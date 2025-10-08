Món "bốc lửa" ở TPHCM khiến khách Tây trầm trồ, gọi là bữa sáng tuyệt vời

Steph và Chris là cặp YouTuber nổi tiếng chuyên về khám phá ẩm thực, sở hữu hơn 250.000 lượt đăng ký trên YouTube. Trên kênh của mình, họ thường chia sẻ trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Trong hành trình đến Việt Nam, cặp đôi này đã dừng chân ở nhiều địa phương như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng... Mới đây, họ đến TPHCM, bắt đầu chuỗi video khám phá ẩm thực đường phố.

Trong hành trình, Steph đặc biệt hào hứng khi thưởng thức bò né - món ăn mà cô gọi là "bữa sáng tuyệt vời nhất". Hai vị khách đã ghé quán bò né Thanh Tuyền ở phường Xóm Chiếu - địa chỉ có hơn 20 năm phục vụ khách địa phương lẫn du khách.

Thao tác thực hiện món bò né của đầu bếp khiến hai vị khách thích thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi bước vào quán, Steph rất ấn tượng với màn chế biến điêu luyện của đầu bếp. Món ăn bốc cháy ngay trên bếp, song thịt và trứng không hề bị khét.

Bên cạnh đó, Steph cũng cảm thấy thích thú với chiếc chảo gang hình con bò - dụng cụ quen thuộc gắn liền với món bò né tại Việt Nam. Hương thơm của thịt bò lan tỏa khiến cô không giấu được sự thích thú.

"Tôi phát thèm khi ngửi thấy mùi này, nó thơm đến mức lan khắp cả không gian quán", cô thốt lên.

Steph cho rằng bò né giống như phiên bản Việt của món bít tết (beefsteak) và trứng, nhưng mang hương vị riêng nhờ cách tẩm ướp và nguyên liệu đa dạng: Thịt bò, pate, trứng lòng đào, ăn kèm bánh mì, cà chua, xà lách, hành tây và gia vị.

Khi nếm thử, cô liên tục trầm trồ vì sự hòa quyện giữa bánh mì giòn, thịt bò mềm ngọt, pate và phần trứng lòng đào béo ngậy. "Đây là bữa sáng nhanh, tiện lợi và là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới", Steph nói.

Steph cho rằng bò né là bữa sáng nhanh gọn và là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ bị chinh phục bởi món ăn, Steph còn thích thú khi giao tiếp vài câu tiếng Việt đơn giản với người bán và nhận được sự thân thiện, cởi mở của họ.

Trong thời gian ở TPHCM, cặp đôi còn khám phá nhiều món ăn đường phố khác như bò lá lốt, gỏi cuốn, bánh căn và bánh tráng nướng. Steph và Chris ấn tượng với bò lá lốt - món ăn được gói trong lá, mang vị cay nồng và hương thơm độc đáo.

Với bánh tráng nướng, cả hai hào hứng ví von đây là "pizza Việt Nam", nhưng sau khi nếm thử, Steph phải bật cười: "Nó chẳng giống pizza chút nào". Cô nhận xét hương vị và cách chế biến bánh tráng nướng mang phong cách rất riêng.

Bánh căn cũng để lại nhiều ấn tượng với bộ đôi YouTuber nhờ được nướng trong khuôn đất nung trên than hồng. Họ cho rằng món này sẽ càng hấp dẫn hơn khi ăn kèm xoài bào sợi và nước chấm đặc trưng.

Hai vị khách nước ngoài nhận xét những món ăn đường phố phản ánh một phần văn hoá ẩm thực TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết thúc hành trình, Steph và Chris chia sẻ, họ vô cùng hài lòng với ẩm thực TPHCM. Cặp đôi nhận xét các món ăn đường phố ngon, giá cả phải chăng, lại đậm chất bản địa.

Theo họ, ẩm thực đường phố chính là "bức tranh thu nhỏ" của thành phố và thưởng thức chúng là cách trọn vẹn nhất để kết thúc một ngày khám phá. Cả hai cũng bật mí sẽ tiếp tục hành trình ẩm thực Việt Nam trong những video sắp tới.

Bò Né Thanh Tuyền Địa chỉ: 20/6 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TPHCM Giờ mở cửa: 5h-11h Giá tham khảo: 35.000-65.000 đồng/phần

Hoàng Thư