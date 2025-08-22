Hiền Hồ quỳ gối, Negav bị phản ứng: Cánh cửa trở lại không còn dễ dàng?

Gian nan đường trở về sau bê bối đời tư

Gần đây, rapper Negav gặp phản ứng tiêu cực khi tham gia biểu diễn tại sự kiện của một nhãn hàng dành cho phụ nữ.

Khán giả cho rằng việc lựa chọn Negav là thiếu phù hợp với một thương hiệu gắn liền với nữ giới. Mạng xã hội xuất hiện hàng ngàn bình luận đòi tẩy chay sản phẩm, yêu cầu nhãn hàng phải có lời giải thích. Sau đó, thương hiệu này đã 2 lần lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng, song làn sóng chỉ trích của dư luận chưa thể lắng xuống.

Một nhãn hàng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi mời Negav biểu diễn ở sự kiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2024, Negav từng vướng ồn ào về phát ngôn thô tục liên quan phái nữ, gây tranh cãi về chuyện học vấn. Sau giai đoạn im ắng, gần đây nam rapper tích cực hoạt động trở lại. Anh tham gia nhiều sự kiện của công ty quản lý, biểu diễn ở concert Anh trai say hi tại Mỹ, được fan đón nhận, song lại vấp phải phản ứng tiêu cực từ số đông khán giả.

Tương tự như Negav, ca sĩ Hiền Hồ gần đây cũng nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận. Tại một đêm nhạc hôm 16/8, Hiền Hồ khuyên các bạn trẻ "đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi". Cô thậm chí còn quỳ gối, cúi người xin lỗi khán giả.

Hình ảnh của Hiền Hồ gây sốt mạng xã hội. Dù vậy, công chúng vẫn cho biết, họ khó chấp nhận lời xin lỗi này.

Trước đó vào năm 2022, Hiền Hồ bị chỉ trích vì vướng lùm xùm với người đã có gia đình. Sau đó, ca sĩ xin lỗi và dừng hoạt động trong nửa năm.

Những năm qua, Hiền Hồ chưa thể vực dậy sự nghiệp. Cô đi hát ở một số sự kiện nhỏ, chật vật tìm lại hào quang và vẫn thường xuyên nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng. Trước khi xảy ra ồn ào, nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit, nhưng nay loay hoay, suốt một thời gian chưa tạo được dấu ấn đáng kể.

Ca sĩ Hiền Hồ khuyên giới trẻ không nên mắc sai lầm như cô, sau đó quỳ gối xin lỗi khán giả tại một đêm nhạc hôm 16/8 (Ảnh: Chụp màn hình).

Jack cũng là một trường hợp điển hình của những sao Việt ngụp lặn trong ồn ào đời tư và gặp thách thức lớn trong việc lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Đã 4 năm kể từ khi Jack vướng bê bối đời tư, song đến nay nam ca sĩ này vẫn thường nhận thái độ tiêu cực từ công chúng mỗi lần xuất hiện hay phát hành sản phẩm. Câu chuyện "Jack hỗ trợ bạn gái cũ 5 triệu đồng mỗi tháng để chăm sóc con" vẫn liên tục được nhắc đến với nhiều chỉ trích, giễu cợt từ công chúng.

Nhiều vụ tranh cãi sau này như đạo nhái âm nhạc, mượn tên tuổi Messi tạo chiêu trò... càng khiến Jack mất điểm trầm trọng đối với khán giả.

Sau vài năm không xuất hiện trước báo chí, gần đây nhất, hôm 16/7, Jack tổ chức họp báo giới thiệu dự án mới nhưng lại dành phần lớn thời gian để trần tình về chuyện đời tư cùng bạn gái cũ Thiên An. Sau buổi họp báo "2 tiếng kể hết", những tranh luận xoay quanh nam ca sĩ tiếp tục nổ ra.

"Tôi chỉ muốn làm nghề đơn thuần, được viết nhạc, được hát cho khán giả của mình nghe một cách đường hoàng. Cứ mỗi lần định làm gì tôi lại có chuyện nên đến giờ tôi còn chưa có cả một buổi họp mặt với khán giả của mình, chưa có một concert để hát những bản nhạc của tôi", Jack nói.

Ca sĩ Jack tại họp báo hôm 16/7 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tất nhiên, Jack có quyền được lên tiếng, được giải thích về những ồn ào, thắc mắc bủa vây xoay quanh đời tư của anh. Song, khán giả có chấp nhận hay không lại là vấn đề khác.

