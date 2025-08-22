Gương mặt “mộc” gây xôn xao của Lindsay Lohan

Trên Instagram cá nhân, Lindsay Lohan đăng 2 bức ảnh chụp cận mặt trong nhà tắm với chú thích: "Khuôn mặt tươi tắn, sẵn sàng đi ngủ". Chỉ trong vài tiếng chia sẻ, 2 bức ảnh đã nhận hàng trăm nghìn lượt “thích” và bình luận từ người dùng mạng.

Trong đó, người hâm mộ thừa nhận, họ kinh ngạc trước đường nét gương mặt và làn da khỏe mạnh của nữ diễn viên. Nhiều khán giả còn hỏi xin bí quyết để trẻ đẹp và vẻ ngoài đầy năng lượng của Lindsay. Nữ diễn viên Paris Hilton cũng thả biểu tượng mặt trái tim vào bức ảnh của nữ diễn viên 39 tuổi.

Lindsay Lohan khoe làn da "mộc" trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Một năm trở lại đây, Lindsay Lohan liên tục gây bất ngờ về diện mạo. Ngôi sao nức tiếng của Hollywood luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, làn da khỏe và dáng vóc cân đối.

Một số người cho rằng nữ diễn viên đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tháng 5 vừa rồi, nữ diễn viên phủ nhận việc dao kéo làm đẹp: “Khi nào? Ở đâu? Tôi lấy đâu ra thời gian?”.

Lindsay cũng chia sẻ bí quyết dưỡng da. Cô nói, bản thân luôn chăm chút việc làm sạch, giữ ẩm cho làn da. Cô thường bắt đầu với mặt nạ mắt, nước chanh, nước hạt chia và rửa mặt bằng nước đá lạnh để se khít lỗ chân lông.

Lindsay Lohan ngày càng xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Style).

Nữ diễn viên cũng thừa nhận, cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng giúp cô thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và lối sống. Sau khi sinh con vào năm 2023, cô chú trọng tới việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh và tập luyện. Người đẹp luôn ưu tiên rau xanh và hoa quả trong chế độ ăn.

Lindsay cũng thường đến điều trị tại phòng khám của bác sĩ da liễu Monika Kiripolsky ở Los Angeles (Mỹ). Cô thú nhận từng thử botox, laser cùng liệu pháp làm săn chắc da bằng sóng tần số vô tuyến nhưng đã sớm từ bỏ vì không thấy phù hợp với bản thân.

Lindsay Lohan thay đổi đáng kể về ngoại hình kể từ năm 2023 (Ảnh: Getty Images).

Nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, Lindsay Lohan từng được coi là thần tượng hàng đầu của dòng phim dành cho tuổi mới lớn, tiêu biểu như: Mean Girls, The Parent Trap, Life-Size, Get a Clue. Ngôi sao sinh năm 1986 có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất.

Khi mới 5 tuổi, Lindsay đã được đánh giá là gương mặt "hái ra tiền" của giới giải trí Mỹ. Cô bắt đầu với công việc người mẫu trước khi chuyển hướng làm diễn viên chuyên nghiệp. Chưa đầy 18 tuổi, Lindsay bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng A và trở thành triệu phú của làng giải trí Mỹ.

Lindsay Lohan vào năm 2009 luôn là tâm điểm truyền thông với những ồn ào đời tư (Ảnh: Getty Images).

Thành công đến với Lindsay Lohan quá sớm đẩy nữ hoàng giải trí một thời "tuột dốc không phanh". Sự tung hô của khán giả, sự hào nhoáng của giới giải trí khiến Lindsay Lohan thay đổi chóng mặt.

Cô sa đà vào tiệc tùng, đắm chìm trong những mối quan hệ tình cảm chóng vánh. Trong nhiều năm, Lindsay bị gắn mác "gái hư" vì lối sống sa đọa, tiệc tùng ngày đêm…

Lindsay Lohan ở tuổi U40 ngày càng duyên dáng và xinh đẹp (Ảnh: Getty Images).

Mải mê với những niềm vui cá nhân, Lindsay Lohan không thể tập trung phát triển sự nghiệp. Điều đó khiến cô dần mất phong độ, các dự án không còn thành công về doanh thu.

Từ năm 2007, những bộ phim sau này có sự góp mặt của nữ diễn viên không đạt doanh thu như mong đợi. Thái độ làm việc cẩu thả, nghi vấn mắc bệnh ngôi sao khiến Lindsay Lohan không còn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp, người hâm mộ.

Chán nản, Lindsay Lohan tiếp tục "đốt" thời gian và tiền bạc vào những bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Giai đoạn năm 2006-2007, khán giả chỉ nhìn thấy hình ảnh Lindsay Lohan bệ rạc tại các bữa tiệc, các mối tình chóng vánh…

Lindsay Lohan đang bận rộn quảng cáo cho dự án "Freakier Friday" (Ảnh: Getty Images).

Lindsay Lohan phủ nhận việc dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: Getty Images).

Sau nhiều cuộc tình không thành, những rắc rối với pháp luật, những bộ phim bị chỉ trích, Lindsay quyết định ngừng hoạt động nghệ thuật và chuyển đến sống tại Dubai từ năm 2020.

Ở đây, cô tìm thấy cuộc sống trong mơ của mình. Nữ diễn viên nổi tiếng nước Mỹ có thể thoải mái đi dạo mà không bị thợ săn ảnh bám theo. Cô cũng quyết định chuyển sang lĩnh vực mới, kinh doanh và có thành công bước đầu.

Lindsay Lohan hiện có cuộc sống bình yên bên chồng và con tại Dubai (Ảnh: Film Magic).

Năm 2022, Lohan tái xuất màn ảnh với phim Falling for Christmas trên Netflix, đánh dấu sự trở lại tích cực. Hiện, ngôi sao 39 tuổi sống hạnh phúc tại Dubai cùng chồng - doanh nhân Bader Shammas - và con trai.

Năm nay, nữ diễn viên tái xuất trong Freakier Friday, phần 2 của dự án ăn khách một thời Freaky Day. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám một thời và nhận được sự hưởng ứng của khán giả toàn cầu. Phim hiện đạt doanh thu hơn 92 triệu USD toàn cầu.