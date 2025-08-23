4/6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30 là Sư phạm

6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm nay có sự góp mặt của 2 ngành quân đội: Y khoa của Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự. Đây đều là điểm chuẩn áp dụng với thí sinh nữ.

4 ngành còn lại là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại 2 trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Đáng chú ý, Đại học Huế còn áp dụng thêm tiêu chí phụ. Với sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 trở lên, điểm văn từ 8,5 trở lên. Với sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10/10.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2025, cả nước chỉ có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp 3 môn, trong đó có 8 thí sinh khối A00 (toán, lý, hoá) và 1 thí sinh khối B00 (toán, hoá, sinh).

Tuy nhiên, với việc cho phép quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, số thí sinh đạt 30/30 sẽ gia tăng đáng kể.