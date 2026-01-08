Người đàn ông mua gần 2 tấn dầu mỡ đã qua sử dụng để bán ra thị trường

Ngày 8/1, Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện ông P.Q.K. (58 tuổi, trú tại xã Phước Giang) trữ một lượng lớn dầu ăn, mỡ heo và nhớt thải.

Qua kiểm tra, công an xác định tại nhà ông K. có gần 1,6 tấn dầu ăn, 0,4 tấn mỡ heo đã qua sử dụng cùng một lượng lớn nhớt thải.

Dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng tại nhà ông K. (Ảnh: Công an xã Phước Giang).

Làm việc với cơ quan công an, ông K. khai nhận thu mua dầu mỡ đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số dầu mỡ để tiếp tục xác minh nguồn gốc cũng như làm rõ nơi tiêu thụ.