin tưởng, động viên của các cấp quản lý văn hoá.
Mới đây, ca sĩ Đức Phúc có bài đăng, chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga.
Nam ca sĩ cho biết, những ngày vừa qua là một giấc mơ, khi anh được Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch tin tưởng, cử làm nghệ sĩ đại diện Việt Nam tại một sân chơi thế giới.
Đoạt danh hiệu Quán quân Intervision 2025 đối với giọng ca 9X là điều may mắn, vinh dự. Anh hạnh phúc khi được mang niềm tự hào cho Việt Nam, xúc động vì những trải nghiệm quý giá. Với nam ca sĩ, được sống trong tình yêu thương của khán giả quê nhà, khán giả Nga và quốc tế là "những điều không tưởng".
Ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu thương, gửi lời chúc mừng cùng sự ghi nhận dành cho anh và ê-kíp. "Đây là nguồn động lực rất lớn để giúp con và toàn bộ anh em luôn vững tin cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà cũng như trong những công tác xã hội giúp ích cho đất nước", Đức Phúc chia sẻ.
Giọng ca Phù Đổng Thiên Vương cũng gửi lời cảm ơn đến ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
"Các anh luôn động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần dành cho chúng mình, trước và sau khi kết thúc cuộc thi. Đức Phúc luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm quý báu này", nam ca sĩ bộc bạch.
Đức Phúc cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng như những đơn vị, ban ngành.
Nam ca sĩ chia sẻ rằng, danh hiệu Quán quân Intervision 2025 sẽ là động lực để anh tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai, làm nhiều điều tươi đẹp có ích cho xã hội, cho đất nước.
Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của Đức Phúc cho biết, anh đang ở Nga và sẽ về Việt Nam vào ngày 26/9.
Tối 20/9 (giờ địa phương), tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga), ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.
Cuộc thi quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…
Trong chung kết, Đức Phúc biểu diễn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - bài hát do Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đức Phúc.
Thủ tướng cho rằng ca sĩ Đức Phúc đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
"Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong thư chúc mừng.
Theo lãnh đạo Chính phủ, sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".
"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới", thư chúc mừng của Thủ tướng nêu rõ.