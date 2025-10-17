Quán ăn Nhật ở Hà Nội có lối vào bí mật, khách đến lách mình qua lối hẹp

Giữa lòng Hà Nội tấp nập, nhà hàng Ajigen Yakitori trên đường Trần Phú hiện lên như một góc nhỏ yên bình, nơi thực khách tạm rời nhịp sống hối hả để tận hưởng trọn vẹn hương vị ẩm thực Nhật Bản.

Quán ăn có lối vào kín đáo, khó tìm. Khách đến thưởng thức còn được trải nghiệm cách chế biến ngay tại bàn, với ánh lửa bập bùng.

Lối vào ẩn trong quán cà phê, khách tưởng như bước vào căn hầm bí mật

Ajigen Yakitori nằm ẩn sau một quán cà phê, để vào quán, thực khách phải đi qua quán cà phê và hành lang hẹp, tạo cảm giác riêng tư và bí ẩn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều người lần đầu đến Ajigen Yakitori không khỏi hoang mang vì tưởng mình đi nhầm chỗ bởi phía ngoài chỉ là một quán cà phê nhỏ, còn lối vào nhà hàng lại kín đáo đến mức khó tin.

Ajigen mang dáng dấp của một hidden restaurant - kiểu quán nhỏ, lối vào khó tìm, thường nép mình sau cửa hàng khác - đúng chất phong cách Nhật Bản, gợi cảm giác riêng tư, ấm cúng.

Chỉ khi nhân viên bước ra đón, dẫn qua hành lang hẹp và mở cánh cửa sắt tưởng như lối vào một căn phòng bí mật, hành trình trải nghiệm mới thực sự bắt đầu.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp, mùi thịt nướng quyện khói nhẹ và tiếng trò chuyện rộn rã ùa đến khiến thực khách có cảm giác như vừa bước vào một góc Kyoto (Nhật Bản) thu nhỏ giữa lòng Hà Nội, thân thuộc mà đầy mê hoặc.

Ấn tượng nhất tại nhà hàng là quầy bếp mở với hiệu ứng lửa trang trí, nơi khách vừa ngắm ánh lửa bập bùng vừa quan sát từng xiên Yakitori được nướng điệu nghệ.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, khu vực bếp lửa nhanh chóng thu hút thực khách; ai nấy đều tỏ ra thích thú và không quên chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Không gian quán ấn tượng với bếp mở, lửa bập bùng xung quanh. Khu vực này được nhiều khách yêu thích, vì vậy để trải nghiệm, khách hàng phải đặt chỗ trước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Kiều Thị Thanh Nhàn, chủ quán cho biết ý tưởng hiệu ứng lửa ra đời từ mong muốn tạo cảm giác ấm áp và gắn kết cho thực khách.

“Lửa ở quầy bếp không chỉ là điểm nhấn thị giác mà còn mang đến cảm xúc gần gũi, thân thiện”, chị Nhàn nói.

Chủ quán cũng tiết lộ, hiệu ứng lửa được tạo bằng hơi nước, có thể đổi màu, hoàn toàn an toàn, không hề nóng và chỉ mang tính trang trí, không gây nguy hiểm cho khách hàng.

“Ban đầu, nhiều khách cũng e dè vì tưởng là lửa thật. Nhưng khi được nhân viên quán giới thiệu, họ yên tâm vì hiệu ứng này an toàn tuyệt đối, cho phép khách thoải mái thưởng thức gần quầy bếp. Nếu là lửa thật, trải nghiệm này sẽ không thể thực hiện được”, chủ quán nói thêm.

Theo chủ quán, những ngọn lửa này được tạo bằng hiệu ứng hơi nước kết hợp đèn, có thể thay đổi màu sắc, an toàn, không gây nóng hay nguy hiểm cho thực khách (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Được biết, Nhàn cùng một người bạn đã mang toàn bộ quy trình bếp, công thức và kỹ thuật từ Kyoto, Nhật Bản, về Việt Nam. Tại Kyoto, bếp trưởng Sakaguchi Genchi, 77 tuổi, người được xem là cha đẻ của những món nướng Yakitori tại nhà hàng Ajigen Yakitori, vẫn ngày ngày đứng bếp 10-12 tiếng, trực tiếp truyền nghề cho đội ngũ trẻ.

