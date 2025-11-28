Khách Tây chắp tay... cúi đầu cảm ơn vì quán ăn ở Hà Nội bán đồ quá ngon

Đồ ăn cũng cần có… “cá tính”

Men theo phố Phó Đức Chính (phường Ba Đình, Hà Nội), nhóm phóng viên tìm đến Sứ Ming Porcelain & Tea, một tiệm trà kết hợp bán những món ăn hơi hướng fusion (phong cách kết hợp giữa nhiều nền ẩm thực), đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Không gian bên trong mang hơi thở cổ điển với ánh đèn vàng dịu. Trên các kệ tủ, những bộ ấm trà và bát đĩa có thiết kế lạ mắt được trưng bày cẩn thận, khiến quán giống một phòng triển lãm nhỏ hơn là quán ăn thông thường.

Khách đến quán có thể ngồi ở không gian tầng 1 và tầng 4 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chủ quán là vợ chồng anh Nguyễn Gia Anh Thăng và chị Đặng Lê Tố Linh (32 tuổi, Hà Nội). Anh chị cho biết, khách hàng có thể tự chọn ấm trà để thưởng thức, nhâm nhi cùng bạn bè.

“Gia đình tôi vốn kinh doanh dụng cụ làm bếp. Sau khi du học về Việt Nam năm 2019, tôi tiếp tục mở rộng và phát triển kinh doanh, vì vậy có cơ hội tiếp cận những mẫu ấm tách đặc biệt như ở đây.

Tôi thích ăn ngon, thích đi nhiều nơi để học cách họ làm, mỗi nơi một chút rồi biến thành phiên bản của riêng mình. Tôi không phải đầu bếp, chỉ là người thích nấu ăn. Tôi quan niệm, đồ ăn cũng cần có… “cá tính”, chúng tôi không muốn bán đồ quá đại trà”, anh Thăng chia sẻ.

Vợ chồng chủ quán thường trực tiếp đứng bếp để chế biến đồ ăn cho khách hàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nguyễn Vân Anh (19 tuổi, Hà Nội) nói, đến quán không chỉ để uống trà mà còn để chụp ảnh vì không gian bày biện khá đẹp mắt.

Cô bạn chia sẻ, thực đơn của quán tương đối dễ chịu, đặc biệt với nhóm khách trẻ yêu thích văn hóa trà chiều nhưng không muốn bỏ ra quá nhiều chi phí.

Vân Anh cho hay, trước đây cô từng thử mô hình tương tự tại một số khách sạn 5 sao. Trải nghiệm đẹp, sang trọng, nhưng mức giá không dành cho khách hàng phổ thông.

“Một buổi trà chiều cho 2 người khoảng 300.000-500.000 đồng. So với nhiều nơi khác thì mức giá này dễ tiếp cận hơn nhiều”, Vân Anh cho biết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Có nơi giá từ 1 triệu đến 2 triệu cho một phần trà và bánh. Ở đây thì cảm giác vẫn đẹp, vẫn chỉn chu, nhưng nhẹ nhàng và phù hợp hơn với túi tiền của chúng em”, Vân Anh bộc bạch.

Cách Vân Anh không xa, Nguyễn Thanh Trang (16 tuổi, Hà Nội) vừa thưởng thức món sò điệp vừa tò mò quan sát từng chi tiết trang trí món ăn. Cô nói, đây là lần đầu thử mô hình kết hợp giữa tiệm trà và đồ ăn fusion.

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là cách kết hợp hương vị có phần táo bạo nhưng hợp lý.

“Món nào quán mang ra cũng… lạ, nhưng là kiểu lạ khiến mình muốn thử tiếp chứ không phải lạ khó ăn”, Thanh Trang chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Trước khi đến quán, bạn bè gửi tôi video của một du khách nước ngoài từng đến quán và khen hết lời. Ban đầu, tôi nghĩ là quán cố tình dàn dựng, nhưng sau khi trải nghiệm, tôi nghĩ vị khách Tây đó cũng không nói quá”, Thanh Trang chia sẻ.

Khẳng định video khách tây chắp tay… lậy không phải dàn dựng

Lý giải cho hành động chắp tay, cảm tạ của du khách Mỹ trước món ăn ngon (Video: Nguyễn Hà Nam).

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nữ du khách nước ngoài chắp tay, cúi đầu cảm ơn sau bữa ăn tại quán. Hành động ấy khiến nhiều người tò mò, bữa ăn có điều gì đặc biệt để khiến một thực khách phương Tây phản ứng đầy cảm xúc như vậy?

Thực đơn vị khách Tây gọi tổng cộng có 11 món, trong đó đặc biệt có thể kể đến món cá hồi ủ muối, thăn nội bò, sò điệp áp chảo, tráng miệng cùng kem có vị ớt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo chia sẻ của chủ quán, hôm đó vị khách người Mỹ đi cùng con và tình cờ ghé quán khi đang trên đường ra sân bay. Đúng thời điểm quán đang giới thiệu thực đơn thử nghiệm và có ưu đãi 20%, nên chị quyết định dùng bữa.

Điều khiến anh Thăng bất ngờ chính là khoảnh khắc sau bữa ăn. Nữ du khách tiến tới, chắp tay cúi đầu cảm ơn rồi nói rằng đó là những món chị chưa từng được thử trước đây.

“Tôi thực sự không nghĩ phản ứng của chị lại xúc động đến vậy”, anh Thăng nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ quán cho biết vị khách gọi tổng cộng 11 món, hóa đơn hơn một triệu đồng sau ưu đãi. Các món ăn đều mang phong cách fusion, kết hợp nguyên liệu và kỹ thuật Âu - Á.

Trong đó có một số món đặc biệt như cá hồi ủ muối ăn cùng củ cải đỏ, hơi mằn mặn ở đầu lưỡi rồi kết thúc bằng vị chua thanh rất nhẹ, hay thăn nội bò kết hợp cải bó xôi baby và hạnh nhân, tạo cảm giác lạ miệng.

Toàn bộ nguyên liệu chính và các công đoạn chế biến trong buổi tối hôm đó đều do anh Thăng trực tiếp đứng bếp thực hiện. Các món ăn thường mất khoảng 7-8 phút chuẩn bị, với đồ uống có thể nhanh hơn.

Bùi Minh Hằng (19 tuổi, Hà Nội), chia sẻ đã ghé quán vài lần và nhìn chung hài lòng với trải nghiệm. Tuy nhiên, theo Hằng, vào những thời điểm đông khách, tốc độ ra món có phần chậm hơn.

Nhiều thực khách mong muốn có thêm sự lựa chọn cho món bánh khi sử dụng kèm với trà (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cô kể, lần đầu đến quán vào buổi chiều vắng nên đồ được mang ra khá nhanh, còn lần quay lại vào cuối tuần thì phải chờ lâu hơn. “Nếu quán có thể mang đồ ra nhanh hơn và lắp thêm thang máy thì sẽ tuyệt vời hơn nữa”, Minh Hằng chia sẻ.

Bên cạnh việc kinh doanh quán trà và đồ sứ, vợ chồng anh Thăng cũng sở hữu kênh mạng xã hội gần 19.000 người theo dõi với các video xoay quanh chủ đề nấu ăn và ẩm thực.

Chính vì vậy, khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ du khách chắp tay cảm ơn lan truyền, một số ý kiến cho rằng đây có thể là nội dung dàn dựng.

Trước nhận định này, vợ chồng anh Thăng khẳng định: “Đó là tình huống có thật. Chúng tôi không dựng kịch bản và bản thân cũng rất bất ngờ trước phản ứng của vị khách”.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam