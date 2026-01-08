Bộ Công an: "Đảm bảo an ninh Đại hội XIV của Đảng ở mức cao nhất”

Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, khi báo chí đặt câu hỏi về phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an xác định Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội được xác định ở mức cao nhất.

“Bộ Công an cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của lực lượng công an trong những tháng đầu năm 2026”, theo lời Thiếu tướng Toản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Minh Châu).

Mục tiêu yêu cầu đặt ra, theo người phát ngôn Bộ Công an, là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công Đại hội và các hoạt động của Đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân.

Thông tin về những việc đã triển khai, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành kế hoạch của Chính phủ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội XIV của Đảng. Kế hoạch này đã ban hành từ tháng 5/2025, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương tập trung tổng thể, cao độ những biện pháp, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội.

Bộ trưởng Công an cũng đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh trật tự của Bộ Công an, do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng với sự tham gia của các lực lượng trong ngành Công an từ Trung ương đến địa phương, xác định trọng tâm là địa bàn diễn ra các hoạt động của Đại hội ở Hà Nội và hoạt động, sự kiện khác phục vụ cho các đoàn đại biểu.

Bộ Công an đã triển khai chỉ đạo các đơn vị địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các tình huống diễn ra để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Theo đại diện Bộ Công an, các đơn vị đã sẵn sàng con người và phương tiện, biện pháp, phương án tác chiến phục vụ các sự kiện.

Cùng với đó, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung cao nắm tình hình và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng phá hoại Đại hội. Trong đó có việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội.

Bộ cũng chỉ đạo triển khai đồng loạt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự. Đợt cao điểm này triển khai xuyên suốt đến khi hết Đại hội và sau Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, theo người phát ngôn Bộ Công an, đơn vị đã thực hiện hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân và các bộ ngành để công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo chủ động nhất.

“Đến nay, môi trường an ninh trật tự phục vụ cho Đại hội được đảm bảo. Lực lượng công an tiếp tục tập trung cao để triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của các tiểu ban, của Ban Chỉ đạo Trung ương”, ông Toản nhận định.

Dự kiến sáng 10/1, Bộ sẽ tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ông Toản khẳng định với sự tập trung chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, phối hợp hiệp đồng của các đơn vị, lực lượng công an sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội XIV của Đảng diễn ra thành công.