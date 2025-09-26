Mẹ của ca sĩ Đức Phúc: "Tôi mong con lập gia đình, sinh cháu"

Có mặt từ 5h45 ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón Đức Phúc trở về Việt Nam sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025, bố mẹ của nam ca sĩ được nhiều người hâm mộ vây quanh chúc mừng.

Bố mẹ của ca sĩ Đức Phúc đón con trai trở về sau chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc ở Nga (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bà Phạm Hồng Yến (SN 1971) - mẹ của ca sĩ Đức Phúc - chia sẻ rằng, hôm con trai thi đấu ở Nga, cả gia đình bà thức để xem trực tiếp.

Khi biết tin con trai chiến thắng, bà vui không ngủ được. Bà cho biết, trước đây Đức Phúc đi biểu diễn ở nước ngoài nhiều lần, nhưng lần này là đi tham gia một cuộc thi lớn, nên gia đình rất hồi hộp.

Nhắc về ca sĩ Mỹ Tâm, mẹ Đức Phúc nói: “May mắn lớn nhất của Phúc là gặp cô Tâm. Cô ấy là người làm nghề có tâm, có đức và nhìn thấy giọng ca của con. Cô ấy giữ con lại và tin rằng giọng ca này sẽ còn đi được xa nữa. Đặc biệt là quyết định đó không tính đến ngoại hình, chỉ dựa trên tài năng”.

Nhắn nhủ với con trai, bà bày tỏ: “Tôi mong con càng ngày càng phát triển sự nghiệp và hướng thiện".

Đồng thời, bà cũng chia sẻ về mong mỏi của gia đình: “Bố mẹ đều mong Phúc sớm lập gia đình và sinh cháu vì chúng tôi đều đã lớn tuổi, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của con, Phúc còn trẻ và đang tập trung phát triển sự nghiệp”.

Bố mẹ của Đức Phúc (giữa ảnh) chụp ảnh cùng người hâm mộ nam ca sĩ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ông Nguyễn Văn Trung - bố quán quân Intervision 2025 Đức Phúc - cho biết, gia đình rất hãnh diện với thành tích của con trai.

"Lúc đầu gia đình cũng không biết Phúc sẽ biểu diễn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương. Đây là tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì con", ông Trung nói.

Trước đó, ông Trung thấy báo chí đăng tin rầm rộ về Đức Phúc nhưng chưa thấy nhắc gì về cô giáo Mỹ Tâm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là những người đã có ảnh hưởng tới thành công của Đức Phúc. Vì vậy ông đã thay con lên tiếng cảm ơn.

Đức Phúc trở về trong vòng tay chào đón của bố mẹ và người hâm mộ (Video: Lê Phương Anh).

Vừa về tới Việt Nam trong vòng tay chào đón, chúc mừng của mọi người, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: "Tôi rất vui vì nhận được tình cảm của quý vị khán giả tại Nga và Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho tôi".

Cùng với gia đình, nhiều fan (người hâm mộ) của Đức Phúc đã có mặt từ 4-5h để đón anh trở về.

Hương Thảo (SN 2001) sống tại Hòa Bình, là một trong những fan lâu năm của Đức Phúc. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hương Thảo kể lại hành trình dài để có mặt tại sân bay: “Tôi xuất phát từ Hòa Bình từ tối hôm trước để ra Hà Nội. Tôi đi ở cùng một bạn trong FC (câu lạc bộ người hâm mộ), và cả hai chúng tôi cùng đặt xe đến sân bay để chào đón Đức Phúc”.

Thảo có mặt ở sân bay lúc 5h. Cô tiết lộ rằng bản thân thường xuyên tham gia các buổi trình diễn của Đức Phúc, bất kể lớn hay nhỏ.

Chia sẻ về cảm xúc khi chứng kiến chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025, Hương Thảo nói: “Trước khi đi, tôi đã tin chắc rằng Phúc sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam. Anh ấy luôn rất chỉn chu, chu toàn trong mọi khâu chuẩn bị, từ âm nhạc đến trang phục. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên thành công xứng đáng”.

Nguyễn Quỳnh, đại diện FC Đức Phúc tại Hà Nội bày tỏ: "Là một fan đã theo dõi Đức Phúc gần 9 năm nay, tôi luôn coi anh như người nhà. Khi thấy Đức Phúc tham gia Intervision 2025, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Nhiều fan đã thức trắng đêm để theo dõi trực tiếp đêm chung kết. Khi Việt Nam được xướng tên là quán quân, cảm xúc thật sự bùng nổ, tôi đã khóc".

Người hâm mộ chờ đón Đức Phúc tại sân bay (Ảnh: Lê Phương Anh).

Theo Quỳnh, Đức Phúc xứng đáng với chiến thắng này không chỉ bởi giọng hát và tài năng mà còn vì sự chuyên nghiệp, tâm huyết và cái nhìn rộng về thị trường quốc tế.

"Anh ấy luôn tham gia trực tiếp mọi khâu trong dự án, không bỏ sót bước nào, điều đó giúp tiết mục của anh hoàn hảo từ âm nhạc đến hình ảnh", cô nói.

Chiến thắng của Đức Phúc với fan như Nguyễn Quỳnh, có ý nghĩa lớn. Cô cho rằng, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng fan và âm nhạc Việt Nam.

Ngày 20/9, Đức Phúc mang đến sân khấu Intervision 2025 phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy.

Tiết mục kết hợp dân ca quan họ, rap và nhạc điện tử, vừa hiện đại vừa đậm bản sắc dân tộc, đã giúp đại diện Việt Nam giành ngôi quán quân đầy thuyết phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, khẳng định chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào của âm nhạc và văn hóa Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất diễn ra đúng ngày 20/9, tròn 10 năm kể từ khi anh đăng quang Giọng hát Việt 2015. Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã có sự bứt phá mạnh mẽ, từ sân chơi trong nước đến đấu trường quốc tế.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - đã dành lời khen ngợi cho nam ca sĩ: "Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho một gương mặt đại diện. Chiến thắng này không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ mà còn thể hiện sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ vươn ra quốc tế".