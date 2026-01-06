Du khách nước ngoài được hỗ trợ tìm lại tài sản trị giá 86 triệu đồng

Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ngày 6/1 đã hỗ trợ thành công du khách Bounna Phanthavilay (SN 1986, quốc tịch Lào) tìm lại tài sản bỏ quên, trị giá khoảng 86 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an xã Cam Lộ, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, anh Bounna Phanthavilay đã ghé một quán ăn trên địa bàn xã và vô tình bỏ quên túi xách cá nhân. Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng và tài sản có tổng giá trị ước tính 86 triệu đồng.

Anh Bounna Phanthavilay vui mừng nhận lại túi xách bỏ quên (Ảnh: Võ Hiền).

Chỉ đến khi làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để trở về nước, anh Bounna Phanthavilay mới phát hiện sự việc và lập tức nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng.

Dựa trên mô tả chi tiết của du khách, Công an xã Cam Lộ đã nhanh chóng xác định được quán ăn nơi anh Phanthavilay bỏ quên túi xách, hỗ trợ để anh nhận lại tài sản của mình.

Sau khi nhận lại được tài sản, anh Bounna Phanthavilay đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc, gửi thư tay cảm ơn Công an xã Cam Lộ. Anh cũng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ sớm quay lại Việt Nam trong thời gian tới.