Cô gái xinh đẹp cao 1,73m ở hàng đầu khối diễu hành 54 dân tộc là ai?

Giữa các khối diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 rực rỡ sắc màu, hình ảnh một cô gái trẻ tươi tắn trong bộ trang phục dân tộc Tày truyền thống đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Cô gái này là Hoàng Châu Anh, SN 2005, đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết mình được lựa chọn để đi ở hàng đầu tiên khối diễu hành đại diện 54 dân tộc, Châu Anh không giấu nổi sự xúc động: "Khi được giao nhiệm vụ, tôi vừa vui mừng, vừa cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là niềm vinh dự cho gia đình, quê hương và dân tộc Tày mà tôi đại diện".

Châu Anh sinh ra ở Cao Bằng, là một người con gái dân tộc Tày. Đó là điều cô rất tự hào.

Để chuẩn bị cho vai trò đặc biệt này, cô gái 20 tuổi đã rèn luyện cho mình một tinh thần kỷ luật và tập trung cao độ.

"Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi bước đi không đơn thuần là động tác diễu hành, mà còn là nhịp bước mang theo niềm kiêu hãnh dân tộc. Chính điều đó đã giúp tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Châu Anh tâm sự.

"Đó là niềm tự hào về nguồn cội, về văn hóa dân tộc, và về một đất nước Việt Nam đoàn kết, trường tồn. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình không chỉ là Châu Anh, một cá nhân nhỏ bé, mà là đại diện cho cả một thế hệ trẻ đang khẳng định bản lĩnh và bản sắc Việt Nam", cô nói về cảm xúc khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình linh thiêng trong bộ trang phục dân tộc Tày.

Quá trình tập luyện cho lễ diễu hành đòi hỏi sự nghiêm túc và bền bỉ. Châu Anh phải cân bằng giữa lịch học ở trường và lịch tập luyện.

"Có những ngày tôi chạy liên tục từ lớp học ra sân tập. Nhưng chính sự động viên từ gia đình và lời tự nhắc nhở bản thân đã tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi quyết tâm hoàn thành tốt cả hai", cô kể lại.

Châu Anh chia sẻ: "Mỗi lần nắng gắt hay mưa bất chợt, các đại biểu động viên nhau "mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa", rồi lại cùng đội nón, khoác áo mưa tiếp tục tập luyện. Niềm tự hào chung đã biến những khó khăn thành động lực".

Hoàng Châu Anh sở hữu vẻ đẹp hiện đại, chiều cao nổi bật 1,73m, không chỉ là một nữ sinh viên học giỏi mà còn là Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024, đăng quang vào ngày 11/1 năm nay.

"Tôi tin rằng hoa hậu không chỉ là một danh hiệu, mà còn là trách nhiệm lan toả những điều tốt đẹp. Tôi tham gia cuộc thi để thử thách bản thân, để góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về sự tự tin, dám ước mơ và dám nỗ lực", Châu Anh chia sẻ về lý do trở thành hoa hậu.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Hoàng Châu Anh mong muốn tiếp tục học tập, phát triển bản thân, đồng thời thực hiện những dự án cộng đồng về gìn giữ di sản và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng cao.

Với vai trò Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024, Châu Anh cảm thấy tự tin và ý thức hơn về việc mình đang sải bước không chỉ cho bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của quê hương, của di sản và truyền thống.

"Đây là cơ hội để tôi góp một phần nhỏ bé của mình trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa Việt, đồng thời nhắc nhở bản thân luôn giữ gìn và lan tỏa nét đẹp ấy ở bất kỳ nơi đâu", cô nói.

Qua đây, Châu Anh cũng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc đến bạn bè, người dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, đều có thể góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi mong mọi người luôn tự hào về nguồn cội, giữ gìn giá trị truyền thống, và nuôi dưỡng ước mơ lớn", hoa hậu chia sẻ.

"Là một người con của dân tộc Tày, tôi luôn tự hào về quê hương Cao Bằng, mảnh đất địa đầu Tổ quốc với thiên nhiên hùng vĩ, có thác Bản Giốc, suối Lê Nin, hang Pác Bó gắn liền với lịch sử, và hơn hết là tình người đằm thắm, chan hòa. Truyền thống mà tôi gìn giữ chính là sự chân thành, cần cù và tinh thần đoàn kết của đồng bào", cô bày tỏ.

