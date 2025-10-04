Niềm vui Tết Trung thu của 440 em nhỏ vùng rốn lũ Nghệ An

Chiều 3/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1 (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An), tổ chức chương trình Tết Trung thu sớm mang tên "Đêm hội trăng rằm" cho 440 em học sinh.

Những cơn bão liên tiếp ập đến đã khiến đời sống người dân xã Tương Dương càng thêm khó khăn. Kể từ khi bão số 3 (Wipha) quét qua hồi tháng 7, bản Lau, bản Mác, bản Nhẫn, bản Chắn của xã Tương Dương đã bị cô lập do 3 cây cầu bắc qua sông Lam đều sập. Việc đi học của các em học sinh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà Lương Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết: “Từ khi 4 bản bên kia sông bị cô lập, địa phương và các trường đã bố trí học sinh tiểu học và mầm non học ở các điểm trường lẻ trong bản. 10 giáo viên đã được phân công luân phiên giảng dạy, đảm bảo việc học tập của các em không bị gián đoạn”.

Nhằm giúp các em học sinh vơi bớt những mất mát, khó khăn sau mưa bão, báo Dân trí đã gửi tặng 440 phần quà là bánh kẹo tới các em học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1. "Đêm hội trăng rằm" càng thêm ấm áp khi các em học sinh còn nhận được thêm hoa quả, sữa do các cô giáo chuẩn bị.

Đặc biệt, hơn 80 em học sinh lớp 1 đã nhận được thêm phần quà là đồ dùng học tập do nhà trường tặng.

Em Trần Thảo Lan (lớp 3A, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1) là 1 trong nhiều học sinh có nhà bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi. Lan kể, nhà em ở gần đoạn cầu bị sập, nước lũ ngập đến mái nhà. Lan phải ở lại nhà họ hàng gần trường để tiện đi học.

“Có chương trình này, em được đón Tết Trung thu sớm cùng các bạn học sinh toàn trường. Ban đầu, chúng em được thông báo do ảnh hưởng mưa bão nên Trung thu chỉ tổ chức ở lớp. Hôm nay, cả trường cùng ngồi xem văn nghệ, chơi trò chơi, ăn bánh kẹo cùng nhau, em thấy không khí vui và rất đáng nhớ", Lan mừng rỡ nói.

Cùng chung cảm xúc như Lan, em Nguyễn Linh Đan (lớp 4B) thích thú với phần quà có bánh, kẹo, thạch… “Linh Đan cảm ơn các anh chị, các thầy cô nhiều lắm ạ!”, cô bé vừa nói vừa khoe túi quà của mình.

Đáp lại tình cảm yêu thương và sự quan tâm của đoàn công tác, các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1 đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ. Chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, nhưng các em đã trình diễn những tiết mục đầy tự tin, sáng tạo, mang đến không khí Tết Trung thu rực rỡ sắc màu tuổi thơ.

Để không khí "Đêm hội trăng rằm" thêm sôi động, đoàn công tác của báo Dân trí đã tổ chức các phần đố vui có thưởng và nhiều trò chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia.

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1, chia sẻ. “Thay mặt các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mang đến cho thầy và trò nhà trường một đêm hội thật khó quên”.

Cô Nguyễn Thị Hiền cũng bày tỏ mong muốn, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa tới trẻ em ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão như Tương Dương.

Dù sống trong vùng rốn lũ, nhưng các em học sinh nơi đây vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên, lạc quan. Đêm Trung thu sớm đã mang đến cho các em nhiều niềm vui và tiếng cười sau những ngày chạy lũ vất vả.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 440 em học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1.

BS CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Một số em học sinh mắc các bệnh tai mũi họng, bệnh ngoài da sau nhiều ngày sống chung với lũ. Chúng tôi đã hướng dẫn các em chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc với nguồn nước bẩn và những khu vực có nguy cơ sụt lún để đảm bảo an toàn".

Từ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, các em càng thêm vững tin, có thêm động lực để tiếp tục đến trường.

Sáng cùng ngày, báo Dân trí đã phối hợp cùng chính quyền xã Tương Dương trao số tiền 30 triệu đồng, hỗ trợ khẩn cấp 6 hộ dân (mỗi hộ 5 triệu đồng) bị sập nhà sau bão Bualoi.

Cũng trong sáng 3/10, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức Chương trình tư vấn sức khỏe cho người dân xã Tương Dương. Đây là Chương trình tư vấn sức khỏe thứ 27 do báo Dân trí phối hợp với các bệnh viện triển khai, nhằm chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn.

Tư vấn sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai, nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận y tế tuyến đầu. Báo Dân trí xin chân thành cảm ơn quý độc giả, nhà hảo tâm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn đã bền bỉ, tận tâm, đồng hành cùng chúng tôi tới nhiều địa phương như Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị… để chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn. Gần 2 năm triển khai, 27 chương trình được tổ chức, chúng ta đã cùng nhau giúp hơn 6.000 người dân thụ hưởng dịch vụ y tế miễn phí. Báo Dân trí mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ từ quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các đơn vị, để cùng nhau mang nhiều chương trình ý nghĩa, giá trị tới cộng đồng.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam