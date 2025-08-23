Sám hối muộn màng của thủ quỹ ngân hàng biển thủ hơn 177 lượng vàng

Con đường sự nghiệp của Ngô Văn Dũng từng được nhiều người nhìn nhận là sáng sủa. Sinh năm 1980, lớn lên từ vùng quê nghèo miền Trung, Dũng ra trường với nhiều hoài bão, rồi chọn Quảng Ninh làm nơi lập nghiệp, xây dựng gia đình nhỏ với vợ và con thơ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Dũng được Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Ninh tuyển dụng, giao nhiệm vụ thủ quỹ phòng giao dịch. Sáu năm sau, anh được bổ nhiệm làm Phó phòng Ngân quỹ nhưng vẫn trực tiếp quản lý kho vàng, kho tiền – vị trí đòi hỏi sự trung thực tuyệt đối.

Công việc thuận lợi, thu nhập ổn định, thăng tiến nhanh, tưởng như cuộc đời Dũng đã sang trang. Nhưng sự ham muốn vật chất đã khiến anh trượt dài. Chỉ trong nửa đầu năm 2015, Dũng hai lần biển thủ vàng trong kho quỹ ngân hàng với tổng số hơn 177 lượng SJC.

Ngô Văn Dũng đã hai lần biển thủ vàng trong kho quỹ ngân hàng với tổng số hơn 177 lượng SJC (Ảnh minh hoạ).

Lần thứ nhất, ngày 10/1/2015, Dũng chiếm đoạt 77,292 lượng vàng SJC. Số vàng này thuộc 3 hợp đồng giữ hộ đã hết hạn nhưng khách hàng không đến tất toán. Bộ phận dịch vụ khách hàng lập chứng từ bàn giao cho Dũng quản lý. Thay vì cất giữ đúng quy định, hắn lại lén chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.

Chưa dừng lại, ngày 18/6/2015, Dũng tiếp tục lấy thêm 100 lượng vàng trong kho, đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu chi nhánh Quảng Ninh, vay 2,9 tỷ đồng. Để che giấu, hắn dán niêm phong két sắt, báo cáo rằng không phát sinh giao dịch mới liên quan đến vàng giữ hộ. Chính sự chủ quan của lãnh đạo và cán bộ kiểm soát đã tạo cơ hội cho Dũng che mắt.

Tổng cộng, số vàng bị Dũng chiếm đoạt trị giá hơn 6,1 tỷ đồng. Khi thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh kiểm tra đột xuất ngày 3/8/2015, sự việc vỡ lở. Dù được tạo điều kiện khắc phục, Dũng không còn khả năng trả lại. Hồ sơ nhanh chóng được chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngày 7/9/2015, công an khám xét nơi làm việc của Dũng, thu giữ được 4 chỉ vàng cùng 15 cây vàng thế chấp tại ngân hàng khác. Trước cơ quan điều tra, hắn thừa nhận đã mang vàng đi buôn, song thua lỗ nặng do giá sụt giảm, mất khả năng chi trả. Những lần làm việc, người đàn ông ngoài 30 tuổi nhiều lúc không kìm được nước mắt.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố Dũng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm tù, buộc bồi thường 5,6 tỷ đồng sau khi trừ phần tài sản đã thu hồi.

Phiên tòa khép lại, một phó phòng ngân quỹ biến thành tội phạm. Người cha của một đứa trẻ mới 5 tuổi bước vào quãng đời dài trong trại giam, để lại phía sau người vợ trẻ cùng cha mẹ hai bên gánh chịu nỗi đau.

Vụ án của Ngô Văn Dũng để lại nhiều bài học cay đắng. Với cá nhân, chỉ vì lòng tham, Dũng đã đánh đổi sự nghiệp, tự tay khép lại những năm tháng đẹp nhất đời người. Với ngân hàng, những sơ hở trong quy trình quản lý, kiểm soát kho quỹ đã bị lợi dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và uy tín.

Câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh với bất kỳ ai làm việc trong môi trường tài chính – ngân hàng, nơi tiền và vàng hiện diện mỗi ngày. Chỉ một phút không kìm nén lòng tham, hậu quả có thể là cả cuộc đời mất tự do.

Các chuyên gia quản lý cho rằng ngoài việc hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ. Một thủ quỹ, kế toán hay nhân viên ngân hàng không chỉ cầm giữ tài sản, mà còn giữ niềm tin của khách hàng và uy tín của cả hệ thống.

Bản án dành cho Ngô Văn Dũng không chỉ để trừng trị một hành vi phạm pháp, mà còn nhắc nhở rằng sự nghiệp dù rộng mở đến đâu cũng có thể tan vỡ chỉ vì phút sa ngã. Đối với mỗi cán bộ ngân hàng, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiềm chế lòng tham mới là “kho báu” thật sự để bảo vệ bản thân và gia đình.