Có thể thấy rằng, Jack đã đi từ hình ảnh một ca sĩ trẻ liên tiếp có những bản hit phủ sóng làng nhạc Việt, cho đến nhân vật chịu cơn bão tẩy chay lớn, dồn dập trong nhiều năm qua. Đến nay, nhiều khán giả vẫn kiên quyết "nói không" với các sản phẩm âm nhạc của Jack.

Khi tiếng nói của khán giả trung lập mạnh hơn fandom nghệ sĩ

Trước đây, đường trở lại của sao Việt sau bê bối đời tư thường chỉ như "một cái chép miệng bỏ qua" của dư luận. Nhiều người nổi tiếng vướng ồn ào ứng xử, chuẩn mực đạo đức, bị khán giả chỉ trích, nhưng đa phần, làn sóng "quay lưng" chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Người ta cho rằng cánh cửa trở lại của nghệ sĩ Việt sau scandal thường khá dễ dàng vì khán giả Việt vẫn còn dễ dãi. Công thức được nhiều sao Việt áp dụng là im lặng trước những ồn ào và chờ đợi thời cơ để phát hành sản phẩm mới hay tái xuất trên truyền thông.

Tuy nhiên hiện tại, nhiều ý kiến nhận định, khán giả Việt Nam ngày một khắt khe, tinh tường hơn.

Hiền Hồ chật vật tìm kiếm hào quang sau bê bối nhưng vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm trong mắt khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long phân tích, khán giả Việt Nam hiện nay khó tính hơn trước. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng điều này không nên được hiểu đơn giản theo nghĩa "khán giả không biết tha thứ cho nghệ sĩ".

"Bản chất vấn đề nằm ở chỗ: Công chúng ngày càng tinh tường hơn trong việc phân biệt giữa một lời xin lỗi “bằng miệng” mang tính hình thức và một quá trình thay đổi thật sự được chứng minh bằng hành động cụ thể, dài hơi", chuyên gia nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Long, số đông khán giả ngày nay quan tâm đến giá trị nhân cách, trách nhiệm xã hội và sự bền vững trong hình ảnh nghệ sĩ. Công chúng không dễ bị lay động bởi cảm xúc, họ sẵn sàng tha thứ, nhưng sự tha thứ ấy phải được "đánh đổi" bằng thời gian, sự kiên định trong việc sửa sai, bằng minh chứng cho thấy nghệ sĩ rút ra được bài học và thực sự thay đổi.

Negav được fan vây kín tại sự kiện do nhãn hàng dành cho phụ nữ tổ chức (Ảnh: Chụp màn hình).

Người trong nghề và khán giả cũng cho rằng không nên đánh đồng thái độ của fandom (cộng đồng người hâm mộ) nghệ sĩ với thái độ của khán giả đại chúng. Cần phải tách riêng từng đối tượng khán giả để đánh giá, không nên quy chụp số đông công chúng là những người "dễ dãi".

Trên thực tế, fandom trung thành của Jack, Negav... vẫn tồn tại. Họ cổ vũ khi thần tượng biểu diễn ở concert, phát hành bài hát mới, đồng thời thường xuyên bênh vực thần tượng trên mạng xã hội. Ở thời đại mà văn hóa fandom ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, các fandom thường tổ chức nhiều chiến dịch đồng hành cùng thần tượng. Họ kiên định với lòng hâm mộ và không dễ lay chuyển, bất chấp sao vướng ồn ào đời tư, ứng xử.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện trong nội bộ mối tương tác giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Đứng trước khán giả trung lập, hình ảnh tiêu cực của nghệ sĩ không còn dễ dàng được "tẩy trắng" như trước. Hành trình lấy lại hình ảnh từ công chúng sau scandal ngày một khó khăn.

"Ví dụ, khi nhãn hàng mời Negav tham gia biểu diễn, fan của rapper này rất hào hứng, nhưng người tiêu dùng, khán giả trung lập lại có cảm xúc trái ngược. Những vấn đề ồn ào trong đời tư Negav mâu thuẫn với tiêu chí, thông điệp của một nhãn hàng dành cho phụ nữ.

Do đó, khán giả đại chúng có quyền từ chối mua sản phẩm, tẩy chay thương hiệu. Sức mạnh của số đông khán giả vẫn lớn hơn một nhóm người hâm mộ của nghệ sĩ", một ý kiến nhận định trên mạng xã hội.

Bài học cho nghệ sĩ và cả nhãn hàng

Mặc dù "văn hóa tẩy chay" của khán giả Việt Nam không quá quyết liệt như tại thị trường giải trí Trung Quốc, Hàn Quốc, song sự bùng nổ của mạng xã hội, nền tảng số cũng đang tạo cơ hội để khán giả trung lập ở Việt Nam gia tăng "quyền lực mềm".

