Độc chất gây màu xanh kỳ lạ trong thịt heo rừng

Màu xanh kỳ lạ trong thịt heo rừng

Tại hạt Monterey bang California (Mỹ), các thợ săn và kiểm soát động vật hoang dã đã phát hiện một hiện tượng bất thường khi xử lý thịt nhiều con heo rừng.

Cụ thể, phần mỡ và thịt của chúng chuyển sang màu xanh dạ quang. Theo lời mô tả của Dan Burton, chủ công ty kiểm soát động vật hoang dã, hiện tượng này lần đầu được ghi nhận vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, khi ông này kiểm tra nhiều cá thể heo rừng quanh lưu vực sông Salinas.

Trước đó, năm 2015, người dân cũng phát hiện một con lợn rừng có thịt màu xanh (Ảnh: Imgur).

Sự việc ngay lập tức được báo cáo cho Sở động vật hoang dã California (CDFW). Cơ quan này sau đó tiến hành xét nghiệm mẫu gan và dạ dày của một số cá thể và phát hiện dấu vết của diphacinone. Đây là một loại thuốc diệt chuột và một số loài gặm nhấm, có khả năng gây đông máu.

Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này được phát hiện ở California khiến giới nghiên cứu phải đưa ra cảnh báo về sự phơi nhiễm thuốc diệt chuột ở động vật hoang dã.

Một khảo sát năm 2018 từng phát hiện khoảng 8% heo rừng và hơn 80% gấu đen sống trong bang này có chứa dư lượng thuốc chống đông. Tuy nhiên, việc thịt heo rừng chuyển màu xanh neon rõ rệt như thời gian gần đây lại là một dấu hiệu hiếm gặp, báo hiệu tình trạng nhiễm độc đang ở mức nghiêm trọng.

CDFW đã phát đi cảnh báo tới cộng đồng thợ săn và người dân địa phương. Theo đó, nếu phát hiện phần thịt hay mỡ có màu sắc bất thường, mọi người tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm.

Đồng thời, mọi trường hợp cần được báo cáo cho phòng thí nghiệm sức khỏe động vật hoang dã để nghiên cứu và kiểm soát.

Độc chất nguy hiểm đối với hệ sinh thái

Theo các chuyên gia, hiện tượng thịt động vật rừng đổi màu xanh neon có liên quan trực tiếp đến việc chúng ăn phải thuốc diệt chuột.

Diphacinone được tìm thấy trong cơ thể những con heo rừng bị đổi màu là thuốc diệt chuột thế hệ đầu, có khả năng làm đông máu. Khi động vật ăn phải liều đủ lớn, chúng sẽ chết vì tình trạng chảy máu trong. Để tránh nhầm lẫn với thực phẩm hoặc thức ăn gia súc, các nhà sản xuất thường nhuộm thuốc này thành màu xanh dương hoặc xanh lá dễ nhận diện.

Thuốc diệt chuột được nhuộm xanh tại Mỹ (Ảnh: CDFW)

Về nguyên nhân heo rừng có thịt màu xanh, các thợ săn địa phương cho rằng, heo rừng vốn có thói quen phá hoại, đặc biệt là ở các bẫy sóc đất và chuột quanh khu vực nông nghiệp. Chúng có thể dùng mõm lật tung hộp bẫy và ăn trực tiếp các viên ngũ cốc đã trộn thuốc nhuộm.

Với thể trọng lớn, liều lượng trong mỗi trạm bẫy không đủ gây chết ngay, nhưng việc này lặp lại nhiều lần sẽ khiến hoạt chất tích tụ dần trong cơ thể, làm mỡ và gan nhiễm màu xanh đặc trưng.

Điều khiến giới chức lo ngại chính là nguy cơ phơi nhiễm thứ cấp. Khi con người hoặc các loài động vật ăn thịt khác tiêu thụ heo rừng đã nhiễm độc, họ có thể gián tiếp đưa diphacinone vào cơ thể.

Không giống như nhiều loại vi khuẩn hay ký sinh trùng bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, hoạt chất này không bị phân hủy bởi việc nấu chín. Một nghiên cứu công bố năm 2011 từng chỉ ra thịt động vật đã nhiễm thuốc này vẫn giữ độc tính kể cả sau khi chế biến.

Do đó, nếu vô tình sử dụng, người dân có thể gặp nguy cơ rối loạn đông máu, chảy máu nội tạng, mệt mỏi, thậm chí tử vong nếu phơi nhiễm liều cao.

Ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến con người, loại thuốc này cũng tác động không nhỏ tới hệ sinh thái.

Các loài chim săn mồi như đại bàng, diều hâu, hay các loài thú ăn thịt có thể ăn xác heo rừng hoặc chuột đã nhiễm thuốc. Khi đó, độc chất sẽ tiếp tục lan truyền trong chuỗi thức ăn, gây chết hoặc suy yếu hàng loạt loài ngoài các động vật.

Đây là một trong những lý do bang California từng siết chặt việc sử dụng thuốc diệt chuột, bao gồm các sản phẩm chứa diphacinone, từ năm 2024. Tuy nhiên, do thuốc vẫn được phép sử dụng trong một số tình huống nông nghiệp đặc biệt, nguy cơ rò rỉ vào môi trường tự nhiên vẫn tồn tại.