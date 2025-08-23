Cách dùng ChatGPT tạo ảnh chụp với rừng cờ Tổ quốc để chào mừng ngày 2/9

Không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Trên mạng xã hội, đông đảo người dùng cũng hào hứng đăng tải những hình ảnh chụp chung cùng lá cờ Tổ quốc, như một cách để hòa chung niềm tự hào trong dịp trọng đại này.

Nếu bạn đọc chưa tìm được địa điểm phù hợp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày 2/9, có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để tự tạo ra những bức ảnh kỷ niệm đẹp mắt, nhờ sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT.

Hướng dẫn dùng ChatGPT tạo ảnh chụp trước rừng cờ để hòa cùng không khí ngày 2/9

Để tạo ảnh chụp của chính mình khi đứng trước rừng cờ Tổ quốc, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào ChatGPT tại https://chatgpt.com/.

- Khi truy cập vào trang web (trên máy tính lẫn smartphone), bạn nhấn nút "Đăng nhập" (nếu chưa đăng nhập vào tài khoản), sau đó nhấn nút "Tiếp tục với Google", "Tiếp tục với Apple" hoặc "Tiếp tục với tài khoản Microsoft" để sử dụng một trong 3 loại tài khoản (Google, Apple, Microsoft) đăng nhập nhanh vào ChatGPT mà không cần phải đăng ký tài khoản mới.

- Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập vào tài khoản, tại giao diện ChatGPT hiện ra, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "+", chọn "Thêm ảnh và tệp" tại menu hiện ra. Tại đây, bạn chọn và tải lên hình ảnh chân dung của chính mình hoặc của người mà bạn muốn tạo ra bức ảnh chụp với rừng cờ Tổ quốc.

Bạn nên chọn bức ảnh chụp chân dung thẳng mặt để giúp ChatGPT có thể tạo ra bức ảnh ưng ý và giống thật nhất.

- Nếu hình ảnh là của nữ, tại phần khung chat bên dưới, bạn dán đoạn nội dung câu lệnh bằng tiếng Việt như sau:

"Một cô gái trẻ với gương mặt giống người trong ảnh đính kèm, mặc áo dài in hình quốc kỳ Việt Nam, tay phải đặt lên ngực trái trong tư thế trang nghiêm, đứng trước nhiều lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió. Phông nền là hàng cây xanh mờ ảo với ánh sáng tự nhiên và hiệu ứng bokeh. Không khí trang trọng, đầy lòng yêu nước. Tông màu chủ đạo đỏ và xanh lá".

Ngược lại, nếu hình ảnh đính kèm là của nam, bạn có thể dán nội dung câu lệnh vào khung chat:

"Một chàng trai trẻ với gương mặt giống người trong ảnh đính kèm, mặc áo thun đỏ in ngôi sao vàng lớn trước ngực, tay phải đặt lên ngực trái trong tư thế trang nghiêm, đứng trước nhiều lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió. Phông nền là hàng cây xanh mờ ảo với ánh sáng tự nhiên và hiệu ứng bokeh. Không khí trang trọng, đầy lòng yêu nước. Tông màu chủ đạo đỏ và xanh lá".

- Trong trường hợp ChatGPT đưa ra các câu hỏi với ý xác thực người dùng có thực sự muốn tạo ra hình ảnh như mô tả hay không, bạn tiếp tục gõ câu lệnh "Hãy tạo ảnh cho tôi". Công cụ AI này lập tức sẽ tạo ra bức ảnh theo đúng mô tả của bạn ở bên trên.

- Chờ trong giây lát, ChatGPT sẽ dựa vào hình ảnh bạn đính kèm và đoạn câu lệnh yêu cầu để tạo ra hình ảnh chụp với cờ Tổ quốc như đã mô tả. Nếu cảm thấy ưng ý với hình ảnh do ChatGPT tạo ra, bạn nhấn vào dấu mũi tên để tải hình ảnh về thiết bị.

Sau khi ChatGPT tạo ảnh, bạn có thể yêu cầu công cụ AI này chỉnh sửa lại hình ảnh đã tạo bằng tiếng Việt mà không cần phải viết lại toàn bộ câu lệnh. Chẳng hạn, bạn yêu cầu ChatGPT thay đổi trang phục của người có trong ảnh, thay đổi màu tóc, đeo hoặc tháo kính…

ChatGPT sẽ tiếp tục tạo ra hình ảnh mới theo đúng yêu cầu và mô tả của người dùng.

ChatGPT thay đổi nội dung hình ảnh theo yêu cầu của người dùng (Ảnh chụp màn hình).

Người dùng cũng có thể điều chỉnh một số yêu cầu trong phần câu lệnh ở trên để thay đổi trang phục của người trong ảnh hoặc tư thế chụp ảnh, chẳng hạn thay vì tư thế đặt tay lên ngực trái, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra hình ảnh với tư thế đang chào cờ hoặc vẫy tay…

Chỉnh sửa lại gương mặt để có được bức ảnh ưng ý nhất

Trong trường hợp ChatGPT tạo ra những bức ảnh với gương mặt không giống khuôn mặt bạn đã chọn, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để khắc phục vấn đề.

- Đầu tiên truy cập vào trang web của công cụ Remaker tại https://remaker.ai/face-swap-free/.

Đây là công cụ miễn phí, cho phép người dùng thay đổi gương mặt của người có trong ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể sử dụng công cụ này mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản.

- Sau khi truy cập trang web, nhấn nút "Upload Image", chọn hình ảnh được ChatGPT tạo ra ở trên. Tại ô "Upload swap image" ở bên phải, bạn chọn và tải lên ảnh chân dung muốn thay đổi gương mặt trên ảnh do ChatGPT tạo ra.

Nhấn nút "v1 Model" hoặc “v2 Model” ở phía dưới. Đây là 2 mô hình AI được trang web sử dụng để hoán đổi gương mặt trong ảnh. “v2 Model” là mô hình AI mới hơn, nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa ổn định. Bạn có thể sử dụng lần lượt cả 2 mô hình AI này để có được hình ảnh ưng ý nhất.

Phiên bản miễn phí của Remaker sẽ giới hạn người dùng số lần hoán đổi gương mặt mỗi ngày. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google trên trang web của Remaker để nhận được thêm nhiều lượt hoán đổi gương mặt miễn phí trên ảnh.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh cá nhân để yêu cầu AI tạo hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.

Trong trường hợp sử dụng ChatGPT để tạo ảnh theo yêu cầu nhưng nhận được phản hồi hệ thống đang quá tải và chưa thể tạo được ảnh, bạn có thể chờ vài phút và yêu cầu ChatGPT tạo lại hình ảnh giúp mình.