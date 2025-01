Nhà thiết kế Việt vươn tầm quốc tế: Dám "chơi lớn", nhận kết quả xứng đáng

Năm 2024, ngành thời trang Việt chứng kiến nhiều màn "xuất ngoại" để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Tháng 10/2024, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường tổ chức show diễn tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải (Trung Quốc) đánh dấu lần thứ 3 đưa thương hiệu riêng vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ở mùa thời trang Xuân - Hè 2025 diễn ra vào tháng 9/2024, NTK Trần Hùng giới thiệu bộ sưu tập lần thứ 13 liên tiếp, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London (Anh).

Chuyển sang Tuần lễ Thời trang Milan (Italy) Phan Đăng Hoàng trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên trình diễn bộ sưu tập mới dưới hình thức trực tiếp.

Nhận lời phỏng vấn từ phóng viên Dân trí, NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Trần Hùng và NTK Phan Đăng Hoàng đã có những chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới trong năm qua.

Vượt qua những quy chuẩn khắt khe

Đưa thời trang Việt vươn ra thế giới là hành trình đầy thử thách với bất kỳ nhà thiết kế nào, kể cả những tên tuổi lớn, đã hoạt động lâu năm trong nghề. Có rất nhiều quy định đòi hỏi sự thích nghi và tập trung cao độ.

NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Bước ra quốc tế, hòa nhập vào môi trường hoàn toàn mới, chúng tôi phải làm việc nhanh chóng, hiệu quả và chuẩn xác. Tại các tuần lễ thời trang lớn, cần xử lý rất nhiều giấy tờ, hợp đồng, thủ tục… đôi khi khiến tôi căng thẳng.

Tuy nhiên, nhìn nhận ở mặt tích cực, những điều đó giúp mọi thứ diễn ra trôi chảy, đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Áp lực là điều tất yếu trong quá trình phát triển. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn thấy cơ hội để tiếp tục tiến lên".

Từ trái qua: Lan Khuê, NTK Đỗ Mạnh Cường, Thanh Hằng và H'Hen Niê trong show diễn tại "Tuần lễ Thời trang Thượng Hải".

Trong hành trình vươn ra quốc tế, NTK Trần Hùng khẳng định, khó khăn lớn nhất đó là đưa thương hiệu cá nhân trở thành thành viên chính thức của tổ chức Tuần lễ Thời trang London.

Anh cho biết: "Để tổ chức show diễn chính thức tại tuần lễ thời trang ở nước ngoài, bạn phải là thành viên của tổ chức tuần lễ thời trang đó. Nếu không, bạn có thể trình diễn với tư cách khách mời, hoặc tham gia các tuần lễ thời trang không chính thống hoặc sự kiện bên lề.

Khi được chấp thuận trình diễn chính thức, bạn sẽ phải ký hợp đồng với Hội đồng Thời trang - đơn vị tổ chức tuần lễ thời trang, đồng thời lo liệu các chi phí về sản xuất, thuê người mẫu".

Đối với những nhà thiết kế trẻ tuổi như Phan Đăng Hoàng, việc xuất hiện trên sàn diễn quốc tế thực sự là thử thách vô cùng căng thẳng.

NTK Phan Đăng Hoàng cảm thấy tự hào vì tổ chức thành công show diễn sau nhiều khó khăn và thách thức.

Để tham dự Tuần lễ Thời trang Milan, nhà thiết kế sinh năm 2000 chuẩn bị trong gần một năm. Anh phải trải qua nhiều bước xét duyệt hồ sơ, bên cạnh đảm bảo ổn thỏa về tài chính.

"Theo quy định từ tuần lễ thời trang, một bộ sưu tập khi trình diễn phải đảm bảo đủ số lượng, từ 25 đến 30 thiết kế hoặc nhiều hơn.

Tôi đã tự mình mang theo tổng cộng 40 bộ đồ sang Milan. Chặng đường ấy rất áp lực và mệt mỏi đến mức khiến tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Bên cạnh đó, tôi còn gặp khó khăn về tài chính do có nhiều chi phí liên quan đến khâu tổ chức như âm thanh, ánh sáng, hậu trường, trang điểm… Rất may mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ từ hai thương hiệu thời trang khác.

Sau tất cả, tôi đã hoàn thành show diễn, hoàn thành ước mơ của mình", NTK Phan Đăng Hoàng tâm sự.

Chinh phục giới mộ điệu thời trang quốc tế

Nói về lý do lựa chọn thị trường Trung Quốc bằng việc tham dự Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Xuân - Hè 2025, NTK Đỗ Mạnh Cường giải thích: "Trung Quốc có quy mô dân số đông. Hầu hết thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đều tập trung tại đây. Chúng tôi nhận thấy, Trung Quốc là thị trường tiềm năng cần chinh phục.

Mặt khác, một số ngôi sao Hoa ngữ đã chọn mặc trang phục của tôi, đơn cử như minh tinh Dung Tổ Nhi. Vì vậy, chúng tôi có thêm động lực, niềm tin để phát triển thương hiệu tại thị trường đất nước tỷ dân".

Các thiết kế của NTK Đỗ Mạnh Cường được truyền thông quốc tế chú ý.

Nữ ca sĩ người Iceland - Björk Guðmundsdóttir - chọn NTK Đỗ Mạnh Cường làm đối tác ở dự án mới nhất. Björk Guðmundsdóttir dành nhiều lời khen ngợi cho các thiết kế tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải và Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ) của anh.

Bên cạnh đó, trang phục do NTK Đỗ Mạnh Cường thực hiện còn được nữ diễn viên Lily Collins mặc trong phim Emily in Paris mùa 4, cũng như trên poster quảng bá phim toàn cầu.

