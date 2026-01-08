Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Liên quan tới vụ cháy nhà ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội, chiều 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông xác nhận, ông L.T.T. (SN 1960), nam chủ nhà đã qua đời tại bệnh viện vào chiều cùng ngày.

Trước đó, khi căn nhà bùng cháy dữ dội, người đàn ông trên nhảy từ tầng cao xuống mái nhà phía dưới và bị chấn thương. Ông T. được người dân và cảnh sát hỗ trợ đưa xuống mặt đất và đi viện cấp cứu.

Cảnh sát chữa cháy tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài chủ nhà, vụ cháy còn khiến 2 người khác tử vong là bà V.T.S. (SN 1937) và một nạn nhân tên L.M.T. (SN 1999).

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, vào lúc 8h cùng ngày tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại số 84 Lê Lợi, phường Hà Đông, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, sau đó lan lên các tầng phía trên; khói lan sang các nhà liền kề.

Cảnh sát đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Thành Đông).

Nhà chức trách cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó 1 người bị thương được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với người dân đưa đi cấp cứu; lực lượng chức năng cứu được 1 người trong nhà và hướng dẫn 1 người ở nhà liền kề thoát ra ngoài an toàn; còn 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn, sinh ra nhiều khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà.

Đến khoảng 9h, đám cháy cơ bản được khống chế tại khu vực tầng 1. Đến khoảng 10h30, đám cháy từ tầng 1 đến tầng 5 được dập tắt, lực lượng tiếp tục chữa cháy tại các tầng 6, 7 và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 11h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.