Khánh Huyền tái xuất VTV sau 20 năm, khán giả khen “quá đẹp và sang"

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh ngay từ khi chưa lên sóng đã thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên nổi tiếng như: Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool…

Thế nhưng, điều khiến khán giả bất ngờ lại đến từ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc những năm 1990-2000: Nghệ sĩ Khánh Huyền.

Trong phim, nghệ sĩ Khánh Huyền đảm nhận vai bà Lý - Phó Chủ tịch hội đồng một ngôi trường danh giá - mà nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) đang khao khát cho con trai theo học.

Nghệ sĩ Khánh Huyền trong "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông qua sự kết nối của Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Mỹ Anh có cơ hội tiếp cận bà Lý và từ đây những tình huống mới bắt đầu nảy sinh.

Dù chỉ là một nhân vật phụ, thời lượng xuất hiện ngắn ngủi trong tập 3, Khánh Huyền đã khiến khán giả khó rời mắt.

Bằng sự khéo léo và tinh tế trong từng ánh mắt, lời thoại, nữ nghệ sĩ khắc họa một người phụ nữ từng trải, quyền uy nhưng cũng ẩn chứa nhiều toan tính. Cách bà Lý đối đãi với Mỹ Anh vừa niềm nở, hòa nhã nhưng lại toát lên sự sắc sảo khó lường, tạo cho người xem cảm giác nhân vật này còn nhiều ẩn số phía sau.

Hình ảnh bà Lý còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phong cách thời trang được chăm chút. Nữ nghệ sĩ đã xây dựng một diện mạo hoàn hảo cho nhân vật, tương thích với những suy tính phức tạp ở bên trong.

Cụ thể, bà Lý thường xuất hiện với combo áo sơ mi và chân váy đồng bộ, hay nổi bật và sắc sảo với đầm tông màu đỏ uy quyền.

Nét phú bà càng được tôn lên với kiểu tóc búi cổ điển đặc trưng cùng lối trang điểm đậm nét, nhiều điểm nhấn.

Ngay sau khi tập phim lên sóng, trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho sự trở lại của Khánh Huyền.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được thần thái sang trọng, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 54: “Khánh Huyền bao nhiêu năm vẫn trẻ. Hễ xuất hiện là vô cùng cuốn hút”; “Cô Huyền đẹp không ai làm lại, đứng cạnh dàn diễn viên trẻ hơn cả chục tuổi vẫn nổi bật”; “Tạo hình nhân vật xuất sắc, vừa sang trọng vừa nữ tính, rất hợp với phong cách ngoài đời của cô Khánh Huyền”; “Nghệ sĩ Khánh Huyền quá đẹp và sang”...

Nhiều khán giả, dân mạng thậm chí còn liên tưởng, ví nhan sắc của Khánh Huyền với nhiều minh tinh châu Á nổi tiếng như: Ôn Bích Hà, Trần Hảo, Vương Tổ Hiền, Son Ye Jin, Choi Ji Woo…

Nhan sắc Khánh Huyền thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Khánh Huyền cho biết, nhân vật bà Lý được xây dựng rất đa chiều, phản ánh bản chất phức tạp của con người với nhiều mặt tốt xấu.

Nữ diễn viên không tiết lộ kết thúc của nhân vật để giữ sự hấp dẫn cho khán giả, và khuyến khích mọi người xem phim để tự cảm nhận và đưa ra ý kiến.

Điều mà nữ nghệ sĩ hứng thú nhất khi nhận lời trở lại màn ảnh VTV sau gần 20 năm vắng bóng chính là được sống trong không khí làm phim một thời mình từng gắn, được hóa thân và trải nghiệm những số phận khác nhau ở nơi mình từng thân thuộc.

Với Khánh Huyền, mỗi nhân vật đều mang đến một bài học và một niềm vui mới. Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả chính là nguồn động lực lớn để chị tiếp tục cống hiến.

Trước những bình luận tích cực từ khán giả, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự cảm kích. Khánh Huyền tiết lộ, bản thân không bị áp lực chuyện giữ gìn sắc đẹp và cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Chị chỉ ý thức và nỗ lực duy trì lối sống khoa học, lành mạnh ngay từ khi còn trẻ.

Cụ thể, chị luôn cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để cơ thể được phục hồi và tái tạo năng lượng. Chị tin rằng giấc ngủ đủ và sâu là chìa khóa để có một làn da cũng như tinh thần khỏe mạnh.

Nữ diễn viên cũng đặc biệt chú ý đến việc nạp đường vào cơ thể. Chị hạn chế tối đa đồ ngọt và tinh bột để kiểm soát cân nặng, thay vào đó là những thực phẩm đơn giản, lành mạnh.

Đối với việc chăm sóc da, nghệ sĩ Khánh Huyền coi đây là thói quen thường nhật. Dù không cầu kỳ hay chạy theo các loại mỹ phẩm hàng hiệu, chị vẫn duy trì việc dưỡng ẩm cho cả mặt, tay và chân.

Khánh Huyền chia sẻ rằng, việc chăm sóc da là một sự đầu tư lâu dài, và một khi đã trở thành thói quen, nó sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Đồng thời, nữ diễn viên cũng duy trì lịch tập luyện đều đặn.

Nhan sắc trẻ đẹp của Khánh Huyền ở tuổi 54 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khánh Huyền cho hay, trước đây bản thân từng không hứng thú với việc tập luyện, nhưng theo thời gian, chị đã thay đổi, quyết tâm lựa chọn những bộ môn phù hợp với mình để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

Khánh Huyền sinh năm 1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Với khả năng diễn xuất thiên bẩm, chị trở thành một trong những diễn viên thuộc lứa đầu của Nhà hát tuổi trẻ.

Mặc dù xuất thân từ sân khấu, chị lại gây tiếng vang lớn với các vai diễn trên màn ảnh nhỏ, được mệnh danh là “mỹ nhân màn ảnh phía Bắc”.

Một số bộ phim nổi bật của Khánh Huyền thời kỳ này bao gồm: Nụ tầm xuân, Ngọt ngào và man trá và đặc biệt là vai vợ trưởng thôn trong Người thổi tù và hàng tổng.

Sau khi kết hôn và chuyển vào TPHCM sinh sống, Khánh Huyền ít xuất hiện trong các phim truyền hình phía Bắc nhưng vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và MC.

Gần đây, khi không còn vướng bận chuyện chăm sóc các con, chị trở lại màn ảnh với các dự án phim truyền hình. Sau thành công của vai bà Lý trong Gió ngang khoảng trời xanh, nghệ sĩ Khánh Huyền hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều bất ngờ cho khán giả với một dự án phim truyền hình phía Nam khác.