"Tôi rất hạnh phúc khi những thiết kế của mình xuất hiện trên tạp chí Vogue, cũng như nhận sự đánh giá cao từ giới truyền thông quốc tế", NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết.

Ariana Grande diện trang phục của NTK Trần Hùng.

Hồi tháng 3, nữ ca sĩ Ariana Grande mặc một mẫu váy thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2023 của NTK Trần Hùng để quảng bá album mới Eternal Sunshine cùng MV We Can't Be Friends (Wait For Your Love).

NTK Trần Hùng nhấn mạnh: "Tôi thấy rất vui và tự hào khi Ariana Grande đã mặc thiết kế của tôi trong chiến dịch ra mắt album mới.

Đây là lần đầu tiên Ariana Grande mặc trang phục đến từ một thương hiệu Việt Nam, do nhà thiết kế Việt Nam thực hiện".

Sau show diễn Xuân - Hè 2025 ở Tuần lễ Thời trang Milan, NTK Phan Đăng Hoàng có dịp trò chuyện cùng Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour.

"Bà đầm thép" của làng thời trang thế giới dành nhiều lời khen ngợi, cũng như cho anh lời khuyên về cách phát triển thương hiệu.

"Show diễn đầu tiên tổ chức trực tiếp tại nước ngoài đã giúp thương hiệu của tôi được nhiều người biết đến hơn. Điều này thúc đẩy sự gia tăng về nhận thức thương hiệu, trước khi chuyển sang các kế hoạch kinh doanh dài hạn khác", NTK Phan Đăng Hoàng tiết lộ với phóng viên Dân trí.

Thương hiệu Việt đủ khả năng vươn tầm quốc tế

NTK Đỗ Mạnh Cường cho rằng, muốn thu hút khách hàng quốc tế, đặc biệt là người nổi tiếng hay ngôi sao giải trí, thương hiệu Việt cần có bản sắc riêng đi kèm chất lượng cao.

Anh giải thích: "Để xây dựng bản sắc và chất lượng vượt trội, mỗi nhà thiết kế, thương hiệu cần trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi về kỹ thuật, tư duy, cũng như nếm trải thất bại.

Không tồn tại một công thức chung cho bất kỳ nhà thiết kế hay thương hiệu nào sẽ thành công khi vươn ra thế giới, vì bản sắc mỗi cá nhân không giống nhau".

Theo NTK Đỗ Mạnh Cường, đưa thời trang Việt ra quốc tế là một "cuộc chiến" thực sự. Ở đó, bản thân nhà thiết kế và thương hiệu cần chuẩn bị tâm thế của một chiến binh, ẩn giấu bên trong là một tâm hồn nghệ sĩ. Cân bằng giữa tính thương mại và yếu tố nghệ thuật là khó khăn, nhưng điều này buộc nhà thiết kế phải thích nghi để đi đường dài.

"Mỗi nhà thiết kế hãy phát triển tốt bản sắc riêng, không chỉ bay bổng với các ý tưởng mà còn phải dựa trên thị trường vì thời trang vốn là một ngành kinh doanh", anh nhấn mạnh.

NTK Phan Đăng Hoàng luôn gửi gắm thông điệp về hình ảnh, văn hóa của Việt Nam thông qua mỗi bộ sưu tập.

Đối với NTK Trần Hùng, chìa khóa trong việc thu hút khách hàng cũng như người nổi tiếng toàn cầu nằm ở sự sáng tạo. Mỗi nhà thiết kế phải có dấu ấn cá nhân mạnh mẽ để trở nên khác biệt, nổi bật giữa thị trường cạnh tranh.

"Mỗi lần tổ chức thành công một show diễn, tôi đều cảm thấy tự hào dưới danh nghĩa nhà thiết kế đến từ Việt Nam. Tôi cũng mong muốn trong tương lai sẽ ngày càng nhiều thương hiệu Việt tiến ra thế giới.

Thời trang Việt Nam đủ tiềm năng để ghi tên trên bản đồ thời trang quốc tế. Nếu bản thân nhà thiết kế muốn vươn mình ra thế giới, hãy cố gắng theo đuổi điều đó. Bạn nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, tiếp cận với thời trang quốc tế dần dần", NTK Trần Hùng nhấn mạnh.

Theo NTK Phan Đăng Hoàng, mỗi thương hiệu Việt đều mang bản sắc, cách thể hiện rất riêng nhằm tạo ra sự khác biệt so với các thương hiệu quốc tế.

Anh cho biết: "Thị trường thời trang thế giới mang đến cho mỗi nhà thiết kế Việt nhiều tiềm năng để phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh tài năng và nỗ lực cá nhân, mỗi nhà thiết kế cần tính toán kỹ lưỡng, từ đó đưa ra những giải pháp không quá tốn kém. Ở đó, bản sắc riêng của thương hiệu vẫn được duy trì, đồng thời đáp ứng kỳ vọng từ thị trường quốc tế".

Tháng 10/2024, NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2025, tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải. Bộ sưu tập dựa trên ý tưởng chủ nghĩa thời trang tối đa. Các thiết kế gây ấn tượng bởi phom dáng cầu kỳ, sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp. Tháng 9/2024, NTK Trần Hùng ra mắt bộ sưu tập thứ 13 liên tiếp tại Tuần lễ Thời trang London. Bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp thanh nhã của hoa lan. Vốn theo đuổi xu hướng "thời trang bền vững" nhiều năm qua, NTK Trần Hùng muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh hoa lan - loài hoa bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Cuối tháng 9/2024, NTK Phan Đăng Hoàng trình làng bộ sưu tập mới tại Tuần lễ Thời trang Milan. Bộ sưu tập được truyền cảm hứng từ tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh, kết hợp với nghệ thuật tạo hình gốm sứ nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật đậm chất Việt Nam.

Ảnh: Nhân vật cung cấp