Lẩu ớt… để tắm, không phải để ăn

Nguyễn Hoàng Nga (tên thường gọi Nga Lúa), nhà sáng tạo nội dung du lịch đến từ Hà Nội, là một trong những du khách Việt đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ đặc biệt này trong chuyến đi Cáp Nhĩ Tân - Y Xuân - Làng Tuyết Hương (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Hoàng Nga cho hay, cô đến khu tắm lẩu trong khoảng thời gian tham quan tự do khi dừng chân tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Giá vé khoảng 140 nhân dân tệ/người (khoảng 500.000 đồng), mức giá được nhận xét là hợp lý so với quy mô và dịch vụ đi kèm.

Du khách Việt thích thú với trải nghiệm tắm lẩu khi đi du lịch Cáp Nhĩ Tân (Ảnh: Cắt từ clip).

“Khu tắm khá rộng, được thiết kế giống một tổ hợp suối khoáng, với nhiều bể ngâm khác nhau. Các bể ngâm theo mô hình nồi lẩu rất thú vị”, Nga kể.

Trong số đó, Nga ấn tượng nhất với bể nước lẩu hai ngăn. Một ngăn nước có màu đỏ cam nổi bật, bên trên thả rất nhiều ớt dài, ớt chuông, chanh cắt lát…, nhìn đã thấy nóng bỏng.

Ngăn còn lại dịu màu hơn, với các nguyên liệu như là nấm và cà tím. Ngoài ra, khu tắm còn có bể ngâm ba ngăn gồm lẩu nấm, lẩu hồi quế và lẩu sâm.

Mới nhìn qua, Nga nghĩ, các nguyên liệu này chỉ là đồ trang trí cho đẹp mắt. Nhưng khi thấy vài quả ớt bị bẻ sẵn, cô tò mò ngửi thử thì đúng là ớt tươi thật. Kiểm tra thêm Nga nhận thấy, hầu hết các nguyên liệu đều là đồ thật, chỉ riêng ớt chuông là đồ giả. Người bạn đi cùng trước đó đã từng ăn một loại ớt được ngâm trong bể và cho hay, loại ớt ấy không hề cay.

Hình ảnh bể tắm ngập ớt khiến không ít người lo ngại việc ngâm cả thân người trong nồi lẩu này sẽ gây bỏng rát da, đặc biệt là với trẻ em. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của Nga lại khác.

Nữ du khách cho hay, khi cô đến, trong bể có rất nhiều trẻ em, người lớn vui chơi, ngâm mình. Điều đó cho thấy các nguyên liệu, nhất là ớt, đã được kiểm soát ở mức an toàn.

Bản thân Nga không gặp cảm giác cay rát hay khó chịu. Dù vậy, cô cũng không ngâm toàn thân quá lâu mà chủ yếu đi lại trong bể, ngâm tay chân để làm quen.

“Có những bé ngâm cả người khá lâu mà vẫn chơi đùa bình thường”, Nga cho biết thêm.

Về tác dụng sức khỏe, Nga chia sẻ, cô không dám khẳng định cụ thể theo khía cạnh y học, tuy nhiên, cảm nhận rõ nhất là sự thư giãn và dễ chịu.

“Khi ngoài trời lạnh sâu, chỉ cần bước xuống làn nước nóng đã thấy sảng khoái ngay. Cơ thể được làm ấm nhanh, cảm giác máu lưu thông tốt hơn, tinh thần cũng dễ chịu hơn hẳn”, Nga chia sẻ.

Hoàng Nga (váy trắng) cùng nhóm bạn trải nghiệm dịch vụ tắm lẩu (Ảnh: Nguyễn Hoàng Nga).

Ngoài bể lẩu ớt hai ngăn, Nga gợi ý du khách nên thử thêm bể lẩu ba ngăn với hồi quế, sâm và nấm. Ngăn hồi quế thơm, mùi dễ chịu. Nước ở khu này cũng ấm hơn so với bể nấm, ớt.

Tắm lẩu được nhiều du khách du lịch Cáp Nhĩ Tân biết đến như một biến thể hiện đại của liệu pháp cổ truyền ngâm thuốc trong y học Trung Hoa. Phương pháp này sử dụng hơi nước hoặc nước ngâm thảo dược để hấp thụ dưỡng chất qua da, giúp phòng bệnh và cải thiện sức khỏe.

Việc xây các bể ngâm theo mô hình nồi lẩu và thể hiện sinh động hơn qua hình ảnh món ăn càng hấp dẫn nhiều du khách.

Lưu ý quan trọng khi tắm lẩu ớt

Theo Hoàng Nga, hệ thống phòng thay đồ và phòng tắm rất rộng, tiện nghi. Du khách được cung cấp đầy đủ từ đồ bơi, khăn, dép, máy sấy đến các sản phẩm dưỡng da.

Tuy nhiên, có một chi tiết du khách Việt cần lưu ý, phòng tắm và phòng thay đồ không có cửa. Khu vực được phân chia riêng nam, nữ, nhưng với những người quen sự riêng tư tuyệt đối, điều này có thể gây bối rối.

Từ trải nghiệm thực tế, Nga cho rằng tắm lẩu là một hoạt động đáng thử, đặc biệt trong mùa đông giá rét của Cáp Nhĩ Tân. Tuy nhiên, du khách không nên ngâm quá lâu, nhất là ở các bể nước nóng cao, để tránh bị choáng hoặc tụt huyết áp.

Những người có vấn đề về tim mạch, huyết áp hoặc da nhạy cảm nên cân nhắc kỹ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi trải nghiệm.