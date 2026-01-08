Cục Cảnh sát giao thông đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Chiều 8/1, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026) và đón nhận Huân chương quân Quân công hạng Nhất cho lực lượng CSGT.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các bộ, ban, ngành chức năng; các tướng lĩnh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục CSGT qua các thời kỳ.

"Lực lượng CSGT ngày càng trưởng thành"

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành “Việt Nam Công an vụ”, ngày này chính là ngày truyền thống của lực lượng CSGT.

Theo Thiếu tướng Bình, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các tổ chức tiền thân của CSGT đã góp phần tích cực cùng các lực lượng công an, quân đội, du kích địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ đắc lực cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến ngày thắng lợi.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cán bộ, chiến sĩ CSGT kiên cường bám trụ trên từng tuyến đường, cây cầu, bến phà và những trọng điểm địch đánh phá ác liệt để chỉ huy, hướng dẫn, điều hòa giao thông, nhất là các tuyến đường Bắc - Nam, bảo đảm mạch máu giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy thông suốt, cứu người, tài sản của nhà nước, của nhân dân....

"Khi đất nước độc lập, thống nhất, lực lượng CSGT lại bước vào trận tuyến mới bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế. Có thể khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CSGT ngày càng trưởng thành về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ có tư duy mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các bộ, ban, ngành chức năng; các tướng lĩnh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục CSGT qua các thời kỳ (Ảnh: Thành Đông).

Cũng theo Cục trưởng Cục CSGT, thời gian qua, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng các chiến lược về an toàn giao thông; tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng cao hơn.

“Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT"

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Sỹ Doanh, nguyên Cục trưởng Cục CSGT đã ôn lại kỷ niệm, đánh giá cao đóng góp của lực lượng CSGT qua các thời kỳ, đặc biệt trong công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác bảo đảm an toàn giao thông hiện nay.

Đại tá Vũ Sỹ Doanh, nguyên Cục trưởng Cục CSGT (Ảnh: Thành Đông).

"Đã nghỉ hưu 20 năm, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo từng đổi thay, bước phát triển của lực lượng CSGT. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT, với những chiến công, những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước, Cục CSGT đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, đây là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của lực lượng CSGT", Đại tá Doanh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đại diện thế hệ trẻ khẳng định quyết tâm nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đặng Trần Hoàng (Ảnh: Thành Đông).

Theo Trung tá Hoàng, lực lượng CSGT luôn tiên phong, xung kích nơi tuyến đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Màu áo quen thuộc luôn có mặt trên mỗi con phố, mỗi ngõ nhỏ trên mỗi cung đường, làm việc với tinh thần “ngày không giờ, tuần không thứ”, “không ngày nghỉ, không lễ, Tết”.

"Và trong thiên tai, dịch bệnh chúng tôi lại nhanh chóng xuất hiện tại những nơi hiểm nguy nhất, gian nan nhất, những nơi người dân cần nhất, với phương châm: “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT", qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người CSGT tận tụy, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trung tá Hoàng chia sẻ.

Lực lượng CSGT đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng CSGT. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của lực lượng CSGT và trao Bằng Huân chương tặng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời thăm hỏi, tri ân đến tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT qua các thời kỳ; biểu dương, khen và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT đạt được trong 80 năm qua; khẳng định, lực lượng CSGT đã đóng góp nhiều thành tích, chiến công trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của lực lượng CSGT và trao Bằng Huân chương tặng cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng (Ảnh: Thành Đông).

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết lực lượng CSGT đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cán bộ chiến sĩ CSGT đã không quản hiểm nguy gian khó, vất vả, ngày đêm bám đường thường trực chiến đấu, phân tuyến, phân luồng, bảo đảm giao thông, giúp nhân dân di chuyển được thuận lợi, an toàn…

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng CSGT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, CSGT phải vươn lên xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng về xây dựng xã hội lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật, văn minh, an toàn và phát triển.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh kỉ niệm tại buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

"Lực lượng CSGT cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm trong mọi hoạt động của CSGT, chuyển mạnh tư duy, biện pháp từ truyền thống sang kết hợp chặt chẽ với hiện đại, quản trị dựa trên pháp luật và dữ liệu, chủ động phòng ngừa sai phạm.

Đạt tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trần Thanh).

Cần tích cực kiến nghị, đề xuất giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.