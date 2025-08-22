Nữ Thiếu tá có giọng đọc "chạm trái tim" ở A80: Xinh như hoa hậu, cao 1,7m

Vào ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) sẽ được tổ chức long trọng với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh, diễu hành lần này, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (SN 1992) công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7 là một trong những người vinh dự được giao nhiệm vụ đảm nhận phần đọc thuyết minh giọng nữ đại diện cho miền Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Ngọc Vũ cho biết, cô thấy vinh dự và hạnh phúc khi được giao nhiệm vụ thuyết minh trong đại lễ tới đây.

"Ban đầu đội của tôi tuyển chọn 8 người, gồm 4 giọng miền Bắc và 4 giọng miền Nam nhưng sau đó ê-kíp của tôi được bổ sung thêm 2 người giọng Huế nữa. Chúng tôi có mặt tại Hà Nội từ 20/7 để tập luyện. Buổi sáng, ê-kíp tập từ 8h đến 11h trưa, chiều từ 14h đến 17h", Ngọc Vũ nói.

Đây là lần thứ 2 cô được tham gia đại lễ quan trọng. Trước đó, Ngọc Vũ từng tham gia thuyết minh ở đại lễ A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đợt kỷ niệm 30/4 vừa qua, giọng đọc thuyết minh của Thiếu tá Ngọc Vũ cất lên trầm ấm, vang vọng và đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Đó là một trong những "sợi dây" dẫn dắt cảm xúc người xem trong suốt sự kiện.

“Tôi chỉ là một cá nhân trong tập thể lớn, góp một phần nhỏ vào đại lễ quan trọng của đất nước. Tôi đã cố gắng làm hết khả năng của một người lính thế hệ trẻ”, nữ Thiếu tá tâm sự.

Ngọc Vũ cho hay, thần tượng của cô là NSƯT Kim Tiến - giọng đọc huyền thoại với đoạn giới thiệu "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam...". Ngọc Vũ cũng học những người đi trước sự tự tin để có giọng đọc tốt, vang xa.

Trong ảnh là Ngọc Vũ cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp với NSND Kim Xuân (phải) và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tại đại lễ A50.

Để giữ gìn sức khoẻ, cô cùng các đồng đội không uống nước đá, không ăn đồ lạnh, chỉ uống nước ấm, súc miệng nước muối, ngậm kẹo để giữ giọng.

Trước đó, nữ quân nhân xinh đẹp đã từng đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền tại đơn vị.

Ngoài đời, Thiếu tá Ngọc Vũ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, chiều cao nổi bật 1,7m. Cô cho rằng, tinh thần tích cực chính là bí quyết để mình trẻ hơn tuổi.

Trên trang cá nhân, nữ Thiếu tá cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống bình yên, giản dị.

Ngọc Vũ thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cô sở hữu phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Nữ Thiếu tá cho biết, mỗi lần cùng đồng đội thuyết minh cho đại lễ, cô thấy mình trưởng thành hơn. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp con đường binh nghiệp của cô.

Ảnh: Nhân vật cung cấp