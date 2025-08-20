Bố Tạ Đình Phong để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Nguồn tin nói với tờ 163, ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền quyết định để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội. Hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình chỉ nhận được 10% mỗi người.

Theo nguồn tin của HK01, ngôi sao kỳ cựu sở hữu 3 căn biệt thự cao cấp giá trị khoảng 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, ông còn có thu nhập từ phí bản quyền phim ảnh, cổ phiếu, tiền mặt, ước tính tổng tài sản trên 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng).

Tạ Hiền bên con dâu cũ Trương Bá Chi, con trai Tạ Đình Phong và cháu nội (Ảnh: HK01).

Tạ Hiền rất quý mến Trương Bá Chi. Ông cũng không ít lần bày tỏ mong muốn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp để hai cháu của ông có một gia đình trọn vẹn.

“Tôi vô cùng biết ơn con bé vì những đóng góp dành cho gia đình họ Tạ. Trương Bá Chi là người con dâu duy nhất của tôi”, Tạ Hiền từng nói về con dâu cũ.

Từ năm 2018, sau khi Trương Bá Chi công khai sinh con trai thứ 3 và không tiết lộ về danh tính cha ruột của đứa trẻ, Tạ Hiền ít nhắc đến con dâu cũ trong các bài phỏng vấn.

Tạ Hiền là cha của nam diễn viên Tạ Đình Phong (Ảnh: Sina).

Một nguồn tin thân cận cho hay, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, thường xuyên đưa các con đến thăm ông bà nội.

Vào ngày sinh nhật Tạ Hiền hàng năm, cô cũng chuẩn bị bánh kem, cùng 2 con đến chúc mừng ông. Mỗi khi Tạ Hiền ốm đau, cô nhờ người gửi thuốc bổ cho ông và thăm hỏi.

Tạ Hiền còn thường xuyên mời Trương Bá Chi tới tham dự các buổi họp mặt gia đình và âm thầm lập quỹ giáo dục cho các cháu từ rất sớm. Theo chỉ định của ông, trước khi bé Lucas và Quintus trưởng thành, Trương Bá Chi được toàn quyền xử lý quỹ.

Ngôi sao nổi tiếng từng phản đối mối quan hệ của con trai với bạn gái hiện tại, Vương Phi. Khi Tạ Đình Phong công khai tái hợp với "đàn chị" vào năm 2014, Tạ Hiền đã bày tỏ thái độ không ủng hộ.

Trương Bá Chi và 2 con trai là người thừa hưởng phần lớn tài sản của ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền (Ảnh: Sina).

Từ năm 2020, ông Tạ Hiền đã để Vương Phi tới nhà và tặng cô "món quà gặp mặt" trị giá tới 20 triệu NDT (hơn 73 tỷ đồng). Theo một số nguồn tin, Tạ Hiền không còn thái độ nghiêm khắc với Vương Phi vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với con trai.

Nam thần tài năng thời trẻ cùng những mối tình ồn ào

Tạ Hiền (SN 1936) là diễn viên nổi tiếng của Hong Kong qua nhiều vai diễn trong các phim như: Tiêu thập nhất lang, Tuyết sơn phi hồ, Anh hùng xạ điêu… Năm 2019, ông được trao giải Thành tựu trọn đời tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong).

Trong những năm 1950-1960, Tạ Hiền nổi tiếng đẹp trai ở Hong Kong khi sở hữu khuôn mặt thanh tú, nam tính, ánh mắt đa tình và rất có khí chất.

Tạ Hiền được xem là "hoàng tử điện ảnh Hong Kong" thời trẻ (Ảnh: HK01).

Nhờ ngoại hình đẹp, Tạ Hiền từng khuynh đảo màn ảnh rộng Hồng Kông trong suốt những năm của thập niên 50 và 60. Ông được truyền thông và người hâm mộ gọi là "hoàng tử điện ảnh Hong Kong".

Những bức ảnh thời thanh niên của Tạ Hiền được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Nam diễn viên ăn mặc sang trọng, đầu tư ngoại hình và nổi bật so với đồng nghiệp cùng lứa. Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét, Tạ Hiền thời trẻ còn đẹp trai hơn con trai Tạ Đình Phong của ông.

Về phong cách thời trang, ông được nhận xét là nghệ sĩ cá tính và có gu ăn mặc, bất chấp tuổi tác không còn trẻ. Tạ Hiền thường xuyên gây ấn tượng với phong cách ăn mặc độc đáo, chỉn chu.

Nhờ việc duy trì phong độ, Tạ Hiền hiện vẫn là gương mặt đại diện của một số nhãn hiệu khi bước qua tuổi 70. Ông thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thương mại, thời trang ở Hong Kong.

Tạ Hiền bên vợ cũ, Địch Ba Lạp và 2 con, Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình (Ảnh: HK01).

Bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, Tạ Hiền cũng là ngôi sao có đời sống tình cảm rất phong phú, ồn ào. Thời trẻ, Tạ Hiền được xem là lãng tử phong lưu có tiếng ở xứ cảng thơm. Ông có hai người vợ chính thức là Chân Trân - nữ hoàng phim Quỳnh Dao thập niên 80 và Địch Ba Lạp (mẹ của Tạ Đình Phong).

Sau khi ly hôn bà Địch Ba Lạp, nam diễn viên kỳ cựu hẹn hò với người tình kém 49 tuổi Coco. Họ trải qua mối tình kéo dài 12 năm trước khi chia tay. Tạ Hiền đã tặng Coco khoản tiền lên tới 20 triệu HKD (hơn 67 tỷ đồng) để bù đắp cho bạn gái cũ.

Những năm gần đây, sức khỏe của Tạ Hiền giảm sút. Ông không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện của làng giải trí và phải di chuyển bằng xe lăn. Bạn bè của ông cho hay, nam diễn viên kỳ cựu đã chuẩn bị hậu sự cho chính mình.