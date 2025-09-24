Bố Đức Phúc viết thư xúc động cảm ơn Mỹ Tâm vì "cú bấm thay đổi cuộc đời"

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Trung - bố của Đức Phúc - có bài đăng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là những tâm sự của ông sau khi con trai đăng quang Quán quân Intervision 2025 - sân chơi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga.

Ông Nguyễn Văn Trung - bố của Đức Phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Trung cho biết, Đức Phúc đã hoạt động nghệ thuật 10 năm, vượt qua bao thăng trầm để vươn lên. Ông hạnh phúc khi con trai chiến thắng cuộc thi quốc tế và biết ơn tận đáy lòng những người đã dìu dắt để Đức Phúc trưởng thành.

Theo ông Trung, những ngày qua có một nhân vật ít được nhắc đến, đó là ca sĩ Mỹ Tâm - vị huấn luyện viên của Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015.

"Cô Mỹ Tâm là người có tâm, có tầm, người đã thực hiện cú bấm chọn, cú bấm đó đã thay đổi số phận của một con người, đó là Đức Phúc ngày nay. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó.

Tôi và gia đình nói chung, cháu Đức Phúc nói riêng luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều", ông Trung chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Tâm bên gia đình học trò Đức Phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bố của Đức Phúc cũng nhắc về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với thái độ trân trọng, biết ơn: "Tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tại vòng sơ tuyển miền Bắc ở cuộc thi Giọng hát Việt 2015, một nhạc sĩ đã bấm loại Đức Phúc, nhưng nhờ cú bấm chọn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc mới có cơ hội thi tiếp ở cuộc thi".

Ông Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, ông luôn hướng con sống với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công ơn, biết ơn những người đã góp phần giúp con có được thành quả hôm nay.

"Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh những niềm vui cá nhân của tuổi trẻ, ngoài đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, ngoài công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè trong suốt chặng đường đến thành công hôm nay. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả", bố Đức Phúc cho biết.

Trước đó, trong suốt hành trình của Đức Phúc tại Intervision 2025, bố của nam ca sĩ thường chia sẻ lời động viên, khích lệ con trai cố gắng, gọi con là "idol" (thần tượng).

Khi giọng ca 9X đăng quang ngôi vị cao nhất, bố của anh cũng đăng tải phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương và gửi lời cảm ơn bạn bè gần xa chia vui cùng gia đình.