Rapper đình đám từng giành 2 giải Grammy Lil Nas X bị bắt

Nguồn tin của TMZ cho hay, Lil Nas X đã tấn công một sĩ quan cảnh sát và bị tạm giam tại một nhà tù ở Los Angeles vào ngày 21/8 (giờ Mỹ).

Lil Nas X đang bị tạm giam vì hành hung cảnh sát (Ảnh: Getty Images).

Trong tuyên bố chính thức, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nghi phạm được xác nhận là Montero Lamar Hill (nghệ danh là Lil Nas X) và bị cáo buộc hành hung cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Lil Nas X được đưa đến bệnh viện để kiểm tra do nghi vấn dùng chất gây nghiện quá liều. Nam ca sĩ đã xuất viện và tiếp tục trong thời gian giam giữ để phục vụ việc điều tra.

Vài tiếng sau khi Lil Nas X bị bắt, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ghi lại cảnh nam ca sĩ đi bộ trên đường vào rạng sáng 21/8, chỉ mặc đồ lót và đi bốt. Hiện, người đại diện của nam rapper chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào.

Tháng 2 vừa rồi, Lil Nas X từng nói về cuộc sống không yên bình và chia sẻ dự định phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Anh nói: “Mấy năm gần đây thực sự rất khó khăn với tôi".

Hai tháng sau đó, giọng ca sinh năm 1999 đăng một video trên trang cá nhân ghi lại khoảnh khắc nằm trên giường bệnh. Lúc đó, Lil Nas X đang điều trị vì bị liệt cơ mặt.

Lil Nas X trong tình trạng bán khỏa thân đi lại trên đường phố Los Angeles, ngày 21/8 (Ảnh: TMZ).

Lil Nas X (SN 1999) nổi tiếng toàn cầu với các ca khúc đình đám như: Old Town Road, MONTERO (Call Me By Your Name) và Industry Baby.

Old Town Road đã tạo nên cơn sốt toàn cầu vào năm 2019, giữ vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 suốt 19 tuần. Ca khúc đã mang về cho anh 2 giải Grammy, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Cuối tháng 6/2019, Lil Nas X công khai là người đồng tính. Tuy nhiên, cùng với những thành công trong sự nghiệp, Lil Nas X đối mặt với nhiều bất ổn trong cuộc sống cá nhân.

Vài năm trước, Lil Nas X thú nhận sử dụng chất gây nghiện. Gần đây, anh cũng xóa toàn bộ các bài đăng cũ trên mạng xã hội, chỉ để lại những hình ảnh và video liên quan tới dự án mới.