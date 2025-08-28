Thu Quỳnh nói gì khi được dẫn đầu đội hình diễu hành nhiều sao hạng A?

Những ngày qua, khối văn hoá - thể thao đang gấp rút tập luyện, sơ duyệt để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (đại lễ A80).

Thu Quỳnh (phải) dẫn đầu khối văn hoá - thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quỳnh cho biết, cô tự hào, vinh dự và hãnh diện khi được đứng trong đội hình diễu hành, chuẩn bị cho đại lễ A80. Những ngày qua, dù tập dưới trời mưa hay nắng, cô và đồng nghiệp đều giữ tinh thần tích cực, vui vẻ.

"Tôi vui và thấy rằng, đây là khoảng thời gian đáng trân trọng của mình. Tôi thuộc nhân sự của Nhà hát Tuổi trẻ. Đơn vị của chúng tôi có 12 nghệ sĩ tham gia khối văn hoá - thể thao, nhân sự được lựa chọn theo danh sách của Nhà hát gửi lên Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch", Thu Quỳnh nói.

Nữ diễn viên cho biết, ở Nhà hát Tuổi trẻ, có nhiều nghệ sĩ nghỉ hưu rồi vẫn tham gia như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", NSƯT Ngọc Bích, Tú Oanh... Đây là những gương mặt làm nên thương hiệu của nhà hát. Khi tham gia diễu binh, các nghệ sĩ gạo cội được nhiều người động viên và rất hào hứng tham dự đội hình diễu hành.

"Chúng tôi sợ các cô mệt khi tập thời gian dài, đứng lâu dưới trời nắng, trời mưa nhưng thực tế, cô rất nhiều năng lượng, còn truyền lại cảm hứng cho các diễn viên trẻ như chúng tôi", nữ diễn viên tâm sự.

Thu Quỳnh chia sẻ thêm rằng, gần 2 tháng qua, khối văn hoá - thể thao có gần 200 nghệ sĩ tham gia diễu hành, mọi người đều thể hiện quyết tâm cao để đi đúng, đi đều, đúng cỡ bước chân.

"Khi tôi đi tập, bố mẹ hỗ trợ tôi trông con. Ông bà cũng thường xuyên động viên tôi giữ gìn sức khoẻ, giữ vững tinh thần cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ", Thu Quỳnh kể.

NSND Xuân Bắc đến động viên dàn nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại đại lễ A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ diễn viên, sau gần 2 tháng luyện tập, cô được chọn dẫn đầu khối, cầm dải lụa cho xe biểu tượng. Vị trí này do chính các đồng chí bên bộ đội chỉ định và khi Thu Quỳnh được chọn, các cô chú anh chị nghệ sĩ lớn tuổi của khối rất ủng hộ.

"Có lẽ đây là kỷ niệm tôi không bao giờ quên được. Sau này, tôi sẽ kể cho con gái nghe về kỷ niệm đáng nhớ này vì cháu mới hơn 1 tuổi. Con trai lớn thì đã biết việc mẹ tham gia đội hình diễu hành rồi...", cô bộc bạch.

Khi được hỏi: Vì sao Thu Quỳnh được dẫn đầu đội hình nhiều nghệ sĩ hạng A, có nhiều khán giả theo dõi như: Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh... trong lễ diễu hành?

Đại diện Ban tổ chức cho biết, phía lực lượng bộ đội chọn trưởng khối với tiêu chí là một người trẻ, cao ráo, có sức khoẻ để cầm dải lụa theo xe.

"Người đó phải là một nghệ sĩ trẻ, tài năng, có ngoại hình, sức khoẻ để có thể dẫn đầu khối văn hoá - thể thao đi trong đoàn diễu hành...", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.