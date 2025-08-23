Ngồi cả buổi chỉ có vài khách đáo qua, chủ quầy thịt than trời

Buổi sáng ngày cuối tháng 8, bà Nguyễn Thị Hương (43 tuổi, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bày bán 15kg thịt lợn trên sạp hàng của mình tại chợ trung tâm Hà Tĩnh như thường lệ.

Thế nhưng ngồi từ sáng đến 10h30, sạp hàng thịt lợn của bà Hương cũng chỉ lác đác vài khách ghé đến. Để giết thời gian, bà Hương lại mở điện thoại đọc tin, lướt clip trên mạng hoặc tám chuyện với các tiểu thương khác cho hết buổi chợ.

Khu vực buôn bán thịt lợn ở chợ Hà Tĩnh vắng vẻ, nhiều chủ sạp nghỉ kinh doanh sớm (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tình trạng này kéo dài đã khoảng 3 tuần, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, người dân e ngại không dám mua thịt lợn về ăn. Trước kia, mỗi ngày tôi lấy khoảng 50kg thịt về, đều bán hết nay chỉ nhập 15kg vẫn ế", bà Hương than thở.

Không riêng gì tiểu thương này, các sạp hàng xung quanh bà Hương tại chợ Hà Tĩnh đều rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng người qua lại. Một số chủ sạp thịt đã đóng cửa tạm thời, một số đến bán rồi lại đành về sớm. Móc sắt trống trơn, thớt gỗ để không trở thành cảnh thường thấy tại các quầy.

Đợi từ sáng đến gần trưa chẳng có khách ghé qua, bà Trương Thị Long (65 tuổi, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) đành thái thịt lợn, chia nhỏ ra từng túi nilon gửi cho gia đình con gái và con dâu bỏ tủ lạnh ăn dần.

Ngồi từ sáng đến trưa chỉ bán được cho vài khách, bà Long chia thịt lợn vào các túi nilon mang về phân phát cho người thân (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tôi đã có 35 năm buôn bán thịt lợn tại chợ Hà Tĩnh. Trước kia, mỗi lần ảnh hưởng dịch bệnh thì sức mua cũng chỉ giảm nhẹ. Nhưng đợt dịch tả lợn châu Phi này làm ảnh hưởng quá nặng nề. Ngày bình thường, những miếng thịt ngon như ba chỉ rút xương đến 7h, khách đã tranh nhau mua hết, còn giờ chẳng mấy ai hỏi mua", bà Long kể.

Tại các khu chợ khác trên địa bàn Hà Tĩnh như chợ Vườn Ươm (phường Thành Sen), chợ Phố Châu (huyện Hương Sơn cũ), tình cảnh cũng không khá hơn. Nhiều chủ quầy hàng buộc phải đóng cửa vì buôn bán rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Nhiều tiểu thương bán thịt lợn tại các chợ dân sinh khẳng định thịt lợn họ bày bán có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra thú y nghiêm ngặt, có dấu kiểm dịch. Song người tiêu dùng vẫn rất e ngại với dịch bệnh nên sức mua giảm mạnh.

Tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh khẳng định lợn của họ có nguồn gốc và được kiểm dịch nghiêm ngặt (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 22/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh), cho biết dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm trên lợn, bệnh không lây sang người.

Người dân có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm thịt lợn trên thị trường có nguồn gốc, được kiểm soát giết mổ, kiểm dịch từ cơ quan thú y.

"Thực tế có hiện tượng người dân tự "đụng lợn", giết mổ rồi chia nhau thịt, xương. Việc này mới gây rủi ro vì con lợn đụng không được kiểm dịch, có thể nhiễm bệnh mà chưa biểu hiện lâm sàng, khó mà phân biệt. Đây còn là nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh.

Chúng tôi cũng khuyến cáo, các sản phẩm từ động vật đều phải thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi. Mọi người không nên ăn các thực phẩm, món ăn chưa nấu chín như tiết canh vì có thể nhiễm liên cầu lợn", bà Diệp nói.