Dàn sao châu Á ngày càng "chiếm sóng" làng thời trang thế giới

Bên cạnh các gương mặt đình đám quốc tế tại châu Mỹ hay châu Âu, nhiều ngôi sao trẻ châu Á thời gian gần đây liên tục được thương hiệu lớn ưu ái, trao vai trò đại sứ.

Nhờ sức ảnh hưởng rộng rãi và hình ảnh phù hợp với định hướng toàn cầu, Momo, Gulf Kanawut hay Rashmika Mandanna dễ dàng trở thành lựa chọn hàng đầu, nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong làng thời trang.

Momo (TWICE)

Momo - thành viên nhóm nhạc TWICE - đang dần khẳng định sức hút cá nhân khi liên tiếp được các thương hiệu cao cấp lựa chọn làm gương mặt đại diện.

Năm 2023, cô trở thành đại sứ của Miu Miu tại Nhật Bản và nhanh chóng được mở rộng vai trò trên phạm vi toàn cầu nhờ hình ảnh thời thượng, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại.

Tháng 11/2024, Momo còn hợp tác cùng Miu Miu trong dự án “Miu Miu Select by Momo”, tổ chức tại cửa hàng Aoyama, Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, nữ thần tượng trực tiếp chọn ra những thiết kế yêu thích trong bộ sưu tập dành riêng cho mùa lễ hội từ trang phục, túi xách, giày dép đến trang sức và kính mắt.

Đặc biệt, các sản phẩm do Momo tuyển chọn sau đó được bày bán tại nhiều cửa hàng lớn của Miu Miu ở Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Milan (Italy), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Dubai và Miami (Mỹ).

Trước đó, Onitsuka Tiger cũng tin tưởng trao cho Momo vị trí đại sứ khu vực châu Á vào tháng 10/2022 nhờ phong cách vũ đạo mạnh mẽ và năng động của cô rất phù hợp tinh thần thể thao của hãng.

Momo nhiều lần góp mặt tại các tuần lễ thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới của Onitsuka Tiger, khẳng định vị thế gắn bó lâu dài với thương hiệu. Gần đây, cô tiếp tục được nhà mốt ưu ái khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá dòng sản phẩm TIGRUN - sự kết hợp giữa phong cách cao cấp và hơi thở thể thao năng động.

Đầu tháng 5, AMAFFI Perfume House - thương hiệu nước hoa cao cấp quốc tế - đã chọn nữ thần tượng làm “global muse” (nàng thơ toàn cầu), nhấn mạnh vẻ đẹp tinh tế và năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Việc liên tiếp được các thương hiệu lớn “chọn mặt gửi vàng” cho thấy Momo không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng rộng rãi.

Gulf Kanawut

Sau thành công từ loạt phim đam mỹ ăn khách TharnType: The Series, Gulf Kanawut nhanh chóng xây dựng lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo. Được mệnh danh là “hoàng tử màn ảnh Thái Lan”, anh ngày càng củng cố vị thế khi liên tiếp được các thương hiệu cao cấp trao vai trò đại sứ.

Tháng 3/2024, anh chính thức trở thành gương mặt đại diện của Gucci tại Thái Lan sau thời gian dài gắn bó với nhà mốt. Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần tham dự các tuần lễ thời trang, chụp ảnh quảng bá cho loạt sản phẩm mới của nhà mốt cao cấp.

Tháng 7, Onitsuka Tiger công bố bổ nhiệm Gulf làm đại sứ thương hiệu, khẳng định sự tin tưởng vào sức ảnh hưởng của anh. Đặc biệt, anh còn được nhà mốt ưu ái “chọn mặt gửi vàng” để xuất hiện cùng hai đại sứ Momo và Rashmika Mandanna trong loạt ảnh quảng bá mẫu giày TIGRUN.

Sự đồng cảm kết hợp với độ nhận diện cao từ khán giả toàn cầu khiến hình ảnh của anh trở nên có sức thu hút mạnh mẽ, phù hợp với các chiến dịch thương mại toàn cầu.

Vào tháng 11/2023, anh cũng được Sulwhasoo lựa chọn làm gương mặt đại diện tại thị trường nội địa.

Với hình ảnh lịch lãm, phong thái cuốn hút cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, Gulf không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa nhãn hàng và giới trẻ, mà còn trở thành biểu tượng thời trang, mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực phim ảnh.

Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna - ngôi sao điện ảnh Ấn Độ - đang trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn tin tưởng lựa chọn.

Tháng 3/2023, cô chính thức được Onitsuka Tiger bổ nhiệm làm đại sứ tại Ấn Độ, đánh dấu sự xuất hiện của một đại diện mới mang phong cách trẻ trung, hiện đại cho nhà mốt Nhật Bản.

Đến tháng 6/2023, Rashmika tiếp tục trở thành gương mặt của thương hiệu thời trang Janasya nhờ hình ảnh gần gũi, thanh lịch và năng động. Gần đây nhất, vào tháng 5, cô được Crocs công bố là đại sứ toàn cầu tại Ấn Độ, khẳng định sức hút mạnh mẽ của một ngôi sao có khả năng kết nối rộng rãi với công chúng trẻ.

Việc liên tiếp được các nhãn hàng quốc tế “chọn mặt gửi vàng” cho thấy Rashmika không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn là biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng lớn.

Ảnh: Instagram nhân vật