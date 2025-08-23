NSND Xuân Bắc tiết lộ Đen Vâu nhắn tin "xin" tham gia diễu hành

Ngày 22/8, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, NSND Xuân Bắc cho biết, thời gian qua nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành sắp tới.

NSND Xuân Bắc cho biết, Đen Vâu đã chủ động nhắn tin cho anh để xin được tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm”, NSND Xuân Bắc tiết lộ.

Theo đó, các nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm gồm: Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Hồng Diễm, MC Khánh Vy…

"NSND Thanh Lam đăng ký muộn nên đã đăng ký... đội hình dự bị", ông Xuân Bắc thông tin.

NSND Xuân Bắc cũng cho biết thêm, những ngày qua, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đều tập luyện với tinh thần rất cao.

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao làm đầu mối phụ trách đội hình diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng, gồm: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...

"Trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu…

Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc", Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn kể lại.

NSND Xuân Bắc (giữa) và dàn nghệ sĩ trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu hành vào tối 21/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, ngày 26/8, chương trình nghệ thuật Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra ở sân Bắc của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang được khán giả yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Ngoài chương trình Việt Nam trong tôi, một chương trình nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 1/9.

Đây cũng là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.