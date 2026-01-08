38 khu tái định cư được kích hoạt phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 8/1, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh này đã hoàn tất phê duyệt quy hoạch 38 khu tái định cư, sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường sắt tốc độ cao qua Gia Lai có tổng chiều dài gần 116km (từ km886+300 đến km1002+000), bắt đầu từ phường Hoài Nhơn Bắc (giáp Quảng Ngãi) và kết thúc tại phường Quy Nhơn Tây (giáp Đắk Lắk). Tuyến này sẽ đi qua 18 xã, phường sau sáp nhập của tỉnh.

Nhiều hộ dân khu phố Lại Khánh, phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) chịu ảnh hưởng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Ảnh: Công Sơn).

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có 2 nhà ga chính là ga Bồng Sơn (phường Hoài Nhơn Nam) và ga Diêu Trì (xã Tuy Phước Tây).

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt quy hoạch 38/38 khu tái định cư với tổng diện tích gần 154ha. Trong đó, diện tích đầu tư xây dựng là hơn 141ha, bố trí 3.371 lô đất, đủ để tái định cư cho 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Nhu cầu vật liệu đất san lấp cho các khu tái định cư ước tính khoảng 1,94 triệu m3.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng phê duyệt quy hoạch 6 khu cải táng với diện tích hơn 4ha. Trong số 38 khu tái định cư, khu Tây Vinh (xã Bình An) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; khu Vạn Định (xã Phù Mỹ Bắc) tạm thời chưa triển khai; 36 khu còn lại đã được lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thông qua dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 10.300 tỷ đồng, giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Tỉnh Gia Lai đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.

UBND tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm phê duyệt việc phân chia dự án thành các dự án thành phần, hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và sớm bàn giao cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa để địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.