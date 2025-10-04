Điều ước bình an, đón nhiều Trung thu cùng gia đình của những em bé ung thư

Sáng 4/10, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã diễn ra chương trình "Trung thu yêu thương" dành cho các bệnh nhi.

Theo TS.BS Hoàng Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - đây là chương trình truyền thống của bệnh viện. Mỗi năm bệnh viện lại có các hoạt động bổ sung, đổi mới để chương trình trở nên hấp dẫn hơn, phong phú hơn với các cháu bé.

"Năm nay, Ban Tổ chức đã dành rất nhiều tâm huyết để lên kế hoạch chuẩn bị cho hơn 2.000 bệnh nhi và gia đình đón Tết Trung thu ở viện được chu đáo, ấm cúng nhất. Tại đây, các bé được tham gia trải nghiệm chương trình Hội chợ miễn phí và nhiều hoạt động trải nghiệm", TS Phương cho hay.

Bệnh viện đã phát ra khoảng 2.300 phiếu quà miễn phí. Ngoài ra trong đợt Trung thu này bệnh viện cùng phối hợp các nhà thiện nguyện trao tặng 600 lượt chi phí điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Bệnh viện cũng tổ chức khoảng 2.000 lượt trao tiền mặt, hơn 8.000 suất quà tại bệnh phòng và hơn 6.000 suất ăn thiện nguyện.

Chúng tôi nhận thấy các hoạt động thiện nguyện ngày càng được cộng đồng và toàn thể xã hội quan tâm. Đây là niềm vui của bệnh viện cùng các bệnh nhi và gia đình", TS Phương bày tỏ.

Nhìn con vui tươi, hào hứng với các tiết mục biểu diễn và những món quà được tặng, chị Nguyễn Thị Hương (Quảng Ninh) mắt đỏ hoe vì xúc động.

Con chị Hương phát hiện u ác tính tiểu não giai đoạn 4 từ tháng 5/2024. Từ đó trở đi cả gia đình đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Con rất thích được vui chơi nên cứ muốn mẹ dẫn vào đây từ sớm. Nhìn thấy múa lân, ông địa và các món đồ chơi con thích lắm cười reo lên. Tôi chỉ mong con có được thêm nhiều khoảnh khắc vui tươi như vậy trong cuộc đời", người mẹ nghẹn giọng.

Xin ông đồ hai chữ "Bình An", bé Huyền (bệnh nhi ung thư) bày tỏ đây là mong ước lớn nhất của cả em và mẹ trong mùa Tết Trung thu năm nay.

"Con mong ước rằng cả gia đình bình an. Con sớm khỏe mạnh lại để bố mẹ vui", bé Huyền chia sẻ.

Chương trình Hội chợ miễn phí với hơn 44 gian hàng, gồm rất nhiều quà tặng (đồ chơi, gấu bông, balo, bánh trung thu, đèn trung thu, sữa…) và khu vui chơi cho các bệnh nhi (tô tượng, làm đèn trung thu, các trò chơi dân gian…).

Với những em bé ở lại viện điều trị, chương trình giúp các em có cơ hội được hòa mình vào bầu không khí của Tết Trung thu. Bệnh viện hy vọng, hoạt động này giúp tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi vượt qua bệnh tật.

Mắc bệnh u trung thất, bé Đ., 10 tuổi, ở Hà Nội vẫn rất vui tươi và hiếu động, hòa mình vào các hoạt động của chương trình.

"Hôm nay con được cho nhiều kẹo, bánh, đồ chơi nên rất vui. Con mong ước đón Trung thu với gia đình thật vui. Con muốn bố mẹ luôn khỏe mạnh. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng", Đ. nhoẻn miệng cười.

Nhiều tổ chức thiện nguyện, đặc biệt là các bạn trẻ cũng đã chung sức để giúp mang đến một chương trình Trung thu ý nghĩa cho các bệnh nhi.

Bạn Nguyễn Nguyên Hồng, sinh viên y khoa và các bạn cùng lớp ngày hôm nay đã chuẩn bị 40 phần quà để tặng cho các bệnh nhi ở Trung tâm Ung thư.

"Là những sinh viên trường y, chúng tôi rất thấu hiểu những thiệt thòi mà các bệnh nhi đặc biệt là bệnh nhi ung thư phải trải qua, rất thương các bé.

Hôm nay, chúng tôi chuẩn bị những suất quà tuy giá trị nhỏ nhưng hy vọng rằng sẽ đem đến cho các bé một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc", Hồng chia sẻ.

Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng đã kết nối các nhà hảo tâm trang trí 12 mâm cỗ Trung thu tại các khoa, phòng trong bệnh viện, mang đến cho các bệnh nhi không khí Trung thu ấm áp, rộn ràng sắc màu, giúp các em phần nào cảm nhận được niềm vui đoàn viên ngay trong thời gian điều trị.

Các em nhỏ háo hức đón xem các tiết mục văn nghệ diễn ra chiều 1/10 (Ảnh: Tú Anh).

Bên cạnh đó, ngày 1/10 vừa qua các em nhỏ và gia đình cũng được tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc đặc sắc.

Ảnh: Minh Nhật, Khánh Vi

Video: Khánh Vi