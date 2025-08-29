Clip 6 giây Đen Vâu cúi gập người chào khán giả ở lễ diễu hành gây sốt

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (đại lễ A80).

Đen Vâu (áo trắng) và Hoàng Thùy Linh (mũ đen) góp mặt tại buổi tập luyện diễu hành chuẩn bị cho đại lễ A80 chiều 28/8 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại sự kiện, rapper Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh góp mặt trong khối văn hóa - thể thao. Nam ca sĩ mặc trang phục phong cách công sở với áo sơmi, quần tây, cà vạt xanh lá cây nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngay trong sự kiện, Đen Vâu được nhiều khán giả nhận ra. Trong clip ghi lại, khi nghe thấy có người gọi tên, nam rapper đã cúi gập người để chào lại và cảm ơn những khán giả đã quan tâm mình.

Theo đó, clip được ghi lại ở đường Hùng Vương, khoảnh khắc Đen Vâu chào khán giả chưa đầy 10 giây nhưng đã gây sốt mạng xã hội. Chỉ hơn 1 ngày đăng tải, clip đã nhận về hơn 200.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận tích cực.

Khoảnh khắc Đen Vâu cúi gập người chào khán giả (Ảnh: Cắt từ clip).

"Đen Vâu thật dễ thương và tử tế"; "Anh ấy biết ơn những thứ mình đang có đều là nhờ khán giả; "Tôi là khán giả của Đen 8 năm nay, nhạc của Đen là một cái gì đó rất đời, thấm từng câu từng chữ"... là những nhận xét của khán giả về Đen Vâu.

Chiều 28/8, tại buổi tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80 tới, Đen Vâu cho rằng, thế hệ thanh niên phải biết yêu quý hòa bình. Khi anh cùng đồng nghiệp diễu hành qua Quảng trường Ba Đình vào buổi sơ duyệt vào tối 27/8, anh cảm nhận được sự thiêng liêng, tự hào và hồi hộp.

"Lễ kỷ niệm sẽ nhắc nhở người trẻ rằng, mọi thứ được xây dựng từ xương máu của cha ông ta. Chúng ta hãy giữ gìn hòa bình và cùng nhau phát triển đất nước", Đen Vâu tâm sự với phóng viên Dân trí.

Để có mặt ở Hà Nội, Đen đã sắp xếp công việc và dành sự ưu tiên cho việc tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành.

Trước đó, ngày 26/8, đoàn đại biểu của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và dàn nghệ sĩ thuộc khối văn hóa - thể thao của lễ diễu binh, diễu hành đã đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Dàn nghệ sĩ như: MC Nguyên Khang, diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Erik, Bảo Thanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh... cũng có mặt để bày tỏ lòng thành kính với Bác Hồ kính yêu.

Hoàng Thùy Linh công khai ảnh chung với Đen Vâu tại sự kiện sáng 26/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau sự kiện, Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tham gia hoạt động ý nghĩa này. Trong đó, có ảnh bức ảnh cô và Đen Vâu chụp riêng với nhau được nhiều người quan tâm.

Bức ảnh này cũng gây sốt trên mạng xã hội với nhiều bình luận vì đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai xuất hiện bên Đen Vâu sau loạt tin đồn tình cảm.