Với người nổi tiếng, họ sẽ phải trả giá rất đắt khi khán giả ngày nay sẵn sàng sử dụng triệt để tiếng nói của mình để kêu gọi phản đối người của công chúng ứng xử không phù hợp hay vướng bê bối đạo đức, pháp luật.

Một chuyên gia giấu tên chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Trước đây, nhiều người cho rằng tâm lý người Việt dễ tha thứ, nhanh quên. Nhưng sự bao dung này đã tạo cơ hội cho một bộ phận người nổi tiếng bất chấp những ồn ào đời tư, thản nhiên trở lại showbiz để kiếm tiền, từ đó những bê bối dần chìm vào quá khứ.

Tuy nhiên, bài học rút ra trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội hiện nay là mọi thứ đều có thể bị "đào" lên, không có chuyện "quá khứ đã qua". Những "vết nhơ" đời tư luôn là rào cản, thách thức lớn cho người nổi tiếng trong hành trình tìm lại chỗ đứng trên thị trường".

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định thêm, ở thời điểm hiện tại, người nổi tiếng khi rơi vào khủng hoảng phải có tầm nhìn dài hạn hơn: Đừng chỉ dừng lại ở việc xin lỗi, mà cần lên kế hoạch xây dựng lại hình ảnh một cách bài bản, từ việc cải thiện bản thân, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội, cho đến việc kiên nhẫn chờ đợi công chúng nhìn nhận lại mình. Chỉ khi làm được như vậy, họ mới có cơ hội được khán giả chấp nhận và mở ra con đường trở lại bền vững.

"Trường hợp của Hiền Hồ, Negav là minh chứng điển hình. Hiền Hồ có thể quỳ gối, khóc trên sân khấu, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Negav cũng từng đưa ra lời giải thích, hối lỗi trước công chúng.

Tuy nhiên, cả hai đều chưa cho thấy một chiến lược hay hành trình thực sự nghiêm túc để sửa chữa sai lầm, lấy lại niềm tin, ví dụ như tham gia các hoạt động xã hội, gắn bó với những dự án có ý nghĩa cộng đồng, hay thể hiện sự trưởng thành qua cách ứng xử trong đời sống thường nhật", chuyên gia đưa ra quan điểm.

Vụ việc Negav và nhãn hàng được xem là bài học cho cả nghệ sĩ lẫn các thương hiệu (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phân tích thêm về câu chuyện nhãn hàng gặp khủng hoảng khi hợp tác với người nổi tiếng, giới chuyên gia cũng cho rằng ngày nay các thương hiệu cần thẩm định kỹ lưỡng đời tư nghệ sĩ, nhất là với những người từng vướng ồn ào trong quá khứ. Một lần chọn sai gương mặt đại diện có thể dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng, thiệt hại không chỉ về uy tín mà còn cả doanh thu.

"Trường hợp nhãn hàng mời Negav biểu diễn rồi phải vội vàng gỡ bỏ, xin lỗi công chúng thực ra là một tình huống rất điển hình cho thấy áp lực mà thương hiệu phải đối diện trong kỷ nguyên mạng xã hội. Khán giả bây giờ phản ứng rất nhanh, rất mạnh và họ coi việc một thương hiệu lựa chọn gương mặt đại diện không chỉ là quyết định truyền thông, mà còn là tuyên ngôn về giá trị của thương hiệu đó.

Mời một nghệ sĩ từng có phát ngôn coi thường phụ nữ để quảng bá sản phẩm dành cho phụ nữ, với công chúng, chẳng khác nào phủ nhận sự tôn trọng đối với chính khách hàng mục tiêu. Bài học ở đây là các thương hiệu cần siết chặt quy trình khi chọn KOL/celebrity (người dẫn đầu xu hướng, người nổi tiếng - PV). Không thể chỉ nhìn vào lượng người theo dõi, danh tiếng hay khả năng gây chú ý, mà phải phân tích cả “dấu vết truyền thông” trong quá khứ, hình ảnh gắn liền với nghệ sĩ đó và mức độ phù hợp với giá trị cốt lõi của thương hiệu", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long chia sẻ.

Ông Long cho rằng, bài học rút ra cho các nhãn hàng là: Hãy xem việc chọn gương mặt đại diện như một chiến lược lâu dài, gắn với giá trị thương hiệu, chứ không phải quyết định cảm tính hay chạy theo xu hướng nhất thời.

"Trong thời đại khán giả ngày càng khó tính, việc chọn một nghệ sĩ “sạch” về hình ảnh, có giá trị đồng điệu với thương hiệu, thậm chí có thể ít khả năng gây sốt hơn, lại có thể mang đến sự an toàn và bền vững hơn cho chiến lược truyền thông", chuyên gia nói thêm.