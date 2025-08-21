"Vua kung fu" Lý Liên Kiệt bị bệnh tật gặm nhấm, chuẩn bị hậu sự ở tuổi 62

Hành trình của "vua kung fu" (tên một bộ phim nổi danh của Lý Liên Kiệt) từ đỉnh cao vinh quang tới sự cô độc trong ánh hoàng hôn cuộc đời là một câu chuyện thấm đẫm triết lý, nơi một tâm hồn giàu trải nghiệm đã sẵn sàng cho sự giải thoát cuối cùng.

Đỉnh cao của một kỳ tài võ thuật và điện ảnh

Ngay từ khi mới chập chững bước vào xã hội, Lý Liên Kiệt đã bộc lộ thiên bẩm phi thường với võ thuật. Năm 1974, ông giành giải vô địch tại giải wushu thiếu niên toàn quốc, mở ra một chuỗi những chiến thắng vang dội.

Trong năm năm liên tiếp (1975-1979), ông liên tục vô địch wushu toàn quốc, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Vẻ ngoài thư sinh cùng những đường võ uyển chuyển, dứt khoát đã khiến ông trở thành một hiện tượng.

Lý Liên Kiệt có xuất phát là một võ sĩ tài năng, sau đó, ông bén duyên với nghiệp diễn và trở nên nổi tiếng (Ảnh: Xiaohongshu).

Năm 1982, Lý Liên Kiệt chính thức bước lên màn ảnh rộng với vai diễn kinh điển Giác Viễn trong Thiếu Lâm Tự. Bộ phim đã tạo nên một cơn địa chấn, không chỉ tại Trung Quốc mà còn lan rộng ra toàn châu Á.

Với tài năng võ thuật chân thực, Lý Liên Kiệt đã thay đổi hoàn toàn cục diện phim võ hiệp thời bấy giờ, thoát khỏi lối võ công bay lượn, hư ảo để trở về với những đòn thế mạnh mẽ, đẹp mắt và đầy sức sống.

Sự nghiệp của ông tiếp tục thăng hoa với hàng loạt vai diễn để đời: Hoàng Phi Hồng uyên bác, dũng mãnh; Trần Chân bi tráng, kiên cường trong Tinh võ anh hùng; hay Phương Thế Ngọc nghĩa hiệp, lém lỉnh trong phim cùng tên.

Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều được Lý Liên Kiệt thổi hồn bằng những pha hành động mãn nhãn, trở thành biểu tượng võ thuật bất diệt trong lòng khán giả.

Lý Liên Kiệt nổi tiếng toàn thế giới sau khi tham gia những "bom tấn" điện ảnh của Hollywood (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Lý Liên Kiệt không chỉ dừng lại ở châu Á. Năm 1998, ông chính thức tiến vào Hollywood với vai diễn phản diện trong Lethal Weapon 4 (Vũ khí chết người phần 4).

Chỉ là một vai phụ, nhưng ông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả phương Tây. Sau đó, những bộ phim như Romeo must die (Romeo phải chết), Kiss of the dragon (Nụ hôn của rồng) và đặc biệt là The expendables (Biệt đội đánh thuê) đã đưa tên tuổi ông lên hàng siêu sao quốc tế.

Lý Liên Kiệt được truyền thông và người hâm mộ khắp thế giới đặt cho những biệt danh vinh quang như "vua kung fu", "cây cầu nối võ thuật phương Đông với điện ảnh phương Tây". Ông không chỉ là một diễn viên mà còn là một sứ giả văn hóa, dùng võ thuật để kể câu chuyện về lòng chính nghĩa và tinh thần Á Đông.

Đời tư và những tranh cãi không dứt

Trong khi sự nghiệp Lý Liên Kiệt luôn rực rỡ, cuộc sống cá nhân của ông lại trở thành một vết rạn khó phai trong mắt công chúng. Mối tình tai tiếng với nữ diễn viên Lợi Trí đã khiến hình ảnh ông bị tổn hại nghiêm trọng.

Năm 1988, khi Lý Liên Kiệt đang ở đỉnh cao danh vọng và đã kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã Hoàng Thu Yến, ông đã gặp Lợi Trí trên phim trường Long tại thiên nhai.

Lý Liên Kiệt và người vợ thứ hai Lợi Trí (Ảnh: Sohu).

Dù đã có 2 con gái, Lý Liên Kiệt vẫn say đắm Lợi Trí. Ông từng công khai thừa nhận: "Tôi có thể từ bỏ tất cả vì cô ấy, từ danh vọng, tiền bạc cho đến tính mạng".

Sau 11 năm lén lút bên nhau, ông quyết định ly hôn Hoàng Thu Yến, người lúc đó đang ở Mỹ một mình chăm sóc 2 con gái. Quyết định này đã gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Lý Liên Kiệt bị gán mác "phụ bạc vợ cũ", "kẻ phản bội gia đình".

Trong mắt nhiều người, sự lãng mạn của ông với Lợi Trí không thể che lấp được sự tàn nhẫn với người vợ tào khang đã hy sinh sự nghiệp vì ông. Dù ông đã thẳng thắn đối diện và nhận lỗi, vết nhơ này vẫn đeo bám ông suốt nhiều thập kỷ.

Lý Liên Kiệt và 2 con gái (Ảnh: Weibo).

Bên cạnh đó, quyết định thay đổi quốc tịch từ Trung Quốc sang Singapore của ông cũng là một điểm gây tranh cãi lớn. Nhiều khán giả Trung Quốc cảm thấy bị phản bội khi một ngôi sao luôn quảng bá tinh thần võ học Trung Hoa lại từ bỏ quốc tịch của mình.

Dù Lý Liên Kiệt lý giải rằng việc chuyển đến Singapore là để đảm bảo việc học hành của các con gái, lý do này không đủ để xoa dịu sự thất vọng của một bộ phận công chúng.

Những ồn ào đời tư đã tạo nên một khoảng cách vô hình giữa Lý Liên Kiệt và người hâm mộ. Sự tôn trọng dành cho tài năng của ông vẫn còn đó, nhưng tình cảm yêu mến, gần gũi đã bị thay thế bằng thái độ lạnh nhạt và hoài nghi.

Bệnh tật gặm nhấm và sự bình thản trước cái chết

Hậu quả của một đời cống hiến cho võ thuật là những chấn thương chồng chất, Lý Liên Kiệt đã hứng chịu từ gãy xương đến tổn thương cột sống. Tuy nhiên, căn bệnh cường giáp mới là thứ đã đánh gục hoàn toàn Lý Liên Kiệt. Căn bệnh này khiến ông tiều tụy, cơ thể sưng phù, cân nặng thay đổi thất thường và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Lý Liên Kiệt chịu nhiều chấn thương khi tập luyện và đóng phim võ thuật, cùng với sự hành hạ của căn bệnh cường giáp khiến cho ông suy yếu dù mới chỉ 62 tuổi (Ảnh: 163).

Trong những năm gần đây, Lý Liên Kiệt gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung điều trị. Hình ảnh ông xuất hiện với vẻ ngoài già nua, yếu ớt đã khiến nhiều người xót xa.

Đỉnh điểm là vào tháng 11/2023, trong một cuộc phỏng vấn, ông đã gây chấn động khi tiết lộ mình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết và thậm chí đã dặn dò vợ chuyện hậu sự. Ông chỉ mong một tang lễ đơn giản, kín đáo. "Tôi muốn tro cốt được rải trên biển hay núi", ông nói.

Đối với Lý Liên Kiệt, cái chết không phải là một sự kết thúc bi thương mà là một sự giải thoát. Nó là điểm đến cuối cùng của một hành trình dài.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt tiều tụy trên giường bệnh được chia sẻ trên Weibo ngày 17/8 vừa qua (Ảnh: Weibo).

Vào ngày 17/8, Lý Liên Kiệt đã một lần nữa làm dấy lên sự lo lắng khi chia sẻ hình ảnh đang nằm trên giường bệnh và thừa nhận vừa trải qua một thử thách lớn. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, ông đã trấn an công chúng rằng mình đã ra viện và khỏe hơn.

Thái độ của Lý Liên Kiệt trước bệnh tật và cái chết cho thấy một triết lý sống sâu sắc. Ông không trốn chạy mà đối diện trực diện với sự vô thường.

Theo Sohu, ngôi sao võ thuật sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ NDT (khoảng 3.400 tỷ đồng). Ngôi sao võ thuật có nhiều bất động sản tại Singapore, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Từ sau khi gặp vấn đề sức khỏe, nam diễn viên quyết định chuyển giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý để bản thân có thể tập trung tu hành, nghiên cứu đạo Phật.

Những thước phim hành động đáng nhớ của Lý Liên Kiệt (Video: Youtube OP).

Lý Liên Kiệt thường ngồi thiền nhiều giờ mỗi ngày. Phương pháp này giúp ngôi sao nổi tiếng có những phút giây thư thái, thanh tịnh và cải thiện sức khỏe.

Có lẽ, sau tất cả những sóng gió, những vinh quang, những sai lầm, Lý Liên Kiệt đã tìm thấy ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời mình: Đó là sự giải thoát. Ông sẵn sàng cho cái chết, bởi ông đã sống và chiến đấu cho những gì mình tin tưởng.