Triển lãm thành tựu đất nước: Khẳng định vị thế Việt, lan toả tình yêu nước

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang được gấp rút hoàn thiện.

Chiều 22/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, công tác tổ chức cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch tiến độ đề ra, lễ khai mạc triển lãm sẽ có khoảng 3.000 khách mời.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là một sự kiện vô cùng lớn, chưa từng có từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với tổng cộng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện vô cùng lớn, chưa từng có (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nội dung triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Các chủ đề giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước cũng được thể hiện sinh động

“Nội dung trưng bày thể hiện được chiều dài lịch sử của từng ngành và các tỉnh thành. Nhiều gian hàng áp dụng công nghệ mới như cảm ứng, trình chiếu hiện đại, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI (trí tuệ nhân tạo)…

Triển lãm đáp ứng về mặt thẩm mỹ, nội dung và quy mô. Cách bố trí các gian hàng hợp lý, tạo thành thể thống nhất, hứa hẹn nhiều hấp dẫn”, ông Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch còn cho biết, Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam có diện tích sử dụng gần 260.000m2, gồm 3 khu vực. Trong đó, khu nhà chính có 9 đại sảnh, 4 sân phía ngoài, khối nhà A gồm 5 tầng với 2 tầng được dùng làm triển lãm, mỗi tầng rộng 13.000m2.

Ngoài ra, triển lãm có sân khấu 4.000m2 giới thiệu sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa như chương trình biểu diễn, các trò chơi, trình diễn thời trang… Đặc biệt, một phòng chiếu phim với 200 chỗ ngồi sẽ trình chiếu miễn phí các bộ phim nổi tiếng của Việt Nam.

Khán giả có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên. Bên cạnh tòa nhà chính của Trung tâm Hội chợ Triển lãm sẽ có khu ẩm thực giới thiệu đặc sản, ẩm thực của các tỉnh, thành với sức chứa 2.700 chỗ ngồi.

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển lãm nhằm khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Ông Đông cũng thông tin, ngày 26/8, chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi” sẽ diễn ra ở sân Bắc của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang được khán giả yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Ngoài chương trình “Việt Nam trong tôi”, một chương trình nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 1/9. Đây cũng là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.