Phản ứng của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trước nhận xét của diễn viên Bình An

Trong tập 3 Sao nhập ngũ lên sóng tối 20/8, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện nhiều thời lượng hơn, tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả.

Sau màn tập luyện cùng khối diễu binh diễu hành của Quân đoàn 34, diễn viên Bình An, Huỳnh Anh có cuộc trò chuyện tại hậu trường cùng Thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trò chuyện cùng Bình An, Huỳnh Anh trong giờ giải lao (Ảnh: Chụp màn hình).

Bình An cho biết, được các chiến sĩ tận tình hướng dẫn, anh và Huỳnh Anh đã có thể bước đi đều và tham gia duyệt đội hình đội ngũ cùng các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34.

Cảm nhận của anh về Quân đoàn 34 là những người lính "hiền lành, ít nói", có phần "đóng băng" vì luôn luôn im lặng. Trước nhận xét của Bình An, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tỏ ra bất ngờ, sau đó nở nụ cười tươi, xóa tan khoảng cách ngại ngùng.

Khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp bật cười khi trò chuyện cùng Bình An, Huỳnh Anh gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Đồng chí Lê Hoàng Hiệp cùng các diễn viên bắt đầu giới thiệu về bản thân, tên tuổi, quê quán: "Em là Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, quê ở Bình Phước (cũ - PV). Nếu tính quê quán hiện tại thì em với anh Huỳnh Anh cùng quê".

Huỳnh Anh hỏi quê quán của Lê Hoàng Hiệp có phải Hưng Yên không thì Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bật cười đáp: "Em quê ở Thái Bình, giờ sáp nhập với Hưng Yên là Hưng Yên".

Khi Bình An, Huỳnh Anh thắc mắc về việc Lê Hoàng Hiệp đã xem tập nào của Sao nhập ngũ hay chưa, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thật thà cho biết: "Em chưa xem hết một tập".

Trên sóng truyền hình, Lê Hoàng Hiệp có ít lời thoại nhưng luôn được khán giả quan tâm, yêu thích (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn cắt về màn trò chuyện ngắn của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng Bình An, Huỳnh Anh trong phút nghỉ ngơi sau giờ tập luyện nhận được nhiều lượt xem trên mạng xã hội.

Khán giả cho rằng bầu không khí vui vẻ, gần gũi này đã mang đến một góc nhìn khác cho người xem về hình ảnh bình dị của những người chiến sĩ. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng được nhận xét về tính cách giản dị, không màu mè, không diễn theo kịch bản.

Cũng trong tập 3, tình huống Ninh Dương Lan Ngọc chia tay Sao nhập ngũ gây xúc động cho khán giả. Vì chấn thương ở chân chưa kịp hồi phục, cô xin dừng lại hành trình, nói lời tạm biệt với Hòa Minzy, Minh Tú, LyLy...

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính".

Sao nhập ngũ 2025 lên sóng tối thứ 4 hằng tuần.