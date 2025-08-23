Vợ suốt ngày yêu cầu một việc, tôi đáp ứng lại khiến cô ấy suy sụp

Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm. Ngày chúng tôi yêu nhau, mọi người từng ngưỡng mộ vì tình cảm nồng nàn, lúc nào cũng quấn quýt.

Nhưng rồi hôn nhân không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà là cơm áo, tiền bạc, trách nhiệm và cả những mâu thuẫn nhỏ nhặt chất chồng.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất chính là thói quen của vợ. Vợ tôi hễ giận dỗi là cô ấy đem chuyện ly hôn ra dọa. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận nhưng nghe nhiều lần, tôi dần thấy bị coi thường.

Vợ tôi thường xuyên giận dỗi và dọa ly hôn khiến tôi vô cùng căng thẳng suốt một thời gian dài (Ảnh minh họa: Knet).

Tôi nhớ có lần chỉ vì tôi quên mua bó rau trên đường về, cô ấy cũng mắng nhiếc rồi buông câu: “Anh không biết quan tâm gì cả, tốt nhất ly hôn đi cho xong”. Tôi nuốt cục nghẹn vào lòng, bỏ qua vì nghĩ thôi đàn bà nóng tính, nói rồi lại thôi.

Nhưng thói quen ấy lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần tranh cãi, cô ấy lại dọa dẫm: “Anh không thay đổi, em sẽ ly hôn. Anh coi thường em, em sẽ ly hôn. Anh không chịu nghe lời, em sẽ ly hôn”. Tôi bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn, phần vì thương con nhỏ, phần vì còn yêu.

Thế rồi cái ngày không ngờ đã đến. Chúng tôi cãi nhau chỉ vì chuyện rất vụn vặt. Tôi đi liên hoan với đồng nghiệp về muộn. Cô ấy tra khảo, nói rằng tôi không coi trọng gia đình, rằng tôi ích kỷ.

Khi tôi giải thích, cô ấy không nghe, chỉ gào lên: “Anh về nhà muộn thế thì ly hôn đi, tôi không chịu đựng nữa”.

Lúc ấy, trong lòng tôi bật ra một cảm giác chán chường đến tột độ. Tôi lạnh lùng trả lời: “Được thôi, ly hôn thì ly hôn”.

Câu trả lời dứt khoát của tôi khiến vợ như được tiếp thêm lửa. Cô ấy vùng vằng soạn đơn ly hôn, đẩy tờ giấy ra trước mặt tôi. Bình thường, tôi sẽ bỏ đi, để hôm sau cô ấy nguôi ngoai rồi xé giấy. Nhưng lần này, tôi không còn đủ kiên nhẫn. Tôi cầm bút ký tên ngay.

Tôi thấy ánh mắt vợ sững lại, dường như chính cô ấy cũng không tin tôi sẽ làm thật. Nhưng đã muộn, nét chữ của tôi đã in trên tờ đơn. Chúng tôi cùng ký rồi nộp đơn ra tòa.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà căng thẳng nặng nề. Cô ấy có vẻ hối hận nhưng không chịu nói lời xin lỗi. Tôi thì thấy lòng nhẹ nhõm kỳ lạ, như trút được gánh nặng. Tôi chăm con, đi làm, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Một người đồng nghiệp cũ quan tâm, động viên tôi rồi tình cảm nảy sinh. Trong khi chờ tòa giải quyết, tôi và cô ấy bắt đầu hẹn hò. Cô ấy dịu dàng, biết lắng nghe, khác hẳn sự căng thẳng ở nhà.

Vợ tôi nhận ra sự thay đổi. Cô ấy bắt đầu xuống nước, chủ động nấu những món tôi thích, tìm cách làm lành.

Có hôm, cô ấy ôm tôi, khóc nức nở: “Em chỉ nói vậy thôi, em không ngờ anh lại ký thật. Mình còn con nhỏ, hay là bỏ qua đi anh?”.

Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh. Tôi nhớ lại biết bao lần cô ấy buông lời cay nghiệt, coi thường tôi, coi việc ly hôn là trò dọa dẫm. Tôi không còn đủ bao dung để quay lại.

Ngày ra tòa, cô ấy khóc rất nhiều, xin hoãn phiên xử, mong tôi nghĩ lại. Tôi im lặng ký giấy, kết thúc cuộc hôn nhân gần 7 năm. Đến lúc ấy, có lẽ vợ tôi mới nhận ra, có những lời nói tưởng như vô hại, lặp đi lặp lại đủ nhiều, sẽ giết chết tình yêu, sự tôn trọng và cả hạnh phúc.

Sau ly hôn, tôi dọn ra ngoài ở cùng người mới. Con tôi ở với mẹ nhưng tôi vẫn chu cấp đầy đủ, luôn dành thời gian thăm con.

Còn vợ cũ, tôi nghe bạn bè kể, cô ấy suy sụp, nhiều lần than thở rằng giá như ngày đó kiềm chế, giá như đừng buông lời thách thức. Nhưng tất cả chỉ còn là giá như.

Tôi muốn nhắn gửi một điều, trong hôn nhân, lời nói quan trọng hơn chúng ta tưởng. Đừng biến câu “ly hôn” thành thứ vũ khí để đe dọa nhau. Bởi một ngày nào đó, người kia sẽ thực sự buông tay và khi ấy, hối hận cũng chẳng thể cứu vãn.