“Bác Genchi là linh hồn của nhà hàng, người sáng tạo toàn bộ công thức và kỹ thuật nướng. Ở Hà Nội, chúng tôi chỉ mang trọn tinh thần đó về, giữ nguyên hương vị và trải nghiệm Yakitori như tại Kyoto: Tỉ mỉ, thủ công và gần gũi”, đại diện nhà hàng cho biết.

Đặc biệt, quán sử dụng bếp nướng điện nhập khẩu 100% từ Nhật Bản thay vì bếp than, tạo điểm khác biệt so với các quán nướng xiên tại Việt Nam.

Quán sử dụng bếp nướng điện nhập khẩu từ Nhật Bản, đảm bảo nhiệt độ ổn định, an toàn và giữ trọn hương vị Yakitori (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thịt cổ gà, cuống tim luôn “cháy hàng” mỗi tối

Theo chủ quán, nhà hàng Ajigen Yakitori chuyên về Yakitori - trong tiếng Nhật, “yaki” nghĩa là “nướng”, còn “tori” nghĩa là “gà”, tức “gà nướng xiên than” - nên hầu hết thực đơn của quán đều xoay quanh nguyên liệu này: Từ đùi, cổ, cuống tim cho đến lòng gà. Mỗi xiên có giá khoảng 25.000 đồng, được tẩm ướp và nướng theo đúng quy trình Nhật Bản.

“Ajigen không chỉ là quán ăn, mà là cách chúng tôi gìn giữ tinh thần Yakitori nguyên bản. Bếp trưởng Sakaguchi Genchi đã truyền dạy cho chúng tôi toàn bộ kỹ thuật, công thức, thậm chí cả tư thế cầm dao và cách đứng nướng. Nhờ đó, mỗi xiên Yakitori ở Hà Nội đều gần như giống hệt tại Kyoto”, chủ quán nói.

Các món ăn tại quán chủ yếu làm từ gà tươi, mỗi xiên thịt có giá khoảng 25.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Từ đó, quán mang trọn quy trình bếp Nhật về Việt Nam. Dù thừa nhận khó có thể đạt đến 100% chất lượng như quán gốc, chị Nhàn cho biết mục tiêu của quán là đạt ít nhất 80%, đủ để thực khách cảm nhận được tinh thần và hương vị chuẩn Nhật.

Toàn bộ nguyên liệu đều tươi mới, tuyệt đối không dùng đồ cấp đông. Từ đùi gà, thịt cổ, cuống tim cho đến lòng gà, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng, sơ chế theo quy chuẩn Nhật Bản nhằm giữ nguyên hương vị tự nhiên.

Trong đó, thịt cổ gà và cuống tim được xem là “linh hồn” của nhà hàng. Thịt cổ gà được biến tấu đa dạng, nướng cùng lá tía tô, muối hành, xốt đặc trưng hoặc kết hợp với hành lá.

Mỗi xiên đều được cắt và xiên cẩn thận để giữ dáng vuông vức khi nướng, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Nếu cắt quá to, phần thịt tươi sẽ dễ chảy xuống, cháy xém và mất đi vị ngọt tự nhiên vốn có.

Xiên nướng cổ gà và cuống tim là món đặc trưng của quán, thu hút thực khách mê mẩn mỗi lần ghé. Vì số lượng mỗi ngày có hạn, khách nên đến sớm để thưởng thức trọn vẹn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Chúng tôi bắt đầu sơ chế từ khoảng 12h trưa, chuẩn bị nguyên liệu tươi, nấu nước xốt theo công thức Nhật. Do quá trình sơ chế cầu kỳ và số lượng nguyên liệu hạn chế, thịt cổ gà và cuống tim luôn có giới hạn mỗi ngày.

Để làm ra 1kg thịt cổ, nhân viên phải mất gần một tiếng đồng hồ tỉa bỏ phần xương và da bì. Còn cuống tim là món hiếm, để hoàn thiện một xiên cần gom rất nhiều cuống tim nhỏ.

Những ngày cuối tuần, thịt cổ gà thường hết vào khoảng 22h, còn cuống tim thì càng khan hiếm hơn, ai đến muộn là đành hẹn lần sau”, một nhân viên cho hay.

Ngoài ra, quán còn phục vụ các món ăn kèm nhẹ nhàng như: Salad bắp cải xốt Ponzu, Bí đỏ chiên, Mì trà xanh Soba hay Cơm nắm nướng kiểu Nhật... Những món này giúp cân bằng vị giác, đồng thời hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực Nhật giữa lòng Hà Nội.

Ngoài xiên nướng, quán phục vụ nhiều món đa dạng, trong đó Mì trà xanh Soba cũng là một trong những món được thực khách ưa chuộng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không gian ấm cúng, thiết kế mang đậm phong cách Nhật khiến nhiều người cảm thấy như lạc vào một góc nhỏ Kyoto giữa lòng Hà Nội.

Chính tại quầy bếp, nơi ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những xiên Yakitori vàng ruộm, đã có vị khách cầu hôn bạn gái. Cũng có những buổi sinh nhật được tổ chức kín đáo, quán tinh tế chuẩn bị sẵn món quà nhỏ hoặc lời chúc viết tay dành cho khách quen.

“Cảm giác như được ngồi trong một quán nhỏ ở Kyoto, vừa ăn, vừa ngắm đầu bếp nướng xiên trước mặt. Không khí rất dễ chịu, gần gũi và thân thiện”, anh Nguyễn Đức Long (SN 1996), một khách hàng chia sẻ.

Minh Tâm (bên trái), còn được biết đến với biệt danh hot girl Tâm Xíu, nhận xét không gian tuy nhỏ nhưng tạo cảm giác riêng tư, phù hợp cho các nhóm nhỏ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lần đầu ghé Ajigen Yakitori, Minh Tâm (SN 1996) ấn tượng bởi hương thơm đặc trưng tỏa ra từ bếp nướng và phong cách phục vụ đậm chất Nhật. Tuy nhiên, cô cho biết món ăn được chế biến đúng công thức gốc nên hơi đậm vị so với khẩu vị người Việt.

“Sau khi tôi góp ý, quán đã điều chỉnh lại cho hợp hơn, giảm độ mặn để phù hợp với khẩu vị của tôi nhưng vẫn giữ được hương thơm và vị đậm đà đặc trưng, nên tôi rất hài lòng”, Minh Tâm bày tỏ.

Cô cũng nhận xét không gian quán thực tế nhỏ hơn so với trên ảnh, nhưng bù lại, nhân viên rất lịch sự, thân thiện và cách bài trí vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Kim Yến nhận xét đồ ăn của quán khá ngon, nhưng nếu có thêm các loại thịt khác ngoài gà, trải nghiệm ẩm thực sẽ phong phú hơn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kim Yến, một vị khách đến quán nhân dịp sinh nhật cho biết, cô vốn không phải người mê đồ Nhật, nhưng bị thu hút bởi phong cách của quán.

“Trước giờ, nhắc đến ẩm thực Nhật, tôi thường nghĩ ngay đến sushi hay sashimi. Nhưng khi thấy Ajigen, tôi thấy rất tò mò và muốn đến thử cho biết”, Yến nói.

Theo cô, món ăn ở đây ngon, không gian đẹp, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Tuy nhiên, vì quán chuyên về các món nướng từ gà nên thực đơn chưa quá đa dạng. “Nếu sau này quán có thêm một vài món nướng khác, tôi nghĩ sẽ càng hấp dẫn hơn”, Yến cho hay.

Địa chỉ: 42A Trần Phú, phường Ba Đình, Hà Nội Giá tham khảo: 25.000-159.000 đồng/món, trung bình 300.000-500.000 đồng/người Giờ mở cửa: 17h30-23h hoặc đến khi hết khách

Ảnh: Nguyễn Hà Nam