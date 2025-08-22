Bức ảnh hội ngộ giữa "Núi" Xuân Bắc và "Biển" Minh Nguyệt gây sốt

Ngày 21/8, trong khi đi làm nhiệm vụ ở buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc đã gặp lại diễn viên Minh Nguyệt - người đóng vai Biển trong phim Sóng ở đáy sông cách đây 25 năm.

Hình ảnh NSND Xuân Bắc và Minh Nguyệt trong phim "Sóng ở đáy sông" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc chia sẻ rằng, khi anh đang ở sự kiện thì nghe có người gọi "anh Núi", khiến bản thân sững lại vì giọng nói vừa lạ, vừa quen.

Sau đó, Xuân Bắc nhận ra đó là Minh Nguyệt - người từng thủ vai em gái Biển trong Sóng ở đáy sông. Nữ diễn viên cũng vui mừng khi "anh Núi" của phim nhận ra mình.

NSND Xuân Bắc cũng nhớ lại ký ức và nhiều kỷ niệm khi đóng phim Sóng ở đáy sông. Đây là bộ phim mà anh ghi dấu ấn bởi nét diễn cảm xúc tạo được ấn tượng với khán giả.

Bức ảnh hội ngộ giữa "anh Núi" Xuân Bắc và "em Biển" Minh Nguyệt sau nhiều năm, nhận được gần 50.000 lượt thích và chia sẻ lớn từ khán giả yêu phim truyền hình.

"Đọc chia sẻ mà thấy giọng thoại của anh Núi, em Biển chạy trong đầu mình luôn"; "Tôi xem lại phim này 8 lần rồi. Cả bầu trời tuổi thơ của tôi"; "Phim làm phần 2 thì rất hot, các anh chị đóng quá hay"... là những bình luận của khán giả về hai diễn viên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Minh Nguyệt cho biết, chị đã gặp lại NSND Xuân Bắc tại buổi tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80. Trước đó, dù ở Hà Nội, chị làm việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, còn NSND Xuân Bắc làm việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau này, NSND Xuân Bắc đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) rất bận rộn nên cả hai cũng không có dịp hội ngộ nhiều.

"Là nghệ sĩ nhưng tôi sợ... sự nổi tiếng nên nhiều năm qua, bản thân chỉ chuyên tâm biểu diễn sân khấu. Khi các bạn báo chí liên hệ phỏng vấn, tôi cũng từ chối vì tính mình thế chứ không phải chảnh", Minh Nguyệt chia sẻ.

Phim Sóng ở đáy sông là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu, Lê Đức Tiến đạo diễn, nói về một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng những năm 1950.

10 tập phim khắc họa cuộc đời của những người sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh cho đến những năm bao cấp. Đó là thời kỳ nhiều biến động, với những tàn dư của nếp sống phong kiến.

Phim có dàn diễn viên tên tuổi tham gia như: NSND Xuân Bắc, NSƯT Duy Hậu, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Bá Anh, diễn viên Minh Nguyệt...

NSND Xuân Bắc và Minh Nguyệt hội ngộ nhau ở buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vai diễn Núi cũng làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc. Từ vai diễn này, nhiều người biết đến Xuân Bắc. Sau đó, anh tham gia nhiều phim và thử sức ở lĩnh vực MC. Vào năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Năm 2023, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSND. Anh giữ vị trí Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021. Đến tháng 10/2024, anh nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL).

Sau thành công của Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt tiếp tục gây ấn tượng với các phim như: Những đứa con vùng đồi, Nếp nhà... Chị hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và kín tiếng trong chuyện đời tư.