Khởi tố đối tượng đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm lên mạng

Chiều 8/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến (SN 1991, quê Điện Biên) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Hiến thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ngoài ra, cảnh sát cũng can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website “phevkl” do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Theo cảnh sát, từ cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Nhà chức trách nhận định, hành vi của Hiến là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.