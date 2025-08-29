Đen Vâu: “Tôi hãnh diện khoe bố mẹ khi được góp mặt trong đoàn diễu hành”

Rapper Đen Vâu: “Tôi không là gì so với sự hy sinh của các chiến sĩ” (Video: Mai Châm - Phương Anh).

Là một trong những nghệ sĩ nổi bật tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, rapper Đen Vâu đã có những chia sẻ xúc động và chân thành về trải nghiệm đặc biệt này.

Khác với vẻ lãng tử trên sân khấu, Đen Vâu xuất hiện trong vai trò một người con đất Việt đầy tự hào, sẵn sàng cống hiến cho ngày lễ trọng đại của dân tộc. Trong những ngày này, nam nghệ sĩ gác lại mọi công việc để tham gia tập luyện diễu hành cùng các nghệ sĩ trong khối văn hóa - thể thao.

Đen Vâu tập luyện cùng các nghệ sĩ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đen Vâu xác nhận anh đã chủ động nhắn tin với NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, để được góp mặt trong đội hình diễu hành. Đây là một cơ hội hiếm có, đặc biệt với một nghệ sĩ ngoài công lập như anh.

"Thú thật, tôi không thể tin nổi. Ngoài việc được góp mặt trong đoàn diễu hành, tôi còn được gặp gỡ, giao lưu với các cô chú nghệ sĩ nhân dân, những người tôi đã ngưỡng mộ, xem, nghe từ khi còn nhỏ. Được trò chuyện, đứng cạnh họ là một niềm tự hào lớn.

Tôi mang những tấm ảnh kỷ niệm về khoe với bố mẹ. Đó là điều khiến tôi vô cùng xúc động và hãnh diện”, Đen Vâu chia sẻ.

Nam rapper cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia ngày lễ trọng đại của đất nước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi biết tin, bố mẹ của nam rapper không nói nhiều nhưng anh cảm nhận được niềm vui và sự tự hào của họ, bởi để được đứng trong đội hình diễu hành, tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ vô cùng khắt khe.

Đen Vâu cho biết, dù cần sắp xếp lịch trình để tham gia tập luyện nhưng đối với anh, đây là công việc cần được ưu tiên hàng đầu và không hề khó khăn. “Khi lãnh đạo yêu cầu có mặt đúng ngày, đúng giờ, tôi luôn sẵn sàng và không bao giờ chậm trễ”, anh khẳng định.

Chiều 28/8, Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm trước giờ tập luyện diễu hành của khối văn hóa - thể thao. Trong lúc chờ đợi, chủ nhân của bản hit Nấu ăn cho em có khi lặng lẽ ngồi một mình, có khi trò chuyện cùng với các nghệ sĩ gạo cội.

Khi được hỏi về cảm xúc trong suốt quá trình tập luyện và diễu hành, Đen Vâu bộc bạch: “Khoảnh khắc được băng ngang qua Quảng trường Ba Đình thiêng liêng đến mức khó tả. Khi đó, tôi nhớ lại những lời dặn dò của Bác Hồ, những lời nhắn gửi của các thế hệ đi trước rằng, thanh niên phải biết yêu quý, gìn giữ hòa bình”.

Đen Vâu chụp ảnh cùng một chiến sĩ quân đội cũng tham gia đội hình diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam rapper cho rằng, đó là một kỷ niệm lớn, một dấu ấn không thể quên.

“Ngay cả bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hồi hộp. Đây là một vinh dự không phải ai cũng có được. Đất nước ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát để có được nền hòa bình hôm nay.

Buổi lễ cũng là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ rằng tất cả những gì đang có đều được đánh đổi bằng xương máu và công lao của biết bao thế hệ cha anh”, anh nói.

Đối với Đen Vâu, những khó khăn về thời tiết, sự vất vả khi tập luyện không là gì so với sự hy sinh của các chiến sĩ.

“Tôi luôn nghĩ, những gì mình trải qua chẳng là gì so với sự gian khổ, hy sinh của những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Suy nghĩ ấy khiến tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, tuyệt đối không được than vãn”, anh nhấn mạnh.

Đen Vâu cùng các nghệ sĩ tham gia diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự xúc động đặc biệt khi chứng kiến các NSND, NSƯT đã kiên trì tập luyện dưới cái nắng gắt.

“Họ mặc những bộ trang phục nặng nề, đi những đôi giày không hề thoải mái, lớp trang điểm dày theo phong cách sân khấu… nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. So với họ, khó khăn của tôi chẳng đáng gì”, anh tâm sự.

Bên cạnh đó, hình ảnh người dân Hà Nội reo hò, cổ vũ nhiệt tình và mang nước mời mọi người cũng khiến nam rapper xúc động.

“Tiếng hò reo vang lên lúc ấy không chỉ dành cho riêng tôi, mà dành cho đất nước, cho tất cả những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin rằng đó là một điều vô cùng lớn lao, một sự ghi nhận và tri ân dành cho những người luôn cương trực, tận tụy cống hiến”, Đen Vâu bộc bạch.