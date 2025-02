7 mốt thời trang rất dễ "chiếm sóng" trong năm nay

Theo InStyle, năm 2024 chứng kiến sự gia tăng của phong cách ăn mặc "càng nhiều càng tốt". Các thiết kế có vẻ ngoài nổi bật, táo bạo chiếm ưu thế trên sàn diễn.

Đến năm nay, mốt thời trang chủ đạo được dự đoán nằm giữa sự xa hoa, phô trương của năm 2024 và sự tinh tế của năm 2023.

Trong nhiều tháng tới, thời trang sẽ chứng kiến sự trở lại của những thiết kế cổ điển, vượt thời gian như đồ công sở tối giản, họa tiết kẻ sọc, họa tiết động vật, túi xách cỡ lớn…

Họa tiết động vật

Họa tiết động vật như da báo hay sọc ngựa vằn sẽ không bao giờ lỗi mốt. Quần áo, giày, phụ kiện in họa tiết động vật đều có thể trở thành điểm nhấn rực rỡ cho vẻ ngoài (Ảnh: Getty, Oscar de la Renta, Bottega Veneta).

Màu cà phê espresso

Câu hát "That's that me, espresso" trong bản hit Espresso của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter đã truyền cảm hứng cho nhiều thương hiệu thời trang. Tory Burch, Michael Kors và Bottega Veneta nhanh chóng phát hành những thiết kế phối màu cà phê với kiểu dáng đa dạng.

Mang độ bão hòa cao kết hợp sắc thái ấm áp, màu cà phê espresso tôn lên cảm giác xa hoa, thời thượng, cũng như nâng tầm cho các thiết kế tối giản nhất (Ảnh: Tory Burch, Anthropologie, @haileybieber, Bottega Veneta).

Phong cách "nữ tổng tài"

Phong cách "nữ tổng tài" với đồ suit, áo khoác blazer hay quần ống rộng đã trở thành xu hướng trong năm qua, hiện vẫn duy trì sức hút. Ngay cả xu hướng màu sắc cũng sẽ được "ăn theo" khi màu xám công sở, màu đỏ tía quyến rũ tiếp tục chiếm ưu thế (Ảnh: Bottega Veneta, Saint Laurent).

Họa tiết kẻ sọc

Dưới sự lăng xê từ các thương hiệu thời trang như Rabanne, Max Mara và Proenza Schouler, họa tiết kẻ sọc cổ điển đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Họa tiết kẻ sọc hiện diện trên áo thun, áo sơ mi, được tạo kiểu dễ dàng với áo khoác blazer, áo khoác trench coat (áo khoác dáng dài), giày lười, quần ống rộng… (Ảnh: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Proenza Schouler, Monse).

Túi xách cỡ lớn

Túi siêu nhỏ đang dần mất đi vị thế. Trong khi đó, các nhà thiết kế tập trung cho túi xách mang kích thước cỡ đại. Những thương hiệu chuyên sản xuất túi xách cỡ lớn - The Row, Tory Burch, Michael Kors và Coach - đang giới thiệu nhiều phiên bản mới.

Sandy Liang trước đây vốn trung thành với túi xách nhỏ, hiện cũng tung ra các kiểu túi ngoại cỡ của riêng mình (Ảnh: Coach, Ferragamo, Tory Burch, Bottega Veneta).

Quần jeans ống rộng

Xu hướng quần jeans năm nay hứa hẹn xoay quanh các kiểu quần ống rộng, giải phóng đôi chân khỏi cảm giác "ngột ngạt". Quần jeans ống rộng thu hút sự chú ý của cả nam lẫn nữ, trở thành món đồ chủ lực đối với thời trang đường phố (Ảnh: Bottega Veneta, Stella McCartney, Jeremy Moeller).

Màu phấn

Những gam màu phấn tươi sáng như hồng nhạt, xanh da trời, xanh lá cây nhạt sẽ tạo nên làn sóng mạnh mẽ về phong cách trong thời gian tới. Màu phấn có thể mặc đơn lẻ, hoặc tạo kiểu tương phản với các gam màu đậm (Ảnh: Acne Studios, Versace, Victoria Beckham, Rabanne).