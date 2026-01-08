9 dự án được ưu tiên đầu tư để tăng kết nối giao thông TPHCM với Tây Ninh

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 8/1, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để tăng cường kết nối giao thông, phát triển kinh tế của TPHCM và Tây Ninh, hai địa phương sẽ đầu tư nhiều tuyến đường quan trọng.

Đường Võ Văn Kiệt nối dài là dự án ưu tiên đầu tư để kết nối TPHCM với Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo Sở Xây dựng, từ năm 2021 đến nay, UBND TPHCM và UBND tỉnh Long An cũ đã tổ chức nhiều buổi làm việc để triển khai các dự án hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối giữa 2 địa phương.

Theo đó, hai địa phương có kế hoạch đầu tư tuyến quốc lộ 50B, đường Võ Văn Kiệt nối dài, tuyến đường kết nối liên vùng TPHCM, Long An cũ và Tiền Giang cũ.

Song song với đó, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Long An cũ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND huyện Bình Chánh cũ triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến gồm: Quốc lộ 50, tỉnh lộ 7 (huyện Củ Chi cũ), đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện, đường Đoàn Nguyễn Tuấn; đường Long Hậu…

Đồng thời, Sở Xây dựng TPHCM đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Tạo, cầu Rạch Dơi.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, ngoài các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 là những dự án quan trọng quốc gia có tính chất kết nối vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngày 24/9/2025, UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã họp bàn về các dự án giao thông kết nối 2 địa phương.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất trong giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án kết nối quan trọng giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Các dự án gồm: Đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài và trục động lực Đức Hòa; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn; quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương và ĐT826C; tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) và ĐT.789; trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài); tuyến đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B).