Đối tượng trốn truy nã 20 năm về Hải Phòng trình diện

Ngày 23/8, Công an Hải Phòng cho biết, ngày 20/8, Lê Đức Thiện (46 tuổi, trú tại thôn Tân Trung, xã An Quang, Hải Phòng) từ nước ngoài về và ra trình diện tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.

Lê Đức Thiện (khoanh đỏ) tại sân bay (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an năm 2006 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng ra quyết định truy nã Thiện về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn sang Hồng Kông (Trung Quốc) và lẩn trốn suốt 20 năm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về kéo giảm số đối tượng truy nã, lực lượng Cảnh sát hình sự cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều lần đến nhà vận động người thân. Từ đó, Thiện tự nguyện về nước để hưởng khoan hồng.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảng hàng không Nội Bài và các đơn vị liên quan tiếp nhận Thiện ngay khi nhập cảnh, đảm bảo đúng quy định pháp luật.