Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh “so kè” mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sau một năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, hàng loạt địa phương trên cả nước đã công bố mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao cho năm 2026, trong đó nhiều tỉnh, thành đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ hai “đầu tàu” Hà Nội, TPHCM đến các địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đắk Lắk hay An Giang, điểm chung là tinh thần hành động quyết liệt, lấy thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới mô hình quản trị làm động lực tăng trưởng mới.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết năm 2025, GRDP của Thủ đô đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với các năm trước. Quy mô nền kinh tế Hà Nội vượt 64 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng đột biến hơn 70%, đạt khoảng 4,4 tỷ USD, với định hướng ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Đáng chú ý, năm 2025 là năm đầu tiên Hà Nội thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 700.000 tỷ đồng, tăng 138% so với dự toán, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Trên nền tảng đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.

Hà Nội trong năm 2025 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhà đầu tư nước ngoài (Ảnh: CTV).

Ông Thắng khẳng định Hà Nội sẽ hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, tập trung vào các khâu đột phá lớn. Thứ nhất là đột phá về thể chế và tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các nghị quyết, khung pháp lý Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội, trong đó có Nghị quyết 258, nhằm thúc đẩy các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Hà Nội cũng sẽ xây dựng quy hoạch mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đã được chỉ ra như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển đô thị theo hướng thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, song song với việc xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

TPHCM đổi mới mô hình quản trị và khơi thông nguồn lực

Với TPHCM, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được nhìn nhận năm 2025 là năm “thử lửa” khi thành phố vừa thực hiện sáp nhập, vừa khắc phục các tồn tại cũ, vừa triển khai các nhiệm vụ chiến lược mới.

Dù vậy, kinh tế thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP cả năm 2025 tăng 8,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD; môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút FDI đạt 8,1 tỷ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

TPHCM cho rằng để đạt được mục tiêu, cần đổi mới mô hình quản trị đô thị, khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược (Ảnh: Nam Anh).

Trên cơ sở đó, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay. Để đạt được mục tiêu này, thành phố xác định khối lượng công việc rất lớn, không cho phép chủ quan hay chậm trễ.

Trọng tâm của TPHCM là đổi mới mô hình quản trị đô thị, khơi thông các nguồn lực phát triển, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, thành phố sẽ cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Bên cạnh đó, TPHCM quyết tâm đột phá hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối, tập trung xử lý các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 15%, Đắk Lắk và An Giang bứt tốc

Là địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục thể hiện khát vọng bứt phá khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 15% trong năm 2026. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ đạo, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghiệp số, khai thác mạnh lợi thế kinh tế biển, logistics, cảng biển, điện gió ngoài khơi và du lịch chất lượng cao.

Năm 2025, Quảng Ninh dẫn đầu tốc độ tăng GRDP của cả nước với mức tăng 11,89% (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khi đó, Đắk Lắk bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, trên nền tảng năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực về nông nghiệp, du lịch và an sinh xã hội.

Theo Bí thư tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh xác định vừa phát triển kinh tế, vừa ưu tiên ổn định đời sống người dân, trong đó trọng tâm là hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo an cư bền vững.

Tại An Giang, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, sau khi dẫn đầu vùng về tăng trưởng năm 2025. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, để đạt được mục tiêu này, An Giang sẽ tập trung vào xây dựng thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

An Giang kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ đầu tư các trục giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở và di dời dân cư khỏi các khu vực rủi ro. Đây được xem là điều kiện then chốt để địa phương vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa phát triển bền vững trong dài hạn.

Phú Thọ, Quảng Ngãi kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đại diện cho địa phương có mức tăng trưởng cao của vùng trung du miền núi phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc. Quy mô nền kinh tế đạt 16 tỷ USD, tổng thu ngân sách trên 62.000 tỷ đồng, vượt 62% dự toán.

Năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, tập trung triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và hệ thống hạ tầng liên vùng.

Tại miền Trung, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%, sau khi đạt mức tăng 10,02% năm 2025. Tỉnh tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ mạnh mẽ các dự án lớn, có tính lan tỏa, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.