Dàn hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ rộn ràng phá cỗ cùng 1.000 trẻ em ở TPHCM

Tối 4/10, chương trình Trung thu yêu thương diễn ra tại phường Bình Dương (TPHCM). Sự kiện do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp cùng báo Dân trí, phường Bình Dương và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam Phạm Anh Thắng.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương. Đại diện lãnh đạo HĐND TPHCM có Phó Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Khoa Diệu An.

Không chỉ là đêm hội trăng rằm, Trung thu yêu thương còn là dịp để cùng sẻ chia, gắn kết và gửi gắm niềm tin yêu đến những mầm xanh tương lai.

Năm nay, chương trình trao 1.000 phần quà cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM. Riêng báo Dân trí đã vận động, đóng góp 420 phần quà cùng 100 suất học bổng, góp phần giúp các em đón Tết Trung thu trọn vẹn hơn.

Ca sĩ Tiêu Minh Phụng, rapper Jaykii, rapper Coldzy, ca sĩ M Tú, TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng Hoa hậu Kiều Duy và Á hậu Bùi Khánh Linh là khách mời góp mặt trong chương trình. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đã mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt, khiến các em nhỏ thêm rộn ràng.

Trước giờ bắt đầu, dàn nghệ sĩ cùng nhau tham gia các hoạt động chào đón, giao lưu và hướng dẫn các em nhỏ vào hội trường. Khi ca sĩ Jaykii và rapper Coldzy xuất hiện, nhiều em nhỏ hò reo và vẫy tay liên tục.

Trong ảnh, rapper Coldzy (trái) và ca sĩ Jaykii trò chuyện, chụp hình cùng một khán giả nhí.

Á hậu Bùi Khánh Linh (áo hồng), Hoa hậu Kiều Duy trang điểm nhẹ nhàng, mặc sơmi, quần jeans giản dị.

Bùi Khánh Linh chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần mang lại niềm vui cho các em nhỏ: “Trung thu là ngày của thiếu nhi, nhưng cũng là dịp để người lớn được sống lại ký ức tuổi thơ, được sẻ chia và lan tỏa yêu thương”.

Hoa hậu Kiều Duy cũng gửi gắm mong muốn: “Hy vọng những món quà nhỏ hôm nay sẽ là kỷ niệm đẹp trong ký ức các em, khích lệ, cổ vũ các em vượt qua khó khăn, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc sống”.

TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon được một khán giả nhí nhận ra, chụp hình kỷ niệm.

Sân khấu Trung thu yêu thương rực rỡ sắc màu với nhiều tiết mục văn nghệ, múa hát, hoạt náo sôi động. Rapper Tiêu Minh Phụng mở màn, khuấy động không khí với bài hát Hành trình trên đất phù sa, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng trăm khán giả nhí.

Được gặp gỡ rapper Tiêu Minh Phụng ngoài đời, nhiều em nhỏ thích thú, ùa đến chụp hình, trò chuyện, bắt tay cùng nghệ sĩ gen Z.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiêu Minh Phụng xúc động nói: "Được biểu diễn, giao lưu và trao quà cho các em là niềm hạnh phúc lớn. Với tôi, nụ cười, ánh mắt trong trẻo của các em trong chương trình chính là kỷ niệm Trung thu ý nghĩa".

Ca sĩ M Tú khoe giọng hát live ngọt ngào. Hình ảnh trẻ trung cùng âm nhạc gần gũi của M Tú được nhiều bạn nhỏ hưởng ứng.

Ca sĩ Jaykii mang đến ca khúc Người gieo mầm xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Những ca khúc về tết Trung thu có sự góp mặt hoạt náo của dàn nghệ sĩ và đội văn nghệ thiếu nhi giúp màn vui hội trăng rằm thêm ấm áp. Nhiều em nhỏ tỏ rõ sự thích thú, bước lên sân khấu để được lại gần thần tượng.

Ở màn phá cỗ trăng rằm, khoảnh khắc nghệ sĩ cùng hàng trăm em nhỏ cùng nhau ca hát là kỷ niệm đáng nhớ trong chương trình.

Những tiếng cười, ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ khi tương tác cùng dàn nghệ sĩ đã khiến không khí thêm ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Chị Minh Thư (phường Bình Dương) chia sẻ, sự góp mặt của các nghệ sĩ là món quà bất ngờ đối với các con chị khi tham gia Trung thu yêu thương. Những tiết mục và màn giao lưu đã mang đến cho các bé một đêm hội trăng trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Các nghệ sĩ nhiệt tình tham gia phần phát quà, bánh, trái cây và lồng đèn cho các em nhỏ.

Hoa hậu Kiều Duy trao quà, bánh trung thu, lồng đèn cho các bé. Người đẹp còn trò chuyện, nắm tay các em và động viên các bé học giỏi, ngoan ngoãn.

Các nghệ sĩ cũng cùng báo Dân trí trao những phần quà đến các em nhỏ.

