Nhà thơ Nguyễn Duy "Tre Việt Nam" khóc khi Hồ Hoài Anh báo tin về Đức Phúc

Tối 20/9, chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga) với sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Chung cuộc, Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble (tương đương 9 tỷ đồng).

Bài hát Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác - lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Nhà thơ Nguyễn Duy hạnh phúc khi Đức Phúc giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thơ Nguyễn Duy cho biết, ông vui và tự hào đến trào nước mắt khi bài hát Phù Đổng Thiên Vương do Đức Phúc hát gây ấn tượng với khán giả quốc tế, giúp ca sĩ trẻ đạt giải cao.

"Đó là thành công của Hồ Hoài Anh, Đức Phúc và cũng là niềm vui của tôi. Khi Hồ Hoài Anh điện thoại báo tin Đức Phúc giành giải Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế, tôi hạnh phúc lắm.

Một bài thơ ra đời từ hơn nửa thế kỷ, vậy mà vẫn được lấy cảm hứng cho một bài hát, được ca sĩ biểu diễn ở nước Nga, bạn bè quốc tế khen ngợi thì quả là tuyệt vời. Nếu có sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại, nghệ thuật sẽ vươn xa hơn...", nhà thơ Nguyễn Duy nói.

Nhà thơ 77 tuổi cho biết, bài thơ Tre Việt Nam được ông viết năm 1969, trên đường hành quân, khi đó ông mới 21 tuổi. Năm đó, ông vừa nhập ngũ được 3 năm, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương ở làng Vũ (Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa).

Ông chia sẻ: "Tôi viết bài thơ tự nhiên, không có kỹ thuật gì. Tôi tả cây tre từ dưới gốc lên ngọn. Mấy câu thơ đầu, tôi viết ra một mạch, không phải sửa, những câu sau có chỉnh lại nhiều lần.

Tôi vui khi trải qua hơn 50 năm mà nhiều khán giả vẫn thuộc và đọc những câu: "Tre xanh/Xanh tự bao giờ/Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh/Thân gầy guộc, lá mong manh/Mà sao nên luỹ nên thành, tre ơi?"... Nhiều người nhắc đến Nguyễn Duy là nhắc đến bài Tre Việt Nam".

Trước đó, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) - cũng dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

Ông Đông cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ VH-TT&DL đã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn đại diện quốc gia để tham dự cuộc thi âm nhạc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ VH-TT&DL đã đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Các tiêu chí đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi. Hai là, nghệ sĩ lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ba là, nghệ sĩ sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ.

Giây phút Đức Phúc đăng quang cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

"Ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế.

Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn trên thế giới", ông Đông chia sẻ.

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" (Video: Cổng Thông tin Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).