Mỹ nam cao 1,88m nổi bật trong đội hình tập luyện diễu hành là ai?

Khối Văn hóa - Thể thao tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Mai Thu Huyền, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Thanh Sơn, MC Khánh Vy…

Giữa dàn nghệ sĩ, Nam vương Hưng Nguyễn gây chú ý với chiều cao nổi bật 1,88m, ngoại hình sáng và thần thái tự tin. Hình ảnh Hưng Nguyễn trong buổi tập luyện được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong buổi tập luyện, anh mặc trang phục thể thao màu đen, đội mũ len, kính râm và đeo khẩu trang kín mít. Song, khi trò chuyện cùng đồng nghiệp, Hưng Nguyễn gây chú ý với gương mặt điển trai, góc cạnh.

Hưng Nguyễn sinh năm 1998 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), thường được gọi là "Thầy giáo Hưng Nguyễn". Tháng 2 vừa qua, anh gây chú ý khi đăng quang Mister Tourism World 2025 (Nam vương Du lịch Thế giới).

Không chỉ là người mẫu, Hưng Nguyễn còn là thầy dạy vũ đạo, từng giành giải Nhì Piaggio Dance Contest 2020, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc lớn và góp mặt trong MV của Juky San, Phạm Lịch…

Thời gian gần đây, Hưng Nguyễn xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí. Tại Đấu trường gia tốc, anh đồng hành cùng Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm… và gây ấn tượng bởi tinh thần xông pha, hết mình và không ngại thử thách.

Trong chương trình Chiến sĩ quả cảm, Hưng Nguyễn gây bất ngờ khi xuất hiện chung đội hình với Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Binz, Ngô Kiến Huy... Trong quân phục, nam vương ghi điểm bởi vẻ ngoài nam tính, chiều cao vượt trội và phong thái mạnh mẽ.

Hành trình đến với nghệ thuật của Hưng Nguyễn không hề bằng phẳng. Anh xuất thân trong gia đình có bố làm nông kiêm thợ điện, mẹ từng xuất khẩu lao động rồi làm lao công. Từ nhỏ, anh đã sớm rèn được tinh thần tự lập.

"Tôi chưa bao giờ ngại khi nói về gia cảnh vì chính điều đó giúp tôi mạnh mẽ, tự chủ hơn. Tôi hạnh phúc khi đến hôm nay bố mẹ vẫn luôn lo lắng, dõi theo mình. Tôi sẽ nỗ lực để họ tự hào", anh từng chia sẻ.

Ban đầu, bố mẹ phản đối khi Hưng Nguyễn bỏ ngành kỹ thuật cơ khí ô tô để theo nghệ thuật. Nhưng bằng niềm đam mê và khả năng tự nuôi sống bản thân, anh dần thuyết phục được gia đình.

Sau khi đăng quang, tháng 5 vừa qua, cuộc thi Mister Tourism World bất ngờ thông báo điều chỉnh kết quả, trao lại danh hiệu nam vương cho đại diện Malaysia và xếp Hưng Nguyễn ở vị trí á vương 1. Động thái này gây tranh cãi khi đơn vị tổ chức tại Việt Nam phản đối quyết liệt, khẳng định quá trình chấm điểm và trao giải trước đó hoàn toàn minh bạch, đúng quy định.

Trước sự thay đổi, Hưng Nguyễn thừa nhận bản thân ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh giữ tinh thần lạc quan: "Danh hiệu tôi đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Những thử thách trước mắt sẽ không làm lung lay quyết tâm của tôi".

Ảnh: Facebook nhân vật, Chụp màn hình