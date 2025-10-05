Nếu không có “Vầng trăng của biển”, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng con!

Hơn 15 ngày xa nhà, nay mới được gặp lại vợ con, anh Vương Đình Hiếu, quân nhân Lữ đoàn 172 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân không giấu nổi xúc động. Người lính biển ngồi sát bên vợ đang mang thai, ân cần đưa tay quạt mát, gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán vợ.

Đôi mắt anh nhìn vợ trìu mến, bàn tay khẽ nắm tay vợ như gửi gắm cả nỗi nhớ thương những ngày xa cách. Anh cúi xuống ôm hôn cô con gái nhỏ 5 tuổi, rồi lại quay sang âu yếm vợ, giọng nghèn nghẹn: “Nếu không có chương trình của báo Dân trí, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng em và con” (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình Tết Trung thu "Vầng trăng của biển" cũng là dịp để quân nhân Trần Xuân Cường sum vầy với vợ, con.

Anh Cường mặc quân phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ hướng về con trai bé nhỏ đang ngồi trong vòng tay mẹ. Trên tay anh là chiếc đèn ông sao rực rỡ, như muốn trao trọn niềm vui cho con. Người vợ ngồi cạnh, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách, mọi ngày tháng xa nhà của người lính biển đều tan biến. Thay vào đó là tiếng cười, ánh mắt trìu mến và niềm hạnh phúc (Ảnh: Thành Đông).

Tối 4/10, tại thành phố Đà Nẵng, báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình Tết Trung thu "Vầng trăng của biển" năm 2025.

Chương trình thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam đối với các cháu thiếu nhi. Qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn thay mặt những người cha, người mẹ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa, gửi đến các con một đêm Trung thu thật vui vẻ và ấm áp (Ảnh: Thành Đông).

Tham dự chương trình có nhà báo Phạm Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải), Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam và nhiều đơn vị đồng hành, tài trợ cùng chương trình (Ảnh: Thành Đông).

Về phía Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có sự tham dự của Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân; Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của hơn 2.000 cháu thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ tại Vùng 3 Hải quân. Tại chương trình, các em được xem múa lân, chiêm ngưỡng pháo hoa, rước đèn ông sao (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại Chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” năm 2025, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tạo điều kiện đồng hành, phối hợp để tổ chức chương trình Trung thu vô cùng ý nghĩa này (Ảnh: Thành Đông).

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, trong dịp Trung thu đặc biệt, ông cũng xin chia sẻ sự tự hào với tất cả các bạn nhỏ khi có những người thân yêu nhất là những anh hùng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ cho sự bình yên của đất nước.

"Thông qua chương trình, chúng tôi xin được bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất tới những sự hy sinh, những đóng góp của tất cả các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ hải quân cũng như là người thân của mình và đặc biệt là các cháu nhỏ", nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong ảnh một cháu bé gọi điện cho cha là chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, không thể về nhà dịp Tết Trung thu (Ảnh: Thành Đông).

Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết, ngay trong lúc các bạn nhỏ đón Trung thu thì các chiến sĩ hải quân vẫn bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, đảo xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không thể về chung vui với gia đình.

Chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” do báo Dân trí cùng các nhà tài trợ tổ chức đã mang đến cho con em, cán bộ chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân một cái Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa (Ảnh: Thành Đông).

"Chương trình Tết Trung thu "Vầng trăng của biển" là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội vô cùng sâu sắc, là niềm cổ vũ, động viên để cán bộ chiến sĩ vững tay súng, chắc tay lái bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Đại tá Phạm Đình Thành nhấn mạnh (Ảnh: Thành Đông).

Tại chương trình, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng các đơn vị tài trợ đã tặng hơn 2.000 suất quà Trung thu, trị giá hơn 850 triệu đồng đến các cháu thiếu nhi.

Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, trao quà cho các em thiếu nhi 6-10 tuổi, là con cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Tại chương trình, nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng xin gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam… đã cùng chung tay thực hiện hoạt động với quy mô rất lớn và ý nghĩa này (Ảnh: Thành Đông).

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam và bà Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng AgriBank trao quà Trung thu đến các em nhỏ (Ảnh: Thành Đông).