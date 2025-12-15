HLV Tuấn Kiệt: “Bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu để đời với Thái Lan”

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trả lời phỏng vấn sau trận chung kết SEA Games 33

Trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ SEA Games 33 diễn ra tối nay (15/12) vô cùng kịch tính. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua chung cuộc 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25), dù có lúc chúng ta đã dẫn trước khá xa ở hiệp 5, hiệp quyết định.

Tiếc nuối với thất bại, nhưng những người có mặt bên trong nhà thi đấu Hua Mark (Bangkok) tối qua đều tự hào về những gì mà các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm được, những cảm xúc mà họ đã tạo ra.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói: “Tôi rất tự hào vì các vận động viên (VĐV) Việt Nam thi đấu xuất sắc. Chúng ta chạm trán đội Thái Lan rất mạnh, nhưng các học trò của tôi đã thi đấu với hơn 100% khả năng”.

“Hơi tiếc khi chúng ta thiếu một chút bản lĩnh để kết thúc hiệp 5 của trận đấu này, khi chúng ta có cơ hội dẫn trước đối phương. Đặc biệt, tình huống bóng quyết định thì tất cả chúng ta đã thấy, lẽ ra điểm số phải thuộc về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thậm chí, tôi đã nói với trọng tài rằng tôi hiểu cho quyết định của ông ấy, khi trận chung kết diễn ra trên đất Thái Lan. Dù thua trận, nhưng không thể phủ nhận các VĐV Việt Nam đã trưởng thành lên rất nhiều sau những giải đấu vừa rồi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khiến Thái Lan có lúc rối loạn (Ảnh: Mạnh Quân).

Chúng ta thi đấu dưới sức ép lớn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận đấu để đời với Thái Lan ở đấu trường SEA Games, mặc dù chúng ta chưa thắng được trận chung kết vừa diễn ra”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói thêm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games mà không có chủ công Bích Tuyền, nhưng chúng ta chứng minh cho đội tuyển Thái Lan thấy rằng, chúng ta vẫn là đội rất mạnh dù thiếu vắng tay ghi điểm số một.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tâm sự: “Các VĐV Việt Nam hiện tại rất bản lĩnh. Tôi chỉ nói với các học trò của mình rằng các em hãy gạt bỏ hết những áp lực, thi đấu bùng nổ nhất có thể. Khi tâm lý của các VĐV thoải mái, họ phá vỡ hàng chắn của Thái Lan, từ đó giúp cho toàn đội có trận đấu cực hay”.

“Dù có nhiều tiếc nuối sau trận chung kết SEA Games, nhưng tôi khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một thế hệ rất tài năng. Đây là thế hệ VĐV đầy hứa hẹn cho tương lai. Có thể có một vài tình huống các VĐV của tôi xử lý hỏng đáng tiếc, nhưng công bằng mà nói, dưới sức ép lớn khủng khiếp như thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Ngay đến Cristiano Ronaldo còn sút hỏng phạt đền trong những tình huống quyết định, huống hồ gì là các VĐV của tôi. Phải thông cảm cho các VĐV ở những thời điểm như thế.

Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc đến người hâm mộ Việt Nam, có rất đông cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã đến cổ vũ cho chúng tôi tại SEA Games lần này. Chính các CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, vẫn là lời HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.