Đen Vâu, Tăng Duy Tân góp mặt tại sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (đại lễ A80).

Ngay từ buổi chiều, các nghệ sĩ đã có mặt tại phố Quán Thánh để chuẩn bị sơ duyệt.

Tại sự kiện, rapper Đen Vâu (phải) góp mặt trong khối văn hoá - thể thao. Anh mặc trang phục phong cách công sở với áo sơmi, quần tây, cà vạt xanh lá cây vui vẻ tạo dáng cùng NSƯT Đức Hùng.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ (phải) cũng bay từ TPHCM ra Hà Nội để tham dự sơ duyệt, chuẩn bị cho đại lễ A80. Theo NSND Xuân Bắc, các nghệ sĩ như: Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Lâm Vỹ Dạ... là những nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm và bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia sự kiện.

Ca sĩ Tăng Duy Tân (phải) cũng dự sơ duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2/9. Anh lưu giữ kỷ niệm đẹp với diễn viên Thái Dương.

Nhạc sĩ Tuấn Cry (bên phải) hạnh phúc khi được góp mặt vào khối văn hoá - thể thao. Anh cùng các nghệ sĩ như: Anh Tú Voi, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh... đã có thời gian tập luyện để tham gia sơ duyệt.

Tăng Duy Tân chụp cùng dàn diễn viên nam như: Thanh Sơn, Thái Dương, Đỗ Duy Nam... gây chú ý với khán giả.

Diễn viên Bảo Hân, Hồng Diễm và NTK Đức Hùng gặp nhau tại phố Quán Thánh. Hai nữ diễn viên thuộc khối văn hoá - thể thao, còn Đức Hùng thuộc khối 54 dân tộc Việt Nam.

Thu Quỳnh (trái) và Lương Thu Trang (phải) là những nghệ sĩ tham gia luyện tập từ những ngày đầu.

Dù phải dậy từ sớm, sau đó tập trung tại phố Quán Thánh rồi di chuyển vào Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra sơ duyệt nhưng các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực, nụ cười rạng rỡ.

MC Nguyên Khang, NTK Đức Hùng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương (từ trái sang) vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng nhau.

Từng trải qua thời gian ở quân ngũ nên NSƯT Đỗ Kỷ đã quen với thời gian và cường độ luyện tập diễu hành. Anh và bà xã Lan Hương luyện tập chăm chỉ, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào đại lễ A80.

