Loại rau cải là ngôi sao tăng tuổi thọ, chế biến được nhiều món

Cải bó xôi không chỉ là một loại rau mà còn là “trợ thủ” đắc lực cho sức khỏe tổng thể, từ tim mạch, tiêu hóa, não bộ đến khả năng phòng bệnh. Trong khi tuổi tác là điều không thể tránh, việc bắt đầu từ một đĩa rau xanh mỗi ngày có thể là bước đầu tiên giúp bạn sống lâu và sống có chất lượng hơn.

Chống viêm - “chìa khóa vàng” để sống thọ

Một trong những yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ là kiểm soát viêm, tình trạng âm thầm có thể làm khởi phát hàng loạt bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư.

Cải bó xôi mang tới nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh: Getty).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Umo Callins (Mỹ), cải bó xôi là nguồn thực phẩm tự nhiên chống viêm mạnh nhờ hàm lượng vitamin C, carotenoid (như lutein, zeaxanthin) và flavonoid dồi dào. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn là nguyên nhân gây tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu công bố trên Nutrients cho thấy, lutein - chất có nhiều trong cải bó xôi - không chỉ tốt cho mắt mà còn có tác dụng giảm viêm toàn thân và cải thiện trí nhớ làm việc.

Giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư

Chuyên gia Jamie Nadeau (Mỹ) nhận định: "Cải bó xôi là một “ngân hàng vitamin” với beta-caroten, vitamin C, flavonol và nhiều hợp chất thực vật khác giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim và một số loại ung thư".

Một nghiên cứu tại Đại học Harvard cho thấy, những người ăn trên 1,5 khẩu phần rau lá xanh/ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% so với nhóm ăn ít hơn 2 lần/tuần.

Ngoài ra, hoạt chất glycoglycerolipids trong cải bó xôi cũng được chứng minh có đặc tính chống ung thư tiềm năng.

Cải thiện hệ vi sinh và sức khỏe đường ruột

Chế biến salad là một trong những cách lành mạnh nhất để ăn cải bó xôi (Ảnh: Getty).

Đường ruột được xem là “bộ não thứ hai” của con người. Chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon cho biết: “Cải bó xôi giàu chất xơ không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột”.

Một nghiên cứu đăng trên Cell Host & Microbe khẳng định, hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có liên quan trực tiếp đến tuổi thọ và khả năng phòng chống bệnh mạn tính.

Đặc biệt, rau khi nấu chín sẽ giúp tăng khả năng hấp thu carotenoid. Đây là hoạt chất có tác dụng nuôi dưỡng hệ vi sinh hữu ích.

Bảo vệ não bộ, làm chậm suy giảm nhận thức theo tuổi

Theo nghiên cứu đăng trên Neurology, những người ăn ít nhất 1 khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày có khả năng duy trì chức năng não tốt hơn và chậm lão hóa trí tuệ tới 11 năm so với người ít ăn.

Cải bó xôi chứa folate, vitamin K, lutein và nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu thông máu não, cải thiện trí nhớ và làm chậm tiến trình suy giảm nhận thức. Đây là lợi ích đặc biệt quý giá trong bối cảnh tỷ lệ sa sút trí tuệ đang gia tăng ở nhóm người cao tuổi.

Dù ăn sống hay nấu chín, cải bó xôi đều là lựa chọn hoàn hảo cho chế độ ăn cân bằng và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, người có bệnh sỏi thận do oxalat nên hạn chế tiêu thụ số lượng lớn và cần được tư vấn